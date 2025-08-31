Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дорожно-транспортное происшествие в Токио, Япония
© Flickr by Shuets Udono is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:10

Портрет виновника ДТП: какие черты объединяют большинство аварийных ситуаций

Мужчины 18–45 лет чаще всего игнорируют ремень безопасности и становятся виновниками аварий — Научный центр БДД

В России провели исследование, чтобы понять, кто чаще всего оказывается виновником аварий, не пользуясь ремнем безопасности. Специалисты Научного центра безопасности дорожного движения изучили статистику и составили социально-психологический портрет типичного нарушителя.

Кто попадает в группу риска

Анализ показал, что наибольшую часть таких водителей составляют мужчины в возрасте от 18 до 45 лет. Именно они чаще всего садятся за руль, не пристегивая ремень, и становятся виновниками аварий. Доля этой категории достигает 72%.

Образование и социальный статус

Большинство непристегнутых водителей имеют среднее или средне-специальное образование. Многие работают в сфере рабочих профессий, часть официально не трудоустроена. При этом значительная часть мужчин в этой группе состоит в браке.

Опыт за рулем

Интересно, что речь идет не только о новичках. По данным центра, почти половина таких водителей имеет стаж от 3 до 20 лет. Около четверти — достаточно опытные автомобилисты со стажем до 40 лет. Это говорит о том, что привычка игнорировать ремень безопасности может сохраняться на протяжении десятилетий.

История нарушений

Еще один тревожный факт: каждый второй водитель из этой группы ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Это указывает на системное игнорирование норм безопасности.

