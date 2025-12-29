Праздники приближаются, дороги становятся опаснее: тревожные цифры с крымских трасс

Конец декабря в Крыму оказался напряжённым для дорожной обстановки: за одну неделю на полуострове зафиксированы десятки аварий, есть погибший и пострадавшие, в том числе дети. Статистика указывает на сохраняющиеся системные риски, связанные как с поведением водителей, так и с уязвимостью пешеходов. Об этом сообщает Крымское информационное агентство (КИА) со ссылкой на данные Госавтоинспекции Крыма.

Аварийность за неделю

С 22 по 28 декабря в Крыму было зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие. В результате аварий один человек погиб, ещё 26 получили травмы, среди них четыре несовершеннолетних. Эти показатели отражают общую напряжённость на дорогах в преддверии праздников, когда трафик традиционно возрастает.

В Госавтоинспекции отмечают, что большинство происшествий сопровождались травмами различной степени тяжести. Медицинская помощь потребовалась как водителям и пассажирам, так и участникам дорожного движения вне транспортных средств.

ДТП с участием пешеходов

Отдельную тревогу вызывает статистика аварий с участием пешеходов. За отчётный период произошло 8 таких ДТП, в которых один человек погиб, а 8 получили травмы, включая двух детей. Эти данные подчёркивают повышенную уязвимость пешеходов, особенно в условиях зимней погоды и сокращённого светового дня.

Автоинспекторы обращают внимание, что значительная часть подобных происшествий происходит в зонах с интенсивным движением и на нерегулируемых пешеходных переходах.

Алкоголь за рулём

Серьёзной проблемой остаётся управление транспортом в состоянии опьянения. За неделю сотрудники Госавтоинспекции Крыма пресекли 153 факта вождения с признаками опьянения. При этом 15 водителей были привлечены к ответственности повторно, что уже подпадает под действие уголовного законодательства.

"Пресечено 153 факта управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 15 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", — сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

Факторы риска и обстановка на дорогах

Рост числа выявленных нарушений эксперты связывают с сезонными факторами, увеличением праздничных поездок и снижением дисциплины отдельных водителей. В сочетании с зимними условиями это существенно повышает риск аварий.

В ГИБДД подчёркивают, что основными причинами ДТП по-прежнему остаются превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходных переходов и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.