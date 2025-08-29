Осенний чек-лист водителя: четыре простых правила, которые спасают детей

Почему осень — самое опасное время для юных пешеходов? Каждый сентябрь дороги России становятся особенно напряжёнными: в город возвращаются школьники, родители и автомобилисты, а значит, риски на проезжей части возрастают в разы.

По данным Госавтоинспекции, только в 2024 году произошло более 23 тысяч ДТП с участием детей — это на 7,2% больше, чем годом ранее. В этих авариях погибло 805 юных участников движения, причём чаще всего это были пассажиры автомобилей. Статистика начала 2025 года тоже тревожная: за первые полгода зафиксировано более 10 тысяч происшествий, и рост продолжается.

Почему дети чаще всего оказываются в зоне риска

Главная причина трагедий — беспечность взрослых. Многие водители рассчитывают на "авось", не сбавляют скорость возле школ и детских садов, отвлекаются на телефон или думают, что дети сами разберутся в правилах. Но это опасная иллюзия: ребёнок может резко изменить траекторию движения, выйти на дорогу в наушниках или остановиться прямо посреди перехода.

"Дети не умеют правильно оценивать расстояние до автомобиля и время реакции водителя. Они легко пугаются, могут растеряться и принять неверное решение в критической ситуации", — отмечают специалисты по безопасности дорожного движения.

Именно поэтому сентябрь традиционно становится пиком аварийности с участием школьников. В подобных ситуациях вина почти всегда ложится на взрослых, ведь именно они обязаны просчитать дорожную ситуацию.

Чек-лист для водителя этой осенью

Чтобы снизить риски, эксперты напоминают простые, но жизненно важные правила:

скорость . Перед школами, детсадами и другими детскими учреждениями её нужно снижать до минимума.

внимательность . Один взгляд в телефон может стоить жизни — именно в этот момент ребёнок способен выбежать на дорогу.

парковка . При движении задним ходом будьте максимально осторожны: дети появляются внезапно там, где секунду назад было пусто.

фары. Осенью важно регулярно их мыть: чистые фары обеспечивают видимость пешехода на 55 метрах, грязные сокращают дистанцию до 45 метров.

Образовательные программы для детей и родителей

Ответственность за безопасность нельзя возлагать только на водителей. В Подмосковье сотрудники Минтранса и Госавтоинспекции проводят профилактические акции для школьников и родителей.

"Мы считаем важным, чтобы привычка соблюдать правила дорожного движения формировалась с самого детства. Поэтому организуем занятия, где дети учатся правильно переходить дорогу, разбираться в знаках и быть внимательными", — рассказала в интервью порталу Quto.ru Евгения Каретникова, заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Она также советует родителям пройти маршрут "дом — школа — дом" вместе с ребёнком и убедиться, что он максимально безопасен.