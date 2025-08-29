Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пешеход переходит дорогу
Пешеход переходит дорогу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:30

Осенний чек-лист водителя: четыре простых правила, которые спасают детей

Эксперты назвали главные меры для снижения числа ДТП с детьми в сентябре

Почему осень — самое опасное время для юных пешеходов? Каждый сентябрь дороги России становятся особенно напряжёнными: в город возвращаются школьники, родители и автомобилисты, а значит, риски на проезжей части возрастают в разы.

По данным Госавтоинспекции, только в 2024 году произошло более 23 тысяч ДТП с участием детей — это на 7,2% больше, чем годом ранее. В этих авариях погибло 805 юных участников движения, причём чаще всего это были пассажиры автомобилей. Статистика начала 2025 года тоже тревожная: за первые полгода зафиксировано более 10 тысяч происшествий, и рост продолжается.

Почему дети чаще всего оказываются в зоне риска

Главная причина трагедий — беспечность взрослых. Многие водители рассчитывают на "авось", не сбавляют скорость возле школ и детских садов, отвлекаются на телефон или думают, что дети сами разберутся в правилах. Но это опасная иллюзия: ребёнок может резко изменить траекторию движения, выйти на дорогу в наушниках или остановиться прямо посреди перехода.

"Дети не умеют правильно оценивать расстояние до автомобиля и время реакции водителя. Они легко пугаются, могут растеряться и принять неверное решение в критической ситуации", — отмечают специалисты по безопасности дорожного движения.

Именно поэтому сентябрь традиционно становится пиком аварийности с участием школьников. В подобных ситуациях вина почти всегда ложится на взрослых, ведь именно они обязаны просчитать дорожную ситуацию.

Чек-лист для водителя этой осенью

Чтобы снизить риски, эксперты напоминают простые, но жизненно важные правила:

  • скорость. Перед школами, детсадами и другими детскими учреждениями её нужно снижать до минимума.

  • внимательность. Один взгляд в телефон может стоить жизни — именно в этот момент ребёнок способен выбежать на дорогу.

  • парковка. При движении задним ходом будьте максимально осторожны: дети появляются внезапно там, где секунду назад было пусто.

  • фары. Осенью важно регулярно их мыть: чистые фары обеспечивают видимость пешехода на 55 метрах, грязные сокращают дистанцию до 45 метров.

Образовательные программы для детей и родителей

Ответственность за безопасность нельзя возлагать только на водителей. В Подмосковье сотрудники Минтранса и Госавтоинспекции проводят профилактические акции для школьников и родителей.

"Мы считаем важным, чтобы привычка соблюдать правила дорожного движения формировалась с самого детства. Поэтому организуем занятия, где дети учатся правильно переходить дорогу, разбираться в знаках и быть внимательными", — рассказала в интервью порталу Quto.ru Евгения Каретникова, заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Она также советует родителям пройти маршрут "дом — школа — дом" вместе с ребёнком и убедиться, что он максимально безопасен.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Mercedes, BMW и Audi возглавили рейтинг самых аварийных машин по данным сегодня в 4:25

Чем дороже машина, тем выше опасность: кто в лидерах по ДТП

Страховщики назвали самые дорогие автомобили, которые чаще всего оказываются в аварийной статистике. Лидеры антирейтинга могут удивить даже опытных водителей.

Читать полностью » ADAC опубликовал рейтинг летних шин 2025 года сегодня в 4:22

Летняя резина, от которой все в восторге: на мокрой дороге ведёт себя неожиданно

Немецкий клуб ADAC назвал лучшие летние шины 2025 года. Какие модели обеспечат безопасность, комфорт и экономичность — в подробном разборе.

Читать полностью » Триллер сегодня в 3:44

Триллер с Джудом Лоу и Аной де Армас исчез из расписания: премьера в России остаётся под вопросом

Премьера триллера "Эдем" с Джудом Лоу и Аной де Армас отменена: фильм не выйдет 4 сентября в России. Причины остаются тайной.

Читать полностью » Как работает электронный ручной тормоз и чем он отличается от механического сегодня в 3:26

Больше никакого рычага: как одна система освобождает место в салоне

Электронный ручник меняет привычки водителей: больше безопасности, меньше хлопот и новые возможности, о которых многие даже не подозревали.

Читать полностью » Посол Индии Винай Кумар: Дели готов увеличить экспорт авто и электроники в Россию сегодня в 3:22

Конкуренция с Китаем: как Индия может сделать автомобили в России дешевле

Индия готова выйти на российский авторынок с автомобилями и запчастями. Чем это обернётся для конкуренции с Китаем и выбора для потребителей?

Читать полностью » Автоэксперты назвали ошибки водителей после затопления машины, которые усугубляют поломку сегодня в 2:18

Хлопок из-под капота — и счёт на сотни тысяч: как одна летняя гроза может обернуться катастрофой для машин

Ливни в Центральной России оставили сотни машин под водой. Эксперты объяснили, как распознать гидроудар, кто оплатит ремонт и чего нельзя делать в момент затопления.

Читать полностью » Европейские автопроизводители: цели ЕС по снижению CO2 к 2035 году недостижимы сегодня в 2:11

Электромобили обещали вытеснить ДВС к 2035 году — автопром шокировал заявлением

Европейские автогиганты предупреждают: выполнить планы ЕС по сокращению выбросов к 2035 году невозможно. В чём причины и что они предлагают взамен?

Читать полностью » С 1 сентября в России вступают в силу новые правила и штрафы для автомобилистов сегодня в 1:26

Громкие авто в опасности: теперь за рев мотора придётся платить в 10 раз больше

С 1 сентября в России вводят новые правила для автомобилистов: от шумных машин и "иранской тонировки" до новых штрафов и поиска пьяных водителей.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Инструкторы показали упражнения у стены для ног, рук и пресса
Садоводство

Ошибки при обрезке гортензий: эксперты рассказали, когда куст может остаться без цветов
Туризм

Исследование: урожайные районы для грибников в Карелии и Башкирии назвали эксперты
Красота и здоровье

Невролог Ирина Костина: при выборе секции нужно учитывать здоровье ребёнка
Спорт и фитнес

Тренеры ISSA объяснили, как метод 21 помогает нарастить мышцы с гантелями
Еда

Как приготовить простой пирог с ягодами: пошаговая инструкция и рекомендации
Дом

Ароматизация дома: как управлять настроением при помощи запахов
Еда

Сметанный соус: как приготовить идеальную подливку для блюд
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru