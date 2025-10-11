Самокатеры и велосипедисты под ударом: в столице началась охота на нарушителей

Профилактические проверки пользователей электросамокатов и велосипедов в Москве направлены не только на выявление нарушителей, но и на повышение культуры безопасного передвижения по городу. С 11 по 13 октября столичная Госавтоинспекция проведёт масштабную акцию под названием "СИМ. Велосипедист", о чём сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Основная цель мероприятия — снизить количество ДТП с участием велосипедистов и владельцев средств индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты, моноколёса и гироскутеры. В последние годы именно эти виды транспорта стали активно использоваться в городской среде, но далеко не все пользователи знают или соблюдают правила дорожного движения.

"Сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах, а также использовании защитной экипировки", — сообщили в ведомстве.

Особое внимание в ходе рейда инспекторы уделят детям и подросткам, которые всё чаще выбирают электросамокаты как способ передвижения. Важно не только напомнить о необходимости шлема и защиты, но и научить правильно двигаться по дорогам, пешеходным зонам и тротуарам.

Почему эта акция важна

Рост популярности СИМ в крупных городах привёл к резкому увеличению числа происшествий. По данным ГИБДД, только за 2024 год в Москве произошло несколько сотен аварий с участием электросамокатов. Основные причины — превышение скорости, движение по проезжей части и несоблюдение приоритетов.

Проблема осложняется тем, что часть пользователей СИМ не считает себя участниками дорожного движения и игнорирует ПДД. Однако при столкновениях с автомобилем или пешеходом последствия могут быть серьёзными. Поэтому инспекторы делают ставку на профилактику, а не на наказание.

Как проходят проверки

Во время рейда автоинспекторы дежурят в парках, у станций метро и в районах с активным движением курьеров. Они останавливают водителей СИМ и велосипедистов, проверяют соблюдение правил, проводят разъяснительные беседы и напоминают об обязательных средствах защиты. Нарушителям грозит штраф, но в первую очередь сотрудники ориентируются на предупреждения и обучение.

Под особым контролем окажутся курьеры служб доставки, которые часто передвигаются с нарушением скоростного режима и игнорируют пешеходные зоны. В прошлом аналогичном рейде, который проходил с 29 по 31 августа, сотрудники ГИБДД выявили более 8,3 тысячи нарушений, из которых 3 558 — среди курьеров.

Советы для безопасной езды

Всегда надевайте шлем и защиту для коленей и локтей. Не двигайтесь по проезжей части, если нет выделенной велополосы. Убедитесь, что тормоза исправны, а освещение работает. Не используйте наушники и телефон во время движения. Держите безопасную дистанцию от пешеходов и автомобилей.

Ошибки, которых стоит избегать

Ошибка: движение по тротуару на высокой скорости.

Последствие: риск столкновения с пешеходами и административный штраф.

Альтернатива: использовать велодорожки или малолюдные зоны, где разрешено движение СИМ.

Ошибка: езда без шлема.

Последствие: серьёзные травмы даже при падении на малой скорости.

Альтернатива: лёгкий шлем с вентиляцией — обязательный элемент экипировки.

Ошибка: использование неисправного самоката.

Последствие: потеря управления, падение или столкновение.

Альтернатива: проверять тормоза, давление в шинах и заряд батареи перед каждой поездкой.

А что если вас остановит инспектор?

Если вас остановили во время рейда, не стоит паниковать. Достаточно предъявить документы на средство передвижения (если есть), выслушать замечания и, при необходимости, подписать протокол. Важно помнить, что основная цель таких проверок — не наказание, а безопасность. Вежливое общение и соблюдение правил помогут избежать конфликтов.

Частые вопросы

Как понять, где можно ездить на электросамокате?

По тротуарам можно двигаться со скоростью не более 25 км/ч, уступая пешеходам. По проезжей части — только при наличии велополос.

Можно ли кататься без шлема?

Формально — да, но специалисты настоятельно рекомендуют всегда использовать защиту. В случае аварии шлем спасает от тяжёлых травм.

Какой штраф грозит за нарушение ПДД на СИМ?

Размер штрафа варьируется от 500 до 1 500 рублей в зависимости от нарушения. За проезд на красный свет или движение по проезжей части штраф выше.

Мифы и правда

Миф: электросамокат — не транспортное средство.

Правда: с 2023 года СИМ официально признаны участниками дорожного движения.

Миф: на электросамокате можно ездить, как на велосипеде.

Правда: правила для этих категорий различаются, особенно в части скоростных ограничений.

Миф: курьеры могут ездить где угодно, ведь они работают.

Правда: курьеры обязаны соблюдать ПДД наравне с другими участниками движения.

Интересные факты

• По данным МВД, в России сейчас зарегистрировано более 2,5 млн пользователей СИМ.

• Самое частое нарушение — движение по встречной полосе.

• Москва входит в топ-3 городов Европы по количеству электросамокатов в аренде.