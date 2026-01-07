Нацпроект добрался до бухты Алеут: зачем Приморью дороги к самым отдаленным точкам края

В Приморском крае дорожная повестка на ближайший год формируется с акцентом на связность территорий и безопасность инфраструктуры. Региональные власти делают ставку не только на ремонт трасс, но и на системное обновление мостов, многие из которых давно нуждаются в замене. Об этом сообщает Правительство Приморского края, подводя итоги дорожных работ и обозначая планы на 2026 год.

Мосты как приоритет следующего года

Одним из ключевых направлений станет модернизация мостовых сооружений. В 2026 году в Приморье планируют привести в нормативное состояние не менее 50 мостов. Особое внимание уделят аварийным объектам, которые предполагается заменять быстровозводимыми металлоконструкциями.

Подобный подход уже применяется в регионе. В 2025 году было установлено восемь таких мостов, что позволило оперативно восстановить транспортное сообщение на проблемных участках. Власти отмечают, что этот формат особенно эффективен для удалённых и труднодоступных территорий.

Пять ключевых дорожных направлений

В следующем году дорожные работы сосредоточат на пяти стратегически важных направлениях. В их числе — Хасанское направление, имеющее значение как для внутреннего туризма, так и для приграничного сообщения. Также в перечень вошли подъездные дороги к бухте Алеут и курорту "Пять морей и озеро Байкал".

Отдельное внимание уделят участку, ведущему к автомобильному пограничному переходу "Краскино". Его состояние напрямую влияет на логистику и внешнеэкономические связи региона. Кроме того, масштабные работы запланированы на дорогах в Михайловском и Лазовском округах.

Национальный проект и региональные задачи

Все заявленные проекты будут реализовываться в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Он предусматривает комплексный подход к развитию транспортной сети и повышение качества дорожного покрытия в субъектах страны.

В Правительстве Приморского края подчёркивают, что обновление дорог и мостов должно не только улучшить условия передвижения, но и создать основу для экономического роста муниципалитетов. Реализация намеченных планов в 2026 году станет продолжением уже начатой модернизации региональной инфраструктуры.