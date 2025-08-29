Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:51

Бесплатных дорог больше не будет? Как Москва может переписать правила для водителей

Михаил Блинкин: в Москве технически возможно ввести оплату за километры поездки

Москву могут ждать перемены, которые затронут каждого автомобилиста: обсуждается возможность введения платы за каждый километр пробега. Эта идея не нова, но сейчас, по словам экспертов, технические условия для её реализации уже созрели.

Платёж как за электричество

Член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ, научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин пояснил, что речь идёт о радикальном, но вполне реализуемом решении.

"Есть радикальное решение — ввести систему расчета стоимости перевозки, при которой плата взимается за каждый километр пробега транспортного средства. Теоретически возможно, что на это может решиться и Москва. Технически ввести платежи за километр пробега столица может уже сейчас. Каждый мой километр можно очень легко посчитать. Условно, проехал я какое-то расстояние — и мне выпишут счет как за электричество", — отметил Блинкин.

Эксперт добавил, что конечная цена поездки будет зависеть от загруженности дорог: чем интенсивнее трафик, тем выше стоимость. По его мнению, такой подход способен регулировать транспортные потоки и частично решить проблему заторов.

Другие инициативы в транспортной сфере

На фоне обсуждения этой идеи продолжаются и другие дискуссии о финансах на дорогах. Так, лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил полностью отменить оплату для отечественного большегрузного транспорта в системе "Платон".

"Надо освобождать от оплаты проезда в рамках системы "Платон” любой российский большегрузный транспорт, и мы неоднократно выступали с такой инициативой. Это позволит убрать лишние расходы транспортных компаний, поддержит промышленные и сельхозпредприятия, снизит нагрузку на кошельки граждан", — заявил Миронов.

