© https://www.mos.ru/news by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:01

Хабаровск готовит сюрприз: как город решит проблему пробок до 2030 года — секреты масштабного плана

Бессветофорное движение и 10 новых развязок: как изменится транспорт в Хабаровске

В Хабаровске власти представили масштабный проект модернизации дорожной сети, который рассчитан до 2030 года и должен значительно изменить транспортную ситуацию в городе. Мастер-план предполагает целый комплекс мер: расширение проезжей части, введение бессветофорного движения, создание выделенных полос для автобусов и троллейбусов, а также запуск реверсивного движения на Амурском мосту.

Основные изменения на магистралях

Проект охватывает ключевые городские улицы. В первую очередь речь идёт о Воронежской, Большой и проспекте 60-летия Октября, где будет внедрено бессветофорное движение. Это позволит ускорить транспортный поток и снизить количество заторов.

Запланировано расширение проезжей части до 8-10 полос. Помимо этого, появятся выделенные полосы для общественного транспорта, что сделает его более быстрым и конкурентоспособным. Для безопасности пешеходов предусмотрено строительство надземных переходов.

Новые объекты инфраструктуры

Среди наиболее значимых проектов — строительство путепровода между улицами Индустриальной и Аэродромной. Этот объект должен разгрузить Центральный район и упростить передвижение между промышленными и жилыми зонами.

В планах также расширение более чем 15 транспортных артерий, включая Владивостокское шоссе и улицы Центрального района. На Амурском мосту будет создана реверсивная полоса: её направление движения станет меняться в зависимости от загруженности и времени суток.

Влияние на транспортную ситуацию

По оценкам специалистов, реализация мастер-плана позволит:

  1. Сократить среднее время поездок по городу примерно на 30 %.
  2. Уменьшить нагрузку на центральные улицы на 20 %.
  3. Создать 10 новых транспортных развязок, включая объекты на пересечении улиц Шелеста-Большая и Трёхгорная-Воронежская.

Эти меры должны сделать движение по городу более предсказуемым и комфортным, а также повысить привлекательность общественного транспорта.

Долгосрочные перспективы

Власти рассчитывают, что к 2030 году в городе появится современная транспортная система, которая будет отвечать растущим потребностям жителей. При этом проект реализуется поэтапно, что позволит горожанам постепенно адаптироваться к новым правилам движения и инфраструктурным изменениям.

Три интересных факта

  1. Подобные проекты уже реализованы в Казани и Екатеринбурге: там бессветофорное движение значительно снизило количество пробок.
  2. Амурский мост — одна из важнейших транспортных артерий Дальнего Востока, его пропускная способность напрямую влияет на экономику региона.
  3. В Хабаровске планируется использование "умных светофоров", которые будут работать синхронно с новой системой движения.

