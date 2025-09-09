Хабаровск готовит сюрприз: как город решит проблему пробок до 2030 года — секреты масштабного плана

В Хабаровске власти представили масштабный проект модернизации дорожной сети, который рассчитан до 2030 года и должен значительно изменить транспортную ситуацию в городе. Мастер-план предполагает целый комплекс мер: расширение проезжей части, введение бессветофорного движения, создание выделенных полос для автобусов и троллейбусов, а также запуск реверсивного движения на Амурском мосту.

Основные изменения на магистралях

Проект охватывает ключевые городские улицы. В первую очередь речь идёт о Воронежской, Большой и проспекте 60-летия Октября, где будет внедрено бессветофорное движение. Это позволит ускорить транспортный поток и снизить количество заторов.

Запланировано расширение проезжей части до 8-10 полос. Помимо этого, появятся выделенные полосы для общественного транспорта, что сделает его более быстрым и конкурентоспособным. Для безопасности пешеходов предусмотрено строительство надземных переходов.

Новые объекты инфраструктуры

Среди наиболее значимых проектов — строительство путепровода между улицами Индустриальной и Аэродромной. Этот объект должен разгрузить Центральный район и упростить передвижение между промышленными и жилыми зонами.

В планах также расширение более чем 15 транспортных артерий, включая Владивостокское шоссе и улицы Центрального района. На Амурском мосту будет создана реверсивная полоса: её направление движения станет меняться в зависимости от загруженности и времени суток.

Влияние на транспортную ситуацию

По оценкам специалистов, реализация мастер-плана позволит:

Сократить среднее время поездок по городу примерно на 30 %. Уменьшить нагрузку на центральные улицы на 20 %. Создать 10 новых транспортных развязок, включая объекты на пересечении улиц Шелеста-Большая и Трёхгорная-Воронежская.

Эти меры должны сделать движение по городу более предсказуемым и комфортным, а также повысить привлекательность общественного транспорта.

Долгосрочные перспективы

Власти рассчитывают, что к 2030 году в городе появится современная транспортная система, которая будет отвечать растущим потребностям жителей. При этом проект реализуется поэтапно, что позволит горожанам постепенно адаптироваться к новым правилам движения и инфраструктурным изменениям.

Три интересных факта