Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:42

В регионы отправят миллиарды на дороги — кому достанется больше всех

Московская область получит 9 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры

Правительство выделило внушительную сумму — 16,6 млрд рублей — на модернизацию и ремонт автомобильной инфраструктуры в ряде регионов страны. Средства пойдут не только на строительство и реконструкцию трасс, но и на приведение в порядок тоннелей, мостов, эстакад и прочих искусственных сооружений.

Кому достанутся субсидии

Финансирование получат 11 субъектов РФ.

  • Строительство и реконструкция дорог — деньги направят в Адыгею, Удмуртию, Хабаровский край, Брянскую и Московскую области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.
  • Приведение в нормативное состояние — Белгородская, Брянская, Кировская, Курская,

Смоленская и Тверская области займутся ремонтом и модернизацией имеющихся объектов.

Лидеры по финансированию

Наибольшая доля средств уйдёт в Московскую область — 9 млрд рублей. Это почти в 300 раз больше, чем получит Кировская область, которой выделено 30 млн рублей.

Масштаб и цели программы

роект призван улучшить транспортную доступность, повысить безопасность движения и продлить срок службы дорожных объектов. Такое распределение субсидий должно обеспечить более равномерное развитие транспортной сети по всей стране, при этом особое внимание уделено регионам с высоким трафиком и сложными климатическими условиями.

