Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
За рулем
За рулем
© Unsplash by Jaromír Kavan is licensed under public domain
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Тело спит, глаза открыты: упражнение, которое спасает от сонливости на трассе во время путешествий

FitStars сообщила, что короткая зарядка помогает избежать усталости за рулём

Многочасовые поездки — настоящее испытание для тела. Спина ноет, ноги затекают, глаза устают. Всё это снижает концентрацию и делает вождение опасным. Между тем есть простое средство, чтобы вернуть телу тонус и голове ясность — короткая дорожная зарядка. Её можно выполнять во время остановок на заправке или парковке, не выходя далеко от машины.

"Правильно подобранные упражнения помогут "расшевелить" суставы, восстановить кровообращение и вернуть бодрость", — сказала топ-тренер FitStars, специалист по адаптивной физической культуре и спорту Ольга Дерендеева-Куртова.

Почему водителям нужна зарядка

Часами сидеть в одной позе — стресс для позвоночника и внутренних органов. Кровь циркулирует медленнее, мышцы немеют, внимание рассеивается. Медики отмечают, что после 3-4 часов за рулём водитель теряет до половины скорости реакции. А это уже угроза безопасности. Простые упражнения способны предотвратить усталость и даже снизить риск ДТП.

Физическая активность в дороге не требует спортивной формы, коврика или тренажёров — достаточно свободного места рядом с автомобилем и пары минут.

Дорожная зарядка: шаг за шагом

Ниже — комплекс, составленный Ольгой Дерендеевой-Куртовой специально для водителей. Его можно выполнять во время коротких остановок. Главное правило — делать всё медленно, осознанно и без рывков.

1. Разминка грудного отдела

На выдохе сведите плечи вперёд, на вдохе — расправьте их, соединяя лопатки. Движение начинается от кистей, а не от спины. Почувствуйте, как лопатки расходятся и сходятся к позвоночнику. На вдохе подбородок слегка приподнимите, на выдохе — опустите вниз. Поясница при этом не работает, только грудной отдел.

Не запрокидывайте голову — вытягивайте подбородок вверх мягко, будто хотите увидеть небо. Это активирует верх спины и дыхательную мускулатуру.

2. Упражнение для плечевых суставов

На вдохе поднимите руку вверх, на выдохе опустите, чуть напрягая живот. Повторите другой рукой. Можно делать сидя с прямой спиной. Потянитесь за поднятой рукой, подбородок слегка поднимите. На выдохе — вниз. 4-6 повторений для каждой стороны.

Это упражнение снимает зажатость плеч и улучшает подвижность грудной клетки — особенно полезно для тех, кто сутулится за рулём.

3. Вытяжение боковой поверхности

Поставьте правую руку за затылок, левую — на пояс. На вдохе тянитесь локтем вверх, на выдохе округляйтесь по диагонали. Давите затылком в ладонь, создавая лёгкое сопротивление. Плечи опущены, шея длинная. Выполняйте медленно по 4-6 раз на каждую сторону.

Это движение разгружает боковые мышцы спины и активирует дыхание — после него дышать становится заметно легче.

4. Коррекция осанки и дыхания

Исходное положение — стоя. Руки перед собой. Сделайте три коротких пружинистых движения — руки в стороны и назад, лопатки сведите. Затем выдохните, округлитесь и обнимите себя, скрестив руки.

Следите, чтобы плечи не поднимались. Подбородок слегка тяните вверх, но без прогиба в пояснице. Повторите 6-10 раз. Упражнение открывает грудную клетку и улучшает вентиляцию лёгких — после долгой дороги оно как глоток свежего воздуха.

5. Работа со спиной

На вдохе вытяните руки вперёд, округлив спину. Почувствуйте, как вытягиваются мышцы. На выдохе согните локти, сведите лопатки к позвоночнику и опустите их вниз. Не запрокидывайте голову, подбородок слегка вытяните вперёд.

Это упражнение укрепляет верх спины, улучшает осанку и снимает ощущение сжатия после многочасового сидения.

6. Подъёмы на носки

Встаньте прямо и медленно поднимайтесь на носки, затем опускайтесь на пятки. Можно держаться за стену или спинку стула. Лучше выполнять босиком — так сильнее ощущаются мышцы стоп. Не заваливайте пятки наружу. Поднимайтесь максимально высоко, чувствуя напряжение в голенях.

Такое простое движение разгоняет кровь и предотвращает отёки — идеальная разминка после долгой дороги.

7. Баланс и координация

Держась за опору, поднимайте поочерёдно каждую ногу, подтягивая колено к груди. Если уверенно стоите — попробуйте без опоры. Спина прямая, пресс в тонусе. Поднимаем ногу на выдохе, опускаем на вдохе. 6-8 повторов на каждую сторону.

Это упражнение укрепляет мышцы таза и улучшает координацию — важную для безопасного вождения функцию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Делать зарядку рывками или слишком быстро.
    Последствие: Перенапряжение мышц, головокружение.
    Альтернатива: Выполняйте плавно, с контролем дыхания.

  2. Ошибка: Игнорировать разминку и сразу переходить к активным движениям.
    Последствие: Риск растяжений.
    Альтернатива: Начинайте с мягких вращений плеч и шеи.

  3. Ошибка: Сидеть в машине без перерыва 5-6 часов.
    Последствие: Нарушение кровообращения, снижение концентрации.
    Альтернатива: Делайте перерыв каждые 2-3 часа — даже 5 минут зарядки дадут результат.

А что если нет возможности выйти из машины?

Даже в салоне можно размять тело:

  • делайте круговые движения стопами;
  • вращайте плечами;
  • втягивайте и расслабляйте живот, синхронно с дыханием;
  • выполняйте лёгкие повороты головы.

Эти мини-движения поддерживают циркуляцию крови и помогают оставаться в тонусе.

Плюсы и минусы коротких разминок

Плюсы Минусы
Улучшают самочувствие и концентрацию Требуется место для выполнения
Предотвращают онемение и боли Не заменяют полноценную тренировку
Повышают безопасность вождения Возможна усталость при выполнении без отдыха
Укрепляют мышцы спины и ног Нужна регулярность

Часто задаваемые вопросы

Как часто нужно делать зарядку в пути?
Оптимально — каждые 2-3 часа. Даже короткая разминка на 5 минут уже улучшает кровообращение.

Можно ли выполнять упражнения прямо в машине?
Да, если позволяет пространство. Главное — избегать резких движений и не мешать управлению автомобилем.

Что поможет усилить эффект зарядки?
Контрастное умывание, глубокое дыхание, прогулка вокруг парковки и растяжка для ног.

Мифы и правда

Миф: Зарядка нужна только профессиональным водителям.
Правда: Малоподвижность вредна всем, кто часто ездит на машине — от курьера до путешественника.

Миф: Несколько минут упражнений ничего не изменят.
Правда: Даже пара минут движений улучшает приток крови к мозгу и повышает внимание.

Миф: Зарядка в дороге утомляет.
Правда: Напротив, она снимает усталость и помогает избежать сонливости за рулём.

Интересные факты

  1. По данным ВОЗ, водители, делающие короткие разминки каждые 2-3 часа, на 40% реже жалуются на боли в спине.

  2. Зарядка во время путешествий снижает уровень гормона стресса почти так же эффективно, как прогулка на свежем воздухе.

  3. Даже простые упражнения для стоп могут предотвратить варикоз и тромбоз, если выполнять их регулярно.

Движение — лучшая профилактика усталости. Несколько минут дорожной зарядки помогут вернуть энергию, снять напряжение и повысить концентрацию. Попробуйте выполнить этот комплекс хотя бы один раз за поездку — и вы почувствуете разницу уже к следующей остановке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Я был в 100 странах — и вот куда не вернусь: Габриэль Моррис разочаровался в городах Персидского залива вчера в 18:36
Путешественник, объехавший 100 стран, назвал регион, куда не вернётся никогда

Тревел-блогер с 30-летним опытом поделился, какой регион мира разочаровал его больше всего. Причины – однообразие, отсутствие аутентичности и личный опыт.

Читать полностью » Замок Вианден, долина Мозеля и тропа Мюллерталя: как провести 3 дня в Люксембурге вчера в 17:31
Самая недооценённая страна Европы: тишина, замки и вино вместо суеты

Откройте для себя Люксембург! Замки, природа, бесплатный транспорт и советы для идеального путешествия. Узнайте, почему это лучше Копенгагена и Берлина.

Читать полностью » Туристы советуют брать в Египет доллары — они принимаются почти везде и удобны для чаевых вчера в 16:26
Деньги на курорте: как не остаться без сдачи и не попасть впросак в Египте

Собираетесь в Египет? Узнайте, какую валюту брать с собой: доллары или фунты. Советы опытных туристов, где выгоднее расплачиваться и как избежать ошибок с обменом валюты.

Читать полностью » Остров Пасхи вновь удивил учёных — современные технологии объяснили, как двигались моаи вчера в 15:24
Они шли, покачиваясь: учёные доказали, что статуи Пасхи умели "ходить"

Ученые раскрыли секрет передвижения моаи на острове Пасхи! Новая теория, основанная на 3D-моделировании и экспериментах, объясняет, как рапануйцы перемещали 887 каменных гигантов.

Читать полностью » В Коломенском идёт масштабная реконструкция: завершена реставрация храма XVI века и открыта новая набережная вчера в 14:17
Коломенское меняется на глазах: старинная усадьба готовится к новому рождению

Масштабная реконструкция в Коломенском: новая набережная, реставрация храма и мистический овраг. Стоит ли посетить парк сейчас, несмотря на стройку?

Читать полностью » Паромы по Босфору остаются самым популярным способом увидеть Стамбул с воды вчера в 13:22
Босфор без фильтров: почему настоящий Стамбул виден только с палубы

Откройте для себя Стамбул с воды: паромы предлагают уникальный опыт, который углубляет понимание города и его культуры, соединяя традиции и современные реалии.

Читать полностью » Эксперты назвали топ-3 места для выходных в Санкт-Петербурге вчера в 12:36
Три места, где Петербург открывается по-новому: от башни Газпрома до Невского с высоты

Куда сходить в Петербурге, если у вас всего два дня? Лахта Центр с панорамой города, романтические павильоны Петергофа и музей Карла Буллы на Невском — три остановки, которые покажут Петербург во всей его многослойной красоте.

Читать полностью » Эксперты рассказали, что посмотреть в Ростове Великом за 1 день вчера в 11:32
Город на озере, где оживают легенды: Ростов Великий зимой, летом и навсегда

Как увидеть Ростов Великий за один день и не пропустить ни одной жемчужины? Кремль, монастыри, финифть, озеро Неро — маршрут, где прошлое соседствует с современностью и где время действительно замедляется.

Читать полностью »

Новости
Дом
Три года борьбы с соседями в Владимире: суд вынес решение по делу о 20 собаках в квартире
Еда
Куриные грудки в сливочном соусе на сковороде получаются сочными
Спорт и фитнес
Эксперты рекомендовали проводить ВИИТ не чаще трёх раз в неделю
Еда
Лаваш со шпротами сочетает насыщенный вкус, удобную подачу и универсальность
Авто и мото
Ford отзывает 625 тысяч автомобилей в США из-за дефектов ремней безопасности и камер заднего вида — NHTSA
Садоводство
Мох и лишайник на деревьях осенью нужно удалять медным купоросом и побелкой
Авто и мото
После покупки автомобиля с пробегом требуется заменить ремень ГРМ, помпу и масло
Дом
Обновление кухонной утвари: когда старые кастрюли, доски и текстиль становятся опасными
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet