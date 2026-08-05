Обочечник вклинился впереди — вся колонна встала: за такой объезд предложили карать жестче

Движение по обочинам необходимо приравнять к выезду на встречную полосу, а наказание за такие маневры сделать максимально суровым, рассказал NewsInfo.Ru автоэксперт, специалист по контраварийному вождению Егор Васильев. Эксперт подчеркнул, что нарушители не только провоцируют дорожные конфликты, но и наносят прямой ущерб инфраструктуре.

Ранее стало известно, что власти рассматривают возможность ужесточения ответственности для водителей, объезжающих заторы по прилегающим территориям. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением поднять сумму взыскания с 2250 до 5000 рублей. Подобные меры обсуждаются на фоне внедрения новых методов контроля — в частности, штрафы с беспилотников могут стать реальностью для нарушителей на загородных трассах.

Васильев отмечает, что "обочечники" фактически крадут время у добросовестных участников движения. При возникновении пробки такие водители пытаются вклиниться обратно в поток впереди, что только усугубляет затор и тормозит основную колонну. Кроме того, езда вне асфальтового полотна ведет к преждевременному износу дорожного покрытия, которое не рассчитано на подобные нагрузки.

"Автомобили, движущиеся по обочинам, разрушают дорожное покрытие и основание. Это приводит к преждевременному износу дорог, особенно если по обочине пытаются проехать большегрузы. Кроме того, такое движение провоцирует множество конфликтных и аварийных ситуаций", — пояснил он.

Особую опасность маневры на обочине представляют для тех, кто вынужден совершить там экстренную остановку из-за технической неисправности. Высокая скорость нарушителей в таких зонах часто приводит к тяжелым столкновениям. Эксперты также напоминают, что юридические тонкости оформления происшествий на трассе требуют особой внимательности. Например, даже случайный наезд на животное налагает на водителя ряд строгих обязательств, невыполнение которых грозит лишением прав.

По мнению специалиста, агрессивное поведение нарушителей ПДД негативно влияет на психологический климат и повышает уровень социального риска. Пока одни пытаются найти способы, как минимизировать штрафы с дорожных камер за счет аккуратной езды, другие сознательно идут на грубые нарушения, провоцируя ответную агрессию у остальных автомобилистов.

"Я бы вообще приравнял движение по обочине, например, к выезду на встречную полосу через сплошную линию разметки. Это грубейшее нарушение правил дорожного движения, которое приводит к авариям, ухудшает трафик и провоцирует других водителей на агрессию", — добавил Васильев.

Вопросы дисциплины на дорогах становятся все более актуальными на фоне изменения статуса различных категорий участников движения. Так, в Госдуме обсуждают идею, чтобы самокатчиков приравняли к водителям, что должно упорядочить правила пользования средствами мобильности. Параллельно с этим меняются и процедуры взаимодействия с финансовыми институтами — теперь для владельцев машин действует обновленная проверка данных при оформлении страховых полисов.

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