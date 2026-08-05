Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Езда по обочине в дождь
Езда по обочине в дождь
© Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Авто и мото
Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 17:53

Обочечник вклинился впереди — вся колонна встала: за такой объезд предложили карать жестче

Движение по обочинам необходимо приравнять к выезду на встречную полосу, а наказание за такие маневры сделать максимально суровым, рассказал NewsInfo.Ru автоэксперт, специалист по контраварийному вождению Егор Васильев. Эксперт подчеркнул, что нарушители не только провоцируют дорожные конфликты, но и наносят прямой ущерб инфраструктуре.

Ранее стало известно, что власти рассматривают возможность ужесточения ответственности для водителей, объезжающих заторы по прилегающим территориям. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением поднять сумму взыскания с 2250 до 5000 рублей. Подобные меры обсуждаются на фоне внедрения новых методов контроля — в частности, штрафы с беспилотников могут стать реальностью для нарушителей на загородных трассах.

Васильев отмечает, что "обочечники" фактически крадут время у добросовестных участников движения. При возникновении пробки такие водители пытаются вклиниться обратно в поток впереди, что только усугубляет затор и тормозит основную колонну. Кроме того, езда вне асфальтового полотна ведет к преждевременному износу дорожного покрытия, которое не рассчитано на подобные нагрузки.

"Автомобили, движущиеся по обочинам, разрушают дорожное покрытие и основание. Это приводит к преждевременному износу дорог, особенно если по обочине пытаются проехать большегрузы. Кроме того, такое движение провоцирует множество конфликтных и аварийных ситуаций", — пояснил он.

Особую опасность маневры на обочине представляют для тех, кто вынужден совершить там экстренную остановку из-за технической неисправности. Высокая скорость нарушителей в таких зонах часто приводит к тяжелым столкновениям. Эксперты также напоминают, что юридические тонкости оформления происшествий на трассе требуют особой внимательности. Например, даже случайный наезд на животное налагает на водителя ряд строгих обязательств, невыполнение которых грозит лишением прав.

По мнению специалиста, агрессивное поведение нарушителей ПДД негативно влияет на психологический климат и повышает уровень социального риска. Пока одни пытаются найти способы, как минимизировать штрафы с дорожных камер за счет аккуратной езды, другие сознательно идут на грубые нарушения, провоцируя ответную агрессию у остальных автомобилистов.

"Я бы вообще приравнял движение по обочине, например, к выезду на встречную полосу через сплошную линию разметки. Это грубейшее нарушение правил дорожного движения, которое приводит к авариям, ухудшает трафик и провоцирует других водителей на агрессию", — добавил Васильев.

Вопросы дисциплины на дорогах становятся все более актуальными на фоне изменения статуса различных категорий участников движения. Так, в Госдуме обсуждают идею, чтобы самокатчиков приравняли к водителям, что должно упорядочить правила пользования средствами мобильности. Параллельно с этим меняются и процедуры взаимодействия с финансовыми институтами — теперь для владельцев машин действует обновленная проверка данных при оформлении страховых полисов.

Читайте также

Проверено экспертом: Автоэксперт Дмитрий Сафронов, Автоюрист Сергей Герасимов
Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стекло машины постоянно покрывается мутным слоем: привычные действия лишь ухудшают ситуацию на дороге 23.07.2026 в 17:55

Внутренняя сторона лобового стекла часто покрывается неприятным налетом, который делает вождение по ночам крайне дискомфортным и небезопасным занятием.

Читать полностью » Миф о дешевом топливе из гаража: реальный состав нефти разрушил надежды энтузиастов на экономию 22.07.2026 в 19:20

Попытки превратить сырую нефть в качественное топливо вне стен промышленного комплекса сталкиваются с непреодолимыми технологическими препятствиями и рисками.

Читать полностью » Идеальный вид кузова скрывает капитальный провал: владелец рискует потерять огромные деньги 22.07.2026 в 18:16

Красивый кузов и ровная работа мотора часто скрывают серьезные проблемы, которые могут стоить владельцу замены дорогостоящих узлов двигателя.

Читать полностью » Бесконечные штрафы с дорожных камер: привычки бывалых водителей изменили правила игры на трассах 22.07.2026 в 15:05

Узнайте, какие привычки позволяют опытным автомобилистам крайне редко попадать в объективы камер и сохранять бюджет от неожиданных взысканий на дорогах.

Читать полностью » Наезд на животное приравнивается к ДТП: правила оформления инцидента на дороге 21.07.2026 в 20:30

Внезапное столкновение с животным на трассе превращается в сложную юридическую ловушку, где одно неверное решение может стоить водителям прав и крупных выплат.

Читать полностью » Toyota и Uber создают единую экосистему для обслуживания автомобилей такси 20.07.2026 в 17:38

С июля в Европе стартует амбициозный проект по радикальному обновлению таксопарков, который навсегда изменит привычные условия работы для тысяч водителей.

Читать полностью » Правила утилизации шин для автомобилистов: где бесплатно сдать резину и не получить штраф 19.07.2026 в 15:24

Многие водители по привычке оставляют отработанные покрышки рядом с мусорными контейнерами, даже не подозревая, что это действие чревато финансовыми санкциями.

Читать полностью » Остановка на пустой обочине обернулась кошмаром: водители лишились мобильности из-за игнорирования базовых правил 19.07.2026 в 11:11

Багажник автомобиля часто заполнен ненужными предметами, пока в дороге не случается ситуация, требующая решительных действий и наличия правильного инвентаря.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Больше воды — не значит полезнее: какой объем за час способен довести до реанимации
Садоводство
Листья смородины покрылись странным налетом в августе: спасение кустарника прошло без химии
Питомцы
Побережье Камчатки усеяно мертвыми птицами: последствия невидимой угрозы обрушились на экосистему региона
Недвижимость
Россиянам усложняют операции с жильем: новый документ требуют вопреки закону
Общество
Наследство исчезает из рук за один поступок: за что родственника признают недостойным наследником
Наука
Земля принимает сигналы из глубин Вселенной: расшифровать их мешает главная ошибка науки
Красота и здоровье
Ваш гардероб рискует превратиться в музей: старые аксессуары разрушают современные образы
Питомцы
Приматы начали массово опекать представителей других видов: обнаруженные связи навсегда изменили взгляд на интеллект
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet