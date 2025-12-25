Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
строительство дороги
строительство дороги
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Владимир Новиков is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:37

Южный берег станет ближе: Крыму выделили миллиарды на модернизацию дороги

Правительство выделяет Крыму 4,2 млрд рублей на автодорогу — кабмин РФ

Правительство России приняло решение о выделении 4,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию автодороги регионального значения в Республике Крым. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина. Средства будут направлены в рамках федерального проекта "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" и позволят ускорить реализацию одного из ключевых инфраструктурных проектов полуострова, пишет ТАСС.

Финансирование направят на опережающее строительство

Как уточняется в официальном сообщении, выделенные средства предназначены для опережающего финансирования строительства и реконструкции автодороги до конца 2025 года. Это позволит не только сохранить ранее запланированные сроки, но и начать новые этапы работ без ожидания очередных бюджетных периодов.

Речь идет о трассе 35А-002 (Е-105), которая проходит через Симферополь, Алушту и Ялту. Эта дорога имеет стратегическое значение для Крыма, так как связывает столицу республики с Южным берегом и является одной из наиболее загруженных транспортных артерий региона, особенно в курортный сезон.

Новый участок дороги — 16 километров

Благодаря дополнительному финансированию в 2025 году планируется начать строительство очередного 16-километрового участка трассы. Реализация этого этапа позволит повысить пропускную способность дороги, сократить время в пути между ключевыми городами и повысить безопасность движения.

Эксперты отмечают, что модернизация трассы 35А-002 особенно важна с учетом роста туристического потока, увеличения грузоперевозок и активного развития прибрежных территорий Южного берега Крыма. Современная дорожная инфраструктура становится необходимым условием для устойчивого социально-экономического развития региона.

Значение проекта для экономики и туризма

Развитие дорожной сети напрямую влияет на инвестиционную привлекательность Крыма. Улучшение транспортной доступности Симферополя, Алушты и Ялты способствует развитию туризма, малого и среднего бизнеса, а также создает дополнительные рабочие места в смежных отраслях — строительстве, логистике и сервисе.

Кроме того, реализация проекта снижает нагрузку на существующие участки дорог, повышает комфорт передвижения для жителей и гостей полуострова, а также уменьшает риски дорожно-транспортных происшествий на сложных горных участках.

Федеральная поддержка инфраструктуры Крыма

Выделение 4,2 млрд рублей подтверждает, что развитие транспортной инфраструктуры Крыма остается одним из приоритетов федеральной политики. В рамках программы социально-экономического развития региона уже реализуются проекты в сфере дорожного строительства, энергетики, водоснабжения и социальной инфраструктуры.

В правительстве подчеркивают, что опережающее финансирование позволяет регионам более гибко планировать работы и быстрее достигать запланированных результатов, что особенно важно для территорий с высокой сезонной нагрузкой, таких как Крым.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Районные больницы Крыма получают новых специалистов — глава Крыма Аксёнов вчера в 16:50
Миллион за работу в селе: как Крым закрывает кадровую дыру в медицине

В Крыму продолжают привлекать врачей и фельдшеров с помощью программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер": кто получил выплаты, какие специальности наиболее востребованы и какие меры поддержки доступны медикам.

Читать полностью » Загрузка гостиниц Крыма на Новый год достигает 55% — глава Крыма Аксёнов 23.12.2025 в 14:12
Новый год ещё не наступил, а мест уже почти нет: что происходит с отдыхом в Крыму

Отели и санатории Крыма уже забронированы более чем наполовину на Новый год. Власти рассказали, какие объекты пользуются наибольшим спросом.

Читать полностью » В Крыму продолжается масштабная модернизация дорожной сети 23.12.2025 в 14:07
Горы режут, реки обходят: на полуострове идёт самая сложная дорожная перестройка

В Крыму зимой продолжается масштабная дорожная перестройка: горные трассы расширяют до четырёх полос, строят обходы и освещают магистрали.

Читать полностью » Автокредитование в России резко сократилось — директор по маркетингу НБКИ Волков 23.12.2025 в 12:58
Рынок дал по тормозам: автокредитование сократилось почти во всех регионах

Автокредитование в России сократилось более чем на треть, но Кубань сохранила место среди лидеров. Что стоит за резким спадом — в материале.

Читать полностью » Экспорт картофеля с Кубани сокращается почти на 46% — Минсельхоз края 23.12.2025 в 12:37
Картофель теряет экспорт, грибы идут в рост: странный разворот аграрной Кубани

Экспорт картофеля из Краснодарского края за год сократился почти наполовину, тогда как поставки грибов показали резкий рост.

Читать полностью » В Сочи подожгли Porsche во дворе из мести — ГУ МВД по Краснодарскому краю 23.12.2025 в 12:32
Пожар не по технической причине: в Сочи раскрыли умышленный поджог автомобиля

Поджог элитной иномарки во дворе в Сочи оказался актом мести: подозреваемым стал бывший супруг владелицы автомобиля.

Читать полностью » Кубань запрещает наём иностранцев по патентам с 2026 года — администрация края 23.12.2025 в 12:25
С 2026 года рынок труда Кубани ждёт резкий поворот: подписан документ, который меняет всё

В Краснодарском крае с 2026 года вводится полный запрет на работу иностранных граждан по патентам. Какие исключения предусмотрены и зачем принято это решение — в материале.

Читать полностью » Несовершеннолетнюю судят за фейковую угрозу школе — Кубань 24 23.12.2025 в 12:21
Ложная тревога — реальный риск: чем закончилась выходка подростка в Усть-Лабинске

"Шутка" в мессенджере привела к суду: в Усть-Лабинске несовершеннолетнюю обвиняют в ложном сообщении об угрозе школе.

Читать полностью »

Новости
Общество
Роструд заявил, что 13-я зарплата не обязательна по закону — Роструд
Общество
Депутат Тольятти Александр Дорожкин лишился должности после скандала с женой – Readovka
Недвижимость
Рассрочка до 12 месяцев бывает выгоднее ипотеки — риелтор Перескокова
Красота и здоровье
Яблоки снижают уровень плохого холестерина зимой — кардиолог Рохас
Садоводство
Мелисса на подоконнике требует 5–6 часов прямого солнца — House Digest
Красота и здоровье
Вейпинг вызывает тяжёлые болезни лёгких за несколько лет — нарколог Шуров
Культура и шоу-бизнес
Долина готовит иск к Лурье о коммунальных платежах за полтора года — База
ЮФО
Штрафы за шум в Крыму вырастают до 2 тыс рублей — Госсовет Крыма
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet