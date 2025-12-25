Южный берег станет ближе: Крыму выделили миллиарды на модернизацию дороги

Правительство России приняло решение о выделении 4,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию автодороги регионального значения в Республике Крым. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина. Средства будут направлены в рамках федерального проекта "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" и позволят ускорить реализацию одного из ключевых инфраструктурных проектов полуострова, пишет ТАСС.

Финансирование направят на опережающее строительство

Как уточняется в официальном сообщении, выделенные средства предназначены для опережающего финансирования строительства и реконструкции автодороги до конца 2025 года. Это позволит не только сохранить ранее запланированные сроки, но и начать новые этапы работ без ожидания очередных бюджетных периодов.

Речь идет о трассе 35А-002 (Е-105), которая проходит через Симферополь, Алушту и Ялту. Эта дорога имеет стратегическое значение для Крыма, так как связывает столицу республики с Южным берегом и является одной из наиболее загруженных транспортных артерий региона, особенно в курортный сезон.

Новый участок дороги — 16 километров

Благодаря дополнительному финансированию в 2025 году планируется начать строительство очередного 16-километрового участка трассы. Реализация этого этапа позволит повысить пропускную способность дороги, сократить время в пути между ключевыми городами и повысить безопасность движения.

Эксперты отмечают, что модернизация трассы 35А-002 особенно важна с учетом роста туристического потока, увеличения грузоперевозок и активного развития прибрежных территорий Южного берега Крыма. Современная дорожная инфраструктура становится необходимым условием для устойчивого социально-экономического развития региона.

Значение проекта для экономики и туризма

Развитие дорожной сети напрямую влияет на инвестиционную привлекательность Крыма. Улучшение транспортной доступности Симферополя, Алушты и Ялты способствует развитию туризма, малого и среднего бизнеса, а также создает дополнительные рабочие места в смежных отраслях — строительстве, логистике и сервисе.

Кроме того, реализация проекта снижает нагрузку на существующие участки дорог, повышает комфорт передвижения для жителей и гостей полуострова, а также уменьшает риски дорожно-транспортных происшествий на сложных горных участках.

Федеральная поддержка инфраструктуры Крыма

Выделение 4,2 млрд рублей подтверждает, что развитие транспортной инфраструктуры Крыма остается одним из приоритетов федеральной политики. В рамках программы социально-экономического развития региона уже реализуются проекты в сфере дорожного строительства, энергетики, водоснабжения и социальной инфраструктуры.

В правительстве подчеркивают, что опережающее финансирование позволяет регионам более гибко планировать работы и быстрее достигать запланированных результатов, что особенно важно для территорий с высокой сезонной нагрузкой, таких как Крым.