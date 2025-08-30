Крым без пробок: мечта каждого отпускника стала реальностью

Можно ли представить себе отпуск на море без пробок и длинных заторов? В Крыму сделали шаг навстречу этой мечте: открыли новую дорогу, которая заметно сокращает путь к Южному берегу.

Новый маршрут вместо пробок

В обход Симферополя проложена четырехполосная трасса длиной 25 километров. Она соединяет магистраль "Таврида" с направлением к Большой Ялте и проходит через Ангарский перевал и горную гряду. Благодаря этому водители смогут миновать загруженные улицы столицы республики и быстрее оказаться у побережья.

На открытии дороги присутствовал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

"Ожидаем, что в летний сезон здесь будет проходить до 25 тыс. автомобилей. Дорога качественная, позволит экономить время пути", — подчеркнул Аксёнов.

Проект стоимостью 33 млрд рублей реализовала компания ВАД.

Задачи и эффект от строительства

Как пояснили в компании, основная цель трассы — перераспределить транспортные потоки. Теперь транзитные автомобили, которые раньше создавали пробки в Симферополе, будут уходить в обход города. В результате среднее время поездки от "Тавриды" до Южного берега Крыма сокращается минимум на час.

"Строители возвели ее в сложных условиях рельефа ранее срока, почти за три года", — отметили в компании ВАД.

Особенности дороги

Новая магистраль включает: