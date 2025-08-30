Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ласточкино гнездо в Ялте
Ласточкино гнездо в Ялте
© wikimedia.org by Деревягин Игорь is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:41

Крым без пробок: мечта каждого отпускника стала реальностью

В Крыму открыли новую трассу в обход Симферополя к Южному берегу

Можно ли представить себе отпуск на море без пробок и длинных заторов? В Крыму сделали шаг навстречу этой мечте: открыли новую дорогу, которая заметно сокращает путь к Южному берегу.

Новый маршрут вместо пробок

В обход Симферополя проложена четырехполосная трасса длиной 25 километров. Она соединяет магистраль "Таврида" с направлением к Большой Ялте и проходит через Ангарский перевал и горную гряду. Благодаря этому водители смогут миновать загруженные улицы столицы республики и быстрее оказаться у побережья.

На открытии дороги присутствовал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

"Ожидаем, что в летний сезон здесь будет проходить до 25 тыс. автомобилей. Дорога качественная, позволит экономить время пути", — подчеркнул Аксёнов.

Проект стоимостью 33 млрд рублей реализовала компания ВАД.

Задачи и эффект от строительства

Как пояснили в компании, основная цель трассы — перераспределить транспортные потоки. Теперь транзитные автомобили, которые раньше создавали пробки в Симферополе, будут уходить в обход города. В результате среднее время поездки от "Тавриды" до Южного берега Крыма сокращается минимум на час.

"Строители возвели ее в сложных условиях рельефа ранее срока, почти за три года", — отметили в компании ВАД.

Особенности дороги

Новая магистраль включает:

  • три крупные разноуровневые развязки,

  • 11 путепроводов,

  • мост через реку Малый Салгир,

  • 76 водопропускных труб,

  • две оборудованные площадки для отдыха.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Проверка ОСАГО по госномеру: инструкция на сайте Национальной страховой системы сегодня в 12:53

Один клик, который спасает от проблем с ДТП: как проверить ОСАГО онлайн

Перед оформлением ДТП по европротоколу проверьте ОСАГО. Рассказываем, как бесплатно узнать действительность полиса по номеру авто, VIN или правам.

Читать полностью » Запах бензина не всегда указывает на его качество: советы эксперта по топливу сегодня в 11:04

Вредный миф: можно ли доверять своему носу при выборе топлива

Можно ли определить некачественное топливо по запаху? Эксперт объяснил, почему запах бензина не всегда говорит о его качестве и как избежать проблем с топливом.

Читать полностью » 5 технологий из автоспорта, которые изменили серийные автомобили сегодня в 10:53

От гонок до дорог: как улучшение машин на трассах спасает водителей в городе

От дисковых тормозов до углепластика — рассказываем, как гоночные технологии изменили автомобили, став основой для безопасности и комфорта на дорогах.

Читать полностью » Автоэксперты назвали главные признаки проблемного двигателя при покупке машины с пробегом сегодня в 10:49

Три красных флага, которые выдают проблемы двигателя за минуту

Проверка двигателя при покупке подержанного авто может сберечь сотни тысяч рублей. Какие признаки укажут, что от сделки лучше отказаться?

Читать полностью » Вице-премьер Мантуров: в 2025 году по льготным автокредитам продано более 80 тысяч машин сегодня в 9:36

Государство "запустило мотор": льготы оживили рынок, где продажи уже падали

Более 80 тысяч машин купили по льготным кредитам в 2025 году, а государство уже готовит дополнительные миллиарды на поддержку авторынка.

Читать полностью » Двигатель Wärtsilä RT flex96C развивает мощность 108 тысяч лошадиных сил сегодня в 9:26

Мотор чудовище: один поршень весит 5 тонн, а топлива уходит тоннами в час

Инженеры создали двигатель длиной 27 метров и весом 2300 тонн. Его мощность в сотни раз превосходит суперкар, а влияние на мир ощущается глобально.

Читать полностью » Эксперт Забелин: кроссоверы Lixiang нельзя ввозить из Казахстана в Россию сегодня в 8:33

"Нашествие Li" откладывается: гибридные кроссоверы упёрлись в таможенные правила

Могут ли кроссоверы Lixiang попасть в Россию через Казахстан? Эксперт объяснил, почему это невозможно и какие схемы импорта действуют сейчас.

Читать полностью » Changan выпустит электромобиль с запасом хода 1500 км на твердотельных аккумуляторах сегодня в 8:22

Китайский электромобиль проезжает 1500 км без подзарядки — конкуренты в шоке

Китайский автогигант Changan готовит электромобиль с твердотельными аккумуляторами и рекордным запасом хода — вызов Tesla и Toyota уже брошен.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Биологи напомнили: сенокосцы не пауки и не имеют ядовитых желез
Еда

Неправильная варка делает пюре водянистым — главные ошибки приготовления
Садоводство

Забудьте про навоз: компост – лучшее удобрение для вашего огорода – инструкция и советы
Наука и технологии

Астрономы обнаружили связь между черными дырами и массивными галактиками
Спорт и фитнес

Тренер Люк Мильтон показал комплекс упражнений для кора на 10 минут
Красота и здоровье

Зелёный чай снижает воспаление и замедляет старение кожи
Садоводство

Эти ароматные травы можно выращивать на балконе круглый год
Еда

Щи из квашеной капусты: рецепт на 5 литров, как готовили в деревнях России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru