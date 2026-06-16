Огромная дыра сожрет колеса: дорога на улице Терешковой в Нижнем Новгороде преподнесла опасный сюрприз водителям

Дорожное покрытие на улице Терешковой в Нижнем Новгороде разрушилось, образовав глубокую яму прямо на проезжей части. Происшествие зафиксировали в Приокском районе, неподалеку от поликлиники № 50. Участок с односторонним движением находится рядом с трамвайными путями, что создает дополнительные риски для автомобилистов. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Водители заметили опасный участок 15 июня, когда несколько машин едва не попали в образовавшуюся воронку. На месте происшествия рабочие установили временное ограждение для безопасности участников движения. Яма достаточно глубокая.

Местные жители выражают обеспокоенность состоянием дорожного полотна на данном отрезке дороги. Журналисты направили официальный запрос в городскую администрацию для установления причин аварии. Редакция ожидает ответа мэрии о сроках завершения ремонтных работ и возможных причинах просадки грунта.