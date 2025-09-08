Скорость и встречка убивают чаще всего: почему аварий становится больше

В августе 2025 года на дорогах Свердловской области погибли 52 человека, среди которых шестеро несовершеннолетних. По данным Госавтоинспекции, этот показатель на 53% выше, чем за тот же период прошлого года.

Где произошло больше всего трагедий

Екатеринбург - 9 погибших;

Тугулымский район - 6;

Каменск-Уральский - 4;

Богдановичский район, Верхняя Салда, Нижний Тагил - по 3;

Артёмовский район, Верхняя Пышма, Новая Ляля, Первоуральск - по 2;

другие города и районы области — по 1 погибшему.

Причины и обстоятельства

Главной причиной смертельных ДТП стали лобовые столкновения автомобилей - в них погибли 23 человека.

Кроме того:

10 жертвами оказались пешеходы ;

4 — велосипедисты.

Ключевые факторы аварий:

превышение скорости - 15 погибших;

выезд на встречную полосу - 11 погибших.

Итог

Статистика показывает тревожный рост смертности на дорогах региона. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и правила обгона, а пешеходам — быть максимально внимательными на проезжей части.