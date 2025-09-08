Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Машина после аварии
Машина после аварии
© freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain
Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:16

Скорость и встречка убивают чаще всего: почему аварий становится больше

Госавтоинспекция: в августе в Свердловской области в ДТП погибли 52 человека

В августе 2025 года на дорогах Свердловской области погибли 52 человека, среди которых шестеро несовершеннолетних. По данным Госавтоинспекции, этот показатель на 53% выше, чем за тот же период прошлого года.

Где произошло больше всего трагедий

  • Екатеринбург - 9 погибших;

  • Тугулымский район - 6;

  • Каменск-Уральский - 4;

  • Богдановичский район, Верхняя Салда, Нижний Тагил - по 3;

  • Артёмовский район, Верхняя Пышма, Новая Ляля, Первоуральск - по 2;

  • другие города и районы области — по 1 погибшему.

Причины и обстоятельства

Главной причиной смертельных ДТП стали лобовые столкновения автомобилей - в них погибли 23 человека.
Кроме того:

  • 10 жертвами оказались пешеходы;

  • 4 — велосипедисты.

Ключевые факторы аварий:

  • превышение скорости - 15 погибших;

  • выезд на встречную полосу - 11 погибших.

Итог

Статистика показывает тревожный рост смертности на дорогах региона. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и правила обгона, а пешеходам — быть максимально внимательными на проезжей части.

