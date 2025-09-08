Скорость и встречка убивают чаще всего: почему аварий становится больше
В августе 2025 года на дорогах Свердловской области погибли 52 человека, среди которых шестеро несовершеннолетних. По данным Госавтоинспекции, этот показатель на 53% выше, чем за тот же период прошлого года.
Где произошло больше всего трагедий
-
Екатеринбург - 9 погибших;
-
Тугулымский район - 6;
-
Каменск-Уральский - 4;
-
Богдановичский район, Верхняя Салда, Нижний Тагил - по 3;
-
Артёмовский район, Верхняя Пышма, Новая Ляля, Первоуральск - по 2;
-
другие города и районы области — по 1 погибшему.
Причины и обстоятельства
Главной причиной смертельных ДТП стали лобовые столкновения автомобилей - в них погибли 23 человека.
Кроме того:
-
10 жертвами оказались пешеходы;
-
4 — велосипедисты.
Ключевые факторы аварий:
-
превышение скорости - 15 погибших;
-
выезд на встречную полосу - 11 погибших.
Итог
Статистика показывает тревожный рост смертности на дорогах региона. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и правила обгона, а пешеходам — быть максимально внимательными на проезжей части.
