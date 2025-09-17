Там, где ждали хаос, пришёл порядок: почему аварий в Москве меньше, чем год назад
За первые восемь месяцев 2025 года в Москве зарегистрировано заметное снижение аварийности. По данным столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Если год назад в столице произошло 5670 аварий, то теперь этот показатель снизился до 5226. Важный момент — уменьшилось и количество жертв на дорогах.
"Число погибших также сократилось на 29%: с 217 человек в 2024 году до 155 человек в 2025 году — на 62 человека меньше", — сообщили в ЦОДД.
Эксперты связывают положительную динамику с комплексом мер: развитием интеллектуальных транспортных систем, установкой камер фиксации нарушений, совершенствованием улично-дорожной сети и повышением культуры вождения среди москвичей.
Сравнение статистики ДТП за 2024 и 2025 годы
|Тип ДТП
|2024 год
|2025 год
|Разница
|Всего аварий
|5670
|5226
|-8%
|Всего погибших
|217
|155
|-29%
|Столкновения
|2518
|2368
|-6%
|Погибшие в столкновениях
|70
|44
|-37%
|Наезды на пешеходов
|1815
|1595
|-12%
|Погибшие пешеходы
|83
|69
|-17%
|Наезды на препятствия
|415
|379
|-9%
|Погибшие при наездах
|45
|37
|-18%
|Опрокидывания
|304
|200
|-34%
|Погибшие при опрокидываниях
|8
|3
|-63%
|ДТП с детьми
|846
|712
|-16%
|Погибшие дети
|10
|3
|-70%
Советы шаг за шагом: как снизить риск ДТП
-
Следите за состоянием автомобиля — исправные тормоза, шины и световые приборы напрямую влияют на безопасность.
-
Используйте автокресла и удерживающие системы для детей, даже при коротких поездках.
-
Планируйте маршрут с учётом пробок — современные навигаторы и приложения ЦОДД помогают избежать перегруженных дорог.
-
В непогоду увеличивайте дистанцию и снижайте скорость.
-
Используйте систему помощи водителю (ADAS), если она установлена: датчики контроля полосы и автоматическое торможение реально снижают аварийность.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование знаков пешеходного перехода → риск наезда на человека → использование навигаторов с функцией предупреждения о "зонах риска".
-
Езда на летних шинах зимой → потеря управления → переход на всесезонные или зимние шины известных брендов.
-
Разговор по телефону без гарнитуры → снижение концентрации → использование Bluetooth-наушников или встроенной громкой связи.
-
Детское кресло "на вырост" → плохая фиксация ребёнка → покупка кресла, соответствующего возрасту и весу.
А что если…
А что если в будущем в Москве полностью внедрят беспилотные автомобили? Теоретически уровень ДТП может снизиться ещё сильнее, ведь человеческий фактор — одна из главных причин аварий. Однако эксперты отмечают, что переходный период, когда на дорогах будут соседствовать обычные машины и робомобили, может оказаться сложным.
FAQ
Как выбрать детское автокресло?
Ориентируйтесь на вес и рост ребёнка. Лучше приобретать модели с сертификатами безопасности ECE R44/04 или i-Size.
Сколько стоит установка системы контроля "слепых зон"?
Цена зависит от модели авто, в среднем от 20 до 50 тысяч рублей в специализированных сервисах.
Что лучше для города: электромобиль или бензиновый автомобиль с системами безопасности?
Электромобиль экологичнее, но главное — наличие современных систем активной и пассивной безопасности.
Мифы и правда
-
Миф: камеры нужны только для штрафов.
Правда: исследования показывают, что количество нарушений ПДД снижается на 20-40% в зонах с камерами.
-
Миф: на новых автомобилях можно ездить без ТО первые годы.
Правда: регулярная проверка ходовой части и тормозной системы обязательна с первого дня эксплуатации.
-
Миф: использование круиз-контроля всегда повышает безопасность.
Правда: на скользкой дороге круиз-контроль может стать причиной потери управления.
Интересные факты
-
Первые камеры фиксации нарушений в Москве появились в 2008 году, и с тех пор их число выросло в десятки раз.
-
Электронные системы стабилизации (ESP) снижают риск заносов и опрокидываний на 50%.
-
Внедрение светофоров с обратным отсчётом секунд сократило количество резких торможений и столкновений на перекрёстках.
Исторический контекст
-
1990-е годы: рост аварийности из-за увеличения числа автомобилей и слабого контроля ПДД.
-
2000-е: начало масштабного внедрения камер и модернизации уличной сети.
-
2010-е: запуск интеллектуальных систем управления движением и развитие каршеринга.
-
2020-е: акцент на электромобили, экологичность и внедрение систем помощи водителю.
