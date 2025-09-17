Там, где ждали хаос, пришёл порядок: почему аварий в Москве меньше, чем год назад

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
ЦОДД: количество погибших в авариях в Москве сократилось на 29% в 2025 году

За первые восемь месяцев 2025 года в Москве зарегистрировано заметное снижение аварийности. По данным столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Если год назад в столице произошло 5670 аварий, то теперь этот показатель снизился до 5226. Важный момент — уменьшилось и количество жертв на дорогах.

"Число погибших также сократилось на 29%: с 217 человек в 2024 году до 155 человек в 2025 году — на 62 человека меньше", — сообщили в ЦОДД.

Эксперты связывают положительную динамику с комплексом мер: развитием интеллектуальных транспортных систем, установкой камер фиксации нарушений, совершенствованием улично-дорожной сети и повышением культуры вождения среди москвичей.

Сравнение статистики ДТП за 2024 и 2025 годы

Тип ДТП 2024 год 2025 год Разница
Всего аварий 5670 5226 -8%
Всего погибших 217 155 -29%
Столкновения 2518 2368 -6%
Погибшие в столкновениях 70 44 -37%
Наезды на пешеходов 1815 1595 -12%
Погибшие пешеходы 83 69 -17%
Наезды на препятствия 415 379 -9%
Погибшие при наездах 45 37 -18%
Опрокидывания 304 200 -34%
Погибшие при опрокидываниях 8 3 -63%
ДТП с детьми 846 712 -16%
Погибшие дети 10 3 -70%

Советы шаг за шагом: как снизить риск ДТП

  1. Следите за состоянием автомобиля — исправные тормоза, шины и световые приборы напрямую влияют на безопасность.

  2. Используйте автокресла и удерживающие системы для детей, даже при коротких поездках.

  3. Планируйте маршрут с учётом пробок — современные навигаторы и приложения ЦОДД помогают избежать перегруженных дорог.

  4. В непогоду увеличивайте дистанцию и снижайте скорость.

  5. Используйте систему помощи водителю (ADAS), если она установлена: датчики контроля полосы и автоматическое торможение реально снижают аварийность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование знаков пешеходного перехода → риск наезда на человека → использование навигаторов с функцией предупреждения о "зонах риска".

  • Езда на летних шинах зимой → потеря управления → переход на всесезонные или зимние шины известных брендов.

  • Разговор по телефону без гарнитуры → снижение концентрации → использование Bluetooth-наушников или встроенной громкой связи.

  • Детское кресло "на вырост" → плохая фиксация ребёнка → покупка кресла, соответствующего возрасту и весу.

А что если…

А что если в будущем в Москве полностью внедрят беспилотные автомобили? Теоретически уровень ДТП может снизиться ещё сильнее, ведь человеческий фактор — одна из главных причин аварий. Однако эксперты отмечают, что переходный период, когда на дорогах будут соседствовать обычные машины и робомобили, может оказаться сложным.

FAQ

Как выбрать детское автокресло?
Ориентируйтесь на вес и рост ребёнка. Лучше приобретать модели с сертификатами безопасности ECE R44/04 или i-Size.

Сколько стоит установка системы контроля "слепых зон"?
Цена зависит от модели авто, в среднем от 20 до 50 тысяч рублей в специализированных сервисах.

Что лучше для города: электромобиль или бензиновый автомобиль с системами безопасности?
Электромобиль экологичнее, но главное — наличие современных систем активной и пассивной безопасности.

Мифы и правда

  • Миф: камеры нужны только для штрафов.
    Правда: исследования показывают, что количество нарушений ПДД снижается на 20-40% в зонах с камерами.

  • Миф: на новых автомобилях можно ездить без ТО первые годы.
    Правда: регулярная проверка ходовой части и тормозной системы обязательна с первого дня эксплуатации.

  • Миф: использование круиз-контроля всегда повышает безопасность.
    Правда: на скользкой дороге круиз-контроль может стать причиной потери управления.

Интересные факты

  1. Первые камеры фиксации нарушений в Москве появились в 2008 году, и с тех пор их число выросло в десятки раз.

  2. Электронные системы стабилизации (ESP) снижают риск заносов и опрокидываний на 50%.

  3. Внедрение светофоров с обратным отсчётом секунд сократило количество резких торможений и столкновений на перекрёстках.

Исторический контекст

  • 1990-е годы: рост аварийности из-за увеличения числа автомобилей и слабого контроля ПДД.

  • 2000-е: начало масштабного внедрения камер и модернизации уличной сети.

  • 2010-е: запуск интеллектуальных систем управления движением и развитие каршеринга.

  • 2020-е: акцент на электромобили, экологичность и внедрение систем помощи водителю.

