Как избежать автоподставы: ошибки, которые могут стоить вам репутации и денег

В ДТП часто встречаются ситуации, когда одна из сторон пытается обмануть или запутать в своей выгоде. Это называется автоподставой — преступлением, при котором кто-то целенаправленно организует аварию с целью получить страховую компенсацию или заставить виновника происшествия возместить ущерб. Подобные инциденты становятся все более распространенными, и важно знать, как защитить себя в таких ситуациях.

Как избежать подставы

Если вы стали участником аварии, первое, что нужно сделать — это сохранять спокойствие. Очень важно правильно вести себя в момент столкновения, чтобы не стать жертвой мошенников. Сохраняйте хладнокровие и фиксируйте всё, что может стать доказательством вашей правоты.

Снимайте всё на видео

Лучше всего иметь под рукой телефон, чтобы сразу начать записывать происходящее. Это позволит зафиксировать место происшествия, повреждения автомобилей, дорожные знаки и разметку, а также возможные свидетели, которые могут подтвердить вашу правоту. Важно снимать не только крупные детали, но и общие планы, чтобы избежать манипуляций с фото или видео в дальнейшем.

"Важно включить видеозапись на телефоне и проговорить вслух важные моменты: место, время, кто был за рулем, видимые повреждения", — отметил адвокат Шон Бетрозов.

Записывайте все детали происшествия

Если ваши записи видеозаписи помогут подтвердить произошедшее, ещё одной защитой будет проговаривание всех ключевых фактов. Лучше всего на месте происшествия обозначить, кто за рулём, какой ущерб нанесен и в какое время произошла авария. Это создаст чёткую картину для страховых и правовых органов. Также не помешает проговорить вслух о дорожных знаках, которые могли повлиять на происшествие, и других обстоятельствах.

Признаки автоподставы

Если вам начинают предлагать решить всё "по-тихому", не дождавшись инспектора, или если вам дают документы для подписи в спешке, это явный сигнал, что вам хотят навязать ложную вину. Подобные ситуации требуют немедленного вызова инспектора, который должен зафиксировать обстоятельства происшествия. Если автоподставщики давят на вас морально, не соглашайтесь на их условия. Важно понимать, что даже если вам предлагают всё решить на месте, такие сделки могут быть опасными для вашей репутации.

"Если вторая сторона торопит подписать бумаги, давит морально или предлагает всё решить на месте, это веский повод вызвать инспектора и отказаться от быстрого оформления по европротоколу", — заявил Шон Бетрозов.

Оформление европротокола

Если вы все же решили оформить аварию по европротоколу, будьте внимательны. Европротокол позволяет быстрее решить вопросы по страховке, но только если все обстоятельства происшествия зафиксированы правильно. В случае разногласий по обстоятельствам происшествия лимит страховки будет снижен, и вам могут отказать в компенсации. Чтобы избежать таких ситуаций, важно фотографировать всё повреждения, повреждения обеих машин и другие детали происшествия.

Страхование и независимая оценка

После того как вы оформили происшествие, не забудьте уведомить свою страховую компанию о произошедшем. Передайте все фото- и видеоматериалы, которые могут служить доказательством вашей правоты. Если вторая сторона или посредники начинают завышать стоимость ущерба, всегда можно обратиться к независимым экспертам, которые смогут оценить ущерб более объективно. Получив профессиональную оценку, вы сможете защитить себя от попыток мошенничества.