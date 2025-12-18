Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:30

Не нарушайте, а выживайте: 46% водителей назвали главного врага на дороге — и это не гаишник

Молодые водители попадают в аварии почти в 1,4 раза чаще — Демидов

Российские водители по-прежнему считают человеческий фактор ключевой причиной аварий на дорогах, однако в список рисков всё чаще попадают и внешние обстоятельства — от погоды до технического состояния автомобилей. Эти оценки дают представление не только о причинах ДТП, но и о том, как сами автомобилисты воспринимают угрозы на дороге. Об этом сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на исследование компании "Ренессанс страхование" и группы компаний "Автодом".

Невнимательность и нарушение правил

Согласно результатам исследования, почти половина российских автомобилистов — 46% — считают главной причиной дорожно-транспортных происшествий невнимательность водителей. Ещё 44% респондентов уверены, что чаще всего столкновения происходят из-за несоблюдения правил дорожного движения. Таким образом, именно поведение участников движения остаётся основным фактором аварийности.

На третьем месте среди причин ДТП водители называют неблагоприятные погодные условия. Плохую погоду в качестве ключевого фактора указали 37% опрошенных. В совокупности эти данные показывают, что субъективные ошибки и внешняя среда воспринимаются как сопоставимые по значимости риски.

Масштаб ущерба и возраст водителей

При этом последствия аварий в большинстве случаев оказываются сравнительно умеренными. Более чем в половине ситуаций — 59% — автомобилисты сообщили лишь о мелком видимом ущербе: царапинах, трещинах или сколах. Каждый третий участник исследования рассказал о среднем ущербе, не превышающем 100 тысяч рублей, а для 7% ДТП обернулось потерями свыше этой суммы.

Вице-президент "Ренессанс страхования" Сергей Демидов обратил внимание на связь аварийности с возрастом и опытом водителей.

"К факторам, критично влияющим на вероятность ДТП, я бы еще добавил возраст и опыт водителя: на 100 полисов водителей 20-25 лет приходится почти 27 обращений", — рассказал Сергей Демидов.

По его словам, у молодых автомобилистов повреждения в среднем почти в 1,4 раза серьёзнее, чем у водителей с большим стажем.

Опасные ситуации и технические неисправности

Эксперты также изучили, какие обстоятельства водители считают наиболее опасными на дороге. Чаще всего респонденты указывали на неисправности критических систем автомобиля — 35%. Почти столько же опасений вызывают конфликты с другими участниками движения — 34%, а также действия нарушителей ПДД — 31%.

Среди технических проблем наибольшую тревогу у автомобилистов вызывают неисправности тормозной системы — их отметили 43% опрошенных. В топ-3 также вошли неполадки рулевого управления (42%) и проблемы с двигателем (17%). Эти оценки подчёркивают, что техническое состояние автомобиля воспринимается как один из ключевых факторов безопасности.

Готовность платить за безопасность

Результаты исследования показывают и отношение россиян к дополнительным системам защиты. Более половины автомобилистов — 55% — заявили, что готовы переплатить при покупке следующего автомобиля за опции, повышающие безопасность движения. Для большинства из них приемлемая доплата ограничивается сравнительно умеренными суммами.

Так, 56% респондентов готовы заплатить не более 100 тысяч рублей, каждый четвёртый допускает переплату в пределах 100-300 тысяч рублей, а каждый пятый согласен вложить 300 тысяч рублей и более. Эти данные отражают растущий запрос на безопасность, даже если он требует дополнительных расходов.

