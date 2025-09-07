Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Нобелевская премия 2024 по медицине: ключ к клеточному разнообразию
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Computer_rna.jpg by Computer RNA
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:36

Учёные заглянули в РНК глубже — результаты ошеломили медицину

В журнале Nucleic Acids Research опубликован метод SMART AMR для картирования эпитранскриптома

В биологии открылась новая страница: исследователи разработали систему, способную сканировать тысячи образцов и выявлять мельчайшие изменения в транспортной РНК (тРНК). Эти крошечные химические модификации играют ключевую роль в выживании клеток, их реакции на стресс и развитии серьёзных заболеваний, включая рак и устойчивые к антибиотикам инфекции.

Почему это важно

Современные методы анализа РНК — дорогие, медленные и нередко требуют опасных химикатов. Именно это долго сдерживало исследования эпитранскриптома — набора из более чем 170 видов химических модификаций РНК. Новая система, созданная в рамках проекта SMART AMR при участии учёных из NTU Singapore, Массачусетского технологического института, Университета Флориды и других, решает эту проблему.

Теперь процесс автоматизирован: роботизированные манипуляторы готовят образцы и анализируют их без участия токсичных веществ. Это делает исследования безопаснее, быстрее и значительно дешевле.

Открытие новых механизмов

Применение метода уже принесло впечатляющие результаты. В исследовании, опубликованном в журнале Nucleic Acids Research, команда SMART проанализировала более 5700 штаммов бактерии Pseudomonas aeruginosa. Благодаря методу жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии учёные получили свыше 200 000 точек данных и обнаружили новые ферменты, которые ранее были неизвестны.

Эти открытия позволили картировать сложные генные сети и показать, как клетки адаптируются к стрессу, например при дефиците железа, серы или кислорода. Подобная информация открывает новые пути в диагностике и терапии.

Перспективы для медицины и фармацевтики

Инструмент способен не только ускорить фундаментальные исследования, но и стать практическим решением для здравоохранения. Его можно применять:

  • для поиска биомаркеров заболеваний;
  • при разработке новых лекарств;
  • в создании персонализированной терапии.

"Обеспечивая возможность быстрого широкомасштабного анализа, этот инструмент ускоряет как фундаментальные научные открытия, так и разработку целевых диагностических и терапевтических методов", — отметил профессор биологической инженерии Массачусетского технологического института, со-руководитель SMART AMR Питер Дедон.

Доктор Цзинцзин Сан, первый автор исследования, подчеркнул, что это первый инструмент, позволяющий в массовом масштабе профилировать модификации РНК и открывать новые терапевтические мишени.

Что дальше

Следующая цель SMART AMR — адаптировать систему для анализа человеческих клеток и тканей. Это даст возможность глубже понять механизмы развития болезней и ускорить внедрение технологии в клиническую практику.

Таким образом, новое открытие не только изменяет представление учёных о работе РНК, но и открывает перед медициной и фармацевтикой совершенно новые горизонты.

