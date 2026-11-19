Вьетнам получил первый отель сети Rixos в Юго-Восточной Азии — Rixos Phu Quoc 5*. Однако запуск комплекса сопровождается существенными оговорками: по состоянию на середину ноября отель функционирует только частично, а на его территории продолжались строительные и отделочные работы.

Турагенты, побывавшие в комплексе 6 ноября, фиксировали незавершенность инфраструктуры. По их словам, шел ремонт, а дорожки к пляжу еще не были полностью обустроены. Это вызывает дискуссии в профессиональном сообществе о целесообразности направления гостей в отель уже сейчас. При этом другие участники рынка указывают на более мягкую реальность: гостиница открывается поэтапно, туристам доступна лишь часть номерного фонда и ресторанных площадок.

В туроператорских компаниях «ТурДому» пояснили, что официальный прием гостей начался 15 ноября. Стратегия размещения направлена на минимизацию контакта отдыхающих с зоной строительных работ: администрация старается селить постояльцев в корпусах, максимально удаленных от активных участков благоустройства. В «Спейс Тревел» подчеркивают, что на качество отдыха это практически не влияет, хотя предупреждения для клиентов сохраняются.

На официальном сайте Rixos Phu Quoc информация о текущем статусе маркирована как «этап предварительного открытия». В рамках формата all inclusive гостям доступны пять ресторанов и бары, детская зона Rixy Kids, а также бесплатный вход в соседний аквапарк. Один из турагентов отмечает, что текущая загруженность позволяет клиентам чувствовать себя комфортно из-за малого количества людей, фактически имея комплекс в частном распоряжении.

Геологически комплекс расположен на острове Хон Том, который соединен с основным островом Фукуок канатной дорогой. Всего Rixos Phu Quoc рассчитан на 1490 номеров, включая 320 люксов. Несмотря на текущие ограничения, специалисты считают своевременным запуск отеля к новогодним праздникам, поскольку в высокий сезон на Фукуоке испытывают дефицит качественных гостиничных мощностей.