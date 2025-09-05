Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ривьеру ди Леванте
© commons.wikimedia.org by Tatiana Yalovaya is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:44

Деревушки на скалах и бухты тишины: побережье, где Италия выглядит как открытка

На восточном побережье Лигурии, где скалы плавно уходят в прозрачное море, а деревушки окрашены в солнечные тона, лежит Ривьера ди Леванте. Здесь каждый город хранит свою историю, а пейзажи будто сошли с открытки. Это побережье дарит путешественнику не только море и пляжи, но и атмосферу настоящей Италии с её неспешным ритмом, кулинарными традициями и уютными улочками.

Уютные деревни и городки

Чинкве-Терре

Невозможно представить Ривьеру ди Леванте без Чинкве-Терре. Пять маленьких посёлков — Вернацца, Монтероссо-аль-Маре, Корнилья, Манарола и Риомаджоре — расположились на скалах, будто вросли в них. Яркие дома взбираются по холмам, узкие улочки петляют к морю, а над всем этим нависают виноградники. Для любителей пеших прогулок здесь есть Голубая тропа, соединяющая деревушки и открывающая удивительные виды на побережье.

Портофино

Этот крошечный, но знаменитый городок давно стал символом лигурийской роскоши. Пастельные фасады, марина, заполненная яхтами, и уютные ресторанчики на набережной делают Портофино одним из самых фотогеничных мест региона. Отсюда стоит подняться к замку Браун или церкви Сан-Джорджо — оттуда открываются панорамы, которые невозможно забыть.

Санта-Маргерита-Лигуре

Рядом с Портофино раскинулся Санта-Маргерита-Лигуре. В отличие от своего гламурного соседа, этот город дышит более спокойным и домашним шармом. Узкие улочки ведут к морю, а на площадях шумят и туристы, и местные жители. Здесь особенно приятно устроить вечернюю прогулку и завершить её аперитивом с бокалом белого вина верментино и кусочком лигурийской фокаччи.

Сестри-Леванте

Более оживлённый и динамичный, чем другие городки побережья, Сестри-Леванте известен своими бухтами. "Бухта тишины" защищена скалами и удивляет спокойной водой, а "Бухта сказок" связана с именем Ганса Христиана Андерсена, который жил здесь. В Сестри кипит жизнь: магазины, рестораны, бары и оживлённые улицы соседствуют с красивыми видами на море.

Самые красивые пляжи

Монтероссо-аль-Маре

Здесь находится один из редких для Чинкве-Терре просторных пляжей с золотым песком. Он отлично подойдёт для отдыха с детьми: море чистое и спокойное, а рядом много кафе и ресторанов.

Параджи

Маленькая бухта между Портофино и Санта-Маргерита-Лигуре считается одним из самых стильных мест региона. Вода здесь удивительно прозрачная, переливающаяся изумрудными оттенками. Атмосфера Параджи сочетает расслабленность и элегантность: можно арендовать шезлонг или приплыть сюда на лодке.

Сан-Фруттуозо

Добраться до этого пляжа можно только по морю или пешком по горной тропе. Здесь расположено средневековое аббатство Сан-Фруттуозо, которое возвышается прямо у кромки воды. Место уединённое и живописное, идеально для тех, кто ценит тишину и атмосферу старины.

Бухта тишины в Сестри-Леванте

Небольшой пляж в центре городка знаменит своими романтичными закатами. Вечером, когда солнце окрашивает море в золотые оттенки, а разноцветные дома отражаются в воде, Бухта тишины кажется волшебной.

Чем заняться кроме пляжа

Ривьера ди Леванте — это не только отдых у моря. Этот регион идеально подходит для пеших прогулок: сеть троп в Чинкве-Терре позволяет увидеть побережье с новых ракурсов. Для гурманов здесь открывается целый мир вкусов: от песто и фокаччи до свежей рыбы и местного вина. А любители истории и архитектуры смогут открыть для себя аббатства, старинные церкви и уютные улочки с многовековым прошлым.

Путешествие по восточному побережью Лигурии — это сочетание впечатляющих пейзажей, яркой гастрономии и тёплой атмосферы маленьких итальянских городков. Здесь каждый найдёт что-то своё: будь то тишина бухт, энергия оживлённых улиц или простая радость прогулки вдоль моря.

