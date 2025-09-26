Стальной трос на грани: почему ремни Rivian могут не спасти в аварии

Электрофургоны Rivian под внимательным прицелом властей США. Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) начала проверку почти 17,2 тысячи электромобилей Rivian EDV, выпущенных в 2022 и 2023 годах. Причиной стали жалобы владельцев: в нескольких случаях сообщалось, что стальной трос ремня безопасности может изнашиваться, рваться или расплетаться. Такая неисправность создаёт реальную угрозу для водителя в случае аварии, поскольку ремень может не удержать человека.

Суть проблемы

Эксперты уделяют особое внимание целостности крепления ремня, его монтажу и возможным конструктивным недочётам. Ведомство намерено выяснить, насколько часто возникает этот дефект и насколько он серьёзен, чтобы определить, требуется ли отзыв автомобилей. На данный момент нет сведений о пострадавших или погибших из-за этой неисправности.

История модели

Изначально Rivian EDV разрабатывался исключительно для Amazon: компания заказала сто тысяч фургонов с поставкой до 2030 года. С конца 2023 года модель стала доступна и другим корпоративным клиентам под именем ECV, предлагая разные варианты длины базы и грузоподъёмности. Выход модели за рамки сотрудничества с Amazon усилил внимание к вопросам безопасности.

Возможные последствия

Если проверка выявит серьёзные дефекты, Rivian может столкнуться с массовым отзывом автомобилей, что скажется на репутации бренда и доверии клиентов. Параллельно это поднимает вопросы о качестве сборки и контроле над производственными процессами.

Советы для владельцев

Регулярно проверять состояние ремней безопасности, обращая внимание на трещины, расплетение или повреждение стального троса. При малейших признаках износа обращаться в официальный сервисный центр для диагностики. Следить за официальными уведомлениями NHTSA и Rivian о возможных отзывах или мерах по ремонту.

А что если…

Если дефект подтвердится, многие корпоративные и частные клиенты могут приостановить использование этих электрофургонов до устранения проблемы. Это может повлиять на график поставок и логистику компаний, использующих Rivian EDV/ECV.

FAQ

Как проверить ремень безопасности?

Визуально осмотрите стальной трос на наличие повреждений и расплетения, убедитесь в корректной работе механизма фиксации.

Сколько стоят замена или ремонт ремня?

Стоимость зависит от официального сервиса и региона, обычно замена входит в гарантийное обслуживание при выявлении дефекта.

Что лучше — ждать официального отзыва или проверять самостоятельно?

Рекомендуется следовать инструкциям NHTSA и регулярно проверять ремни, чтобы минимизировать риск.

Исторический контекст

Rivian — американский производитель электромобилей, основанный в 2009 году. Первые фургоны EDV для Amazon начали поставляться в 2022 году, а с 2023 года модель стала доступна и сторонним клиентам, что расширило рынок и увеличило требования к безопасности.

Интересные факты