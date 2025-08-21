Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Rivian R1
Rivian R1
© Wikipedia by Courtesy of Rivian is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Конкурент Tesla выходит в Европу: первые фото Rivian R3 удивили автолюбителей

Основатель Rivian Роберт Скариндж: компания готовит до шести моделей для Европы

Американская компания Rivian пока ещё мало знакома европейцам, однако в ближайшие годы ситуация изменится. Бренд, который громко заявил о себе благодаря полностью электрическому пикапу R1T, готовится выйти на рынок Европы уже в 2026 году.

Что предложат европейцам

Сегодня Rivian ассоциируется прежде всего с массивным R1T, но для Европы компания готовит более компактные и практичные модели. В первую очередь речь идёт о R3 — городском электрическом внедорожнике, а также о R2, ориентированном на семейных водителей. Основатель и генеральный директор компании Роберт Джозеф Скариндж недавно сообщил, что в будущем модельный ряд может включать до шести различных автомобилей.

"Мы строим линейку, которая сможет конкурировать с Tesla и отвечать европейским требованиям", — заявил основатель и генеральный директор Rivian Роберт Джозеф Скариндж.

Конкурент Tesla

Rivian открыто заявляет о намерении бросить вызов Tesla. В этом контексте стоит ожидать привлекательной ценовой политики, которая может оказаться даже агрессивнее, чем у Model Y. Для американцев стратегия очевидна: завоевать доверие покупателей за счёт сочетания доступности и инноваций.

Дань уважения Golf

Особое внимание привлёк Rivian R3. На опубликованных изображениях кроссовер неожиданно напомнил классический Volkswagen Golf первого поколения. У него схожие пропорции: прямолинейный дизайн, горизонтальный капот, наклонное заднее стекло. Особенно сходство заметно сбоку и в задней трёхчетвертной проекции.

Впрочем, несмотря на намёки на культовый образ, Rivian остаётся верен своему стилю — строгие линии, выразительные фары и фирменные дизайнерские решения легко узнаваемы.

Интерьер и перспективы

Салон нового R3 выполнен в современном ключе: минимализм, цифровая приборная панель и элегантная архитектура. Связь с легендарным Golf здесь менее очевидна, но это не умаляет привлекательности.

Если Rivian сумеет правильно выстроить позиционирование и удержать цены на конкурентном уровне, то у R3 есть все шансы завоевать европейскую аудиторию. Эксперты уверены, что успех марки в Европе будет зависеть именно от удачного сочетания дизайна, цены и технологий.

