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В Самаре и Тольятти планируют возвести два новых речных порта
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В Самаре и Тольятти планируют возвести два новых речных порта

В Самарской области планируется строительство двух новых речных портов в Самаре и Тольятти в течение пяти лет. Это заявил врио губернатора Вячеслав Федорищев, подчеркнув стремление к развитию портовой инфраструктуры в регионе, которое включает модернизацию существующих портов и строительство новых объектов.

Проекты портов будут интегрированы с развитием дорожной сети и учитывать трафик. Также обсуждаются планы по развитию четвертого порта в области к 2027 году, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexxx1979 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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