Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мэделин Петш
Мэделин Петш
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:42

Съемки без романов: Мэделин Петш развеяла все домыслы о "Ривердэйле"

Мэделин Петш опровергла слухи о романе с Кей Джей Апой

Общественность уже давно активно обсуждает личную жизнь актеров сериала "Ривердэйл", особенно предполагаемую связь Мэделин Петш и Кей Джей Апы. Недавнее признание Апы о том, что он потерял невинность во время съемок шоу, вновь разожгло слухи о возможном романе с коллегой.

Прямой ответ Мэделин

31-летняя Мэделин решила окончательно внести ясность и выступила в новом выпуске подкаста "Call Her Daddy”.

"Могу я внести ясность в этот вопрос? Недавно вышла статья, в которой говорилось, что мы все переспали с друг другом на шоу. Я не тронула ни одного человека в этом сериале", — сказала Петш.

Актриса отметила, что сама была поражена откровениями коллеги.

"Могу я повторить это еще раз? Я не переспала ни с одним коллегой по 'Ривердэйлу'. Нет, я вовсе не утверждаю, что это плохо, но лично я не смешиваю бизнес и удовольствие. Я никогда не встречалась ни с кем со съемочной площадки", — подчеркнула она.

Личный опыт и советы коллег

Петш также рассказала, что такой подход к работе и личной жизни ей посоветовал другой актер сериала, Коул Спроус, который на тот момент имел отношения с исполнительницей роли Бетти Лили Рейнхарт.

"Это был лучший совет, который мне когда-либо давали", — добавила Мэделин.

Актриса подчеркнула важность разделения работы и личной жизни, особенно в индустрии, где профессиональные и романтические связи могут пересекаться и порождать нежелательные слухи.

А что если смешивать работу и личное?

Многие звезды сталкиваются с ситуациями, когда коллеги и поклонники пытаются соединить их рабочие и личные отношения в один сценарий. Мэделин на своем примере показывает, что четкие границы помогают избежать недоразумений и сохраняют комфортную атмосферу на съемочной площадке.

Плюсы и минусы подхода Мэделин

  1. Плюсы: сохраняется профессионализм, меньше риск появления слухов, контроль над личной жизнью.

  2. Минусы: возможное ощущение изоляции, ограничение личных романтических возможностей на работе.

Советы шаг за шагом для актеров и специалистов

  1. Определите для себя границы между работой и личной жизнью.

  2. Не реагируйте на неподтвержденные слухи публично сразу, обдумайте ответ.

  3. Прислушивайтесь к советам опытных коллег, но принимайте решения исходя из собственных ценностей.

FAQ

Как отделить работу и личное на съемочной площадке?
Определите личные границы, избегайте флирта и поддерживайте дружелюбные, но профессиональные отношения.

Стоит ли обсуждать слухи публично?
Можно, если хотите внести ясность, но делайте это спокойно и без эмоций.

Что делать, если коллега распространяет слухи?
Лучше игнорировать неподтвержденные данные и сосредоточиться на работе.

Интересные факты

  1. "Ривердэйл" стал стартовой площадкой для множества молодых актеров, где профессионализм ценится выше личных интриг.

  2. Коул Спроус, давший Мэделин совет, активно участвовал в создании безопасной рабочей среды на съемках.

  3. Разделение личного и профессионального помогает артистам лучше контролировать свою карьеру и репутацию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кристин Дэвис: актёры не знали о завершении сериала сегодня в 11:12

Нью-Йорк погасил огни для своих див: финал "И просто так…" ошарашил даже актрис

Неожиданный финал саги о Кэрри и её подругах застал врасплох не только зрителей, но и актёров. Почему закрыли сиквел — читайте в материале.

Читать полностью » Дакота Фаннинг рассказала Vanity Fair, что зарегистрировалась в приложении знакомств Raya сегодня в 10:42

Личная жизнь под микроскопом: Дакота Фаннинг призналась в том, чего от неё не ждали

Дакота Фаннинг удивила фанатов признанием: актриса попробовала себя в мире онлайн-знакомств. Что она рассказала и чем отличается приложение для звезд?

Читать полностью » Эрик Стоунстрит рассказал, что София Вергара встречалась с Тони Гонсалесом, а не с Томом Брэди сегодня в 9:36

Голливудский роман подменили мифом: с кем на самом деле встречалась София Вергара

Летом Софии Вергары приписывали роман с Томом Брэди, но коллега актрисы рассекретил её настоящую историю — и она оказалась неожиданной.

Читать полностью » Путин присвоил Марку Тишману и Любови Андреевой звание заслуженных артистов России сегодня в 8:28

Балет и эстрада в вместе: Путин поставил Тишмана и Андрееву в один ряд

Два представителя российской сцены получили высокое признание государства. Узнайте, как артисты приходят к такому званию и что оно меняет.

Читать полностью » Режиссёр Владимир Щегольков снимет фильм о Юрии Клинских и сегодня в 7:18

Скандальный гимн 90-х оживает на экране: "Сектор Газа" рвётся в кинотеатры

Фильм о легендарной группе "Сектор Газа" выйдет на Premier. Почему он может стать событием для фанатов и любителей рок-биографий?

Читать полностью » Лев Лещенко поддержал изучение сегодня в 6:09

Лучше любого учебника истории: как песни Лещенко превращают даты в живые эмоции

Лев Лещенко поддержал идею изучения своих песен в школах. Почему именно эти композиции могут стать важной частью уроков музыки?

Читать полностью » Казахстанский диджей Иманбек номинирован на сегодня в 5:53

Все дороги ведут к "Грэмми": как диджей Иманбек снова оказался среди лучших в мире

Казахстанский диджей снова в центре внимания: его трек номинирован на «Грэмми». Чем уникален путь Иманбека и что может значить его новая победа?

Читать полностью » Анджелина Джоли возглавила рейтинг знаменитостей с самыми красивыми бровями сегодня в 3:26

Брови, которые покорили Голливуд: кто возглавил звёздный рейтинг

Узнайте, какие знаменитости задали стандарт идеальных бровей и почему их естественная форма вдохновляет миллионы поклонников красоты.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врачи предупредили: откладывание будильника мешает похудению
Авто и мото

Необходимо правильно настраивать зеркала, чтобы контролировать обстановку сзади автомобиля
Авто и мото

Неправильная протяжка болтов на дисках может привести к потере колеса и авариям
Красота и здоровье

Иммунолог Нил Мабботт: достичь бессмертия человеку пока невозможно
Авто и мото

В России за восемь месяцев зафиксировано 328 кибератак на автомобили
Наука

Папирус Ипувера описывает бедствия в Египте, совпадающие с десятью казнями из Библии
Еда

Эксперты FDA назвали виды тунца с минимальным и максимальным содержанием ртути
Спорт и фитнес

Сертифицированный специалист Майкл Хэмлин назвал обратные скручивания эффективным упражнением для кора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet