Съемки без романов: Мэделин Петш развеяла все домыслы о "Ривердэйле"
Общественность уже давно активно обсуждает личную жизнь актеров сериала "Ривердэйл", особенно предполагаемую связь Мэделин Петш и Кей Джей Апы. Недавнее признание Апы о том, что он потерял невинность во время съемок шоу, вновь разожгло слухи о возможном романе с коллегой.
Прямой ответ Мэделин
31-летняя Мэделин решила окончательно внести ясность и выступила в новом выпуске подкаста "Call Her Daddy”.
"Могу я внести ясность в этот вопрос? Недавно вышла статья, в которой говорилось, что мы все переспали с друг другом на шоу. Я не тронула ни одного человека в этом сериале", — сказала Петш.
Актриса отметила, что сама была поражена откровениями коллеги.
"Могу я повторить это еще раз? Я не переспала ни с одним коллегой по 'Ривердэйлу'. Нет, я вовсе не утверждаю, что это плохо, но лично я не смешиваю бизнес и удовольствие. Я никогда не встречалась ни с кем со съемочной площадки", — подчеркнула она.
Личный опыт и советы коллег
Петш также рассказала, что такой подход к работе и личной жизни ей посоветовал другой актер сериала, Коул Спроус, который на тот момент имел отношения с исполнительницей роли Бетти Лили Рейнхарт.
"Это был лучший совет, который мне когда-либо давали", — добавила Мэделин.
Актриса подчеркнула важность разделения работы и личной жизни, особенно в индустрии, где профессиональные и романтические связи могут пересекаться и порождать нежелательные слухи.
А что если смешивать работу и личное?
Многие звезды сталкиваются с ситуациями, когда коллеги и поклонники пытаются соединить их рабочие и личные отношения в один сценарий. Мэделин на своем примере показывает, что четкие границы помогают избежать недоразумений и сохраняют комфортную атмосферу на съемочной площадке.
Плюсы и минусы подхода Мэделин
-
Плюсы: сохраняется профессионализм, меньше риск появления слухов, контроль над личной жизнью.
-
Минусы: возможное ощущение изоляции, ограничение личных романтических возможностей на работе.
Советы шаг за шагом для актеров и специалистов
-
Определите для себя границы между работой и личной жизнью.
-
Не реагируйте на неподтвержденные слухи публично сразу, обдумайте ответ.
-
Прислушивайтесь к советам опытных коллег, но принимайте решения исходя из собственных ценностей.
FAQ
Как отделить работу и личное на съемочной площадке?
Определите личные границы, избегайте флирта и поддерживайте дружелюбные, но профессиональные отношения.
Стоит ли обсуждать слухи публично?
Можно, если хотите внести ясность, но делайте это спокойно и без эмоций.
Что делать, если коллега распространяет слухи?
Лучше игнорировать неподтвержденные данные и сосредоточиться на работе.
Интересные факты
-
"Ривердэйл" стал стартовой площадкой для множества молодых актеров, где профессионализм ценится выше личных интриг.
-
Коул Спроус, давший Мэделин совет, активно участвовал в создании безопасной рабочей среды на съемках.
-
Разделение личного и профессионального помогает артистам лучше контролировать свою карьеру и репутацию.
