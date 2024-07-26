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Уровень загрязненности Сены был повышен в момент купания в ней мэра Парижа Идальго 17 июля
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Уровень загрязненности Сены был повышен в момент купания в ней мэра Парижа Идальго 17 июля

Вода в реке Сена была загрязнена в момент купания мэра Парижа Анн Идальго 17 июля, как сообщает France Info. Анализ показал превышение норм содержания кишечной палочки и энтерококков, что может стать причиной гастроэнтерита и кожных заболеваний.

Ранее, министр спорта Амели Удеа-Кастера также искупалась в Сене, подчеркивая усилия на сумму €1,4 млрд, направленные на очистку реки в преддверии Олимпийских игр.

Однако, летом 2023 года, были отменены несколько соревнований из-за высокого уровня бактерий фекального происхождения в воде, что вызвало опасения специалистов на преддверие Олимпиады, запланированной с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Фото: flickr.com/Mortimer62 (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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