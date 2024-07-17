Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.07.2024 : 88,2824
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.07.2024 : 96,2637
Врач Продеус: в Москве-реке присутствуют опасные паразиты
  1. Главная
  2. Общество

Врач Продеус: в Москве-реке присутствуют опасные паразиты

В Москве-реке присутствуют опасные инфекции, включая гепатиты и паразиты, как предупредил Андрей Продеус, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области. Он упомянул, что купание в реке может привести к заражению различными кишечными инфекциями и токсическими поражениями, сообщает News.Ru.

Продеус также отметил, что чистота реки не может быть подтверждена без специальных проб, а действия мэра Парижа Анн Идальго, которая искупалась в Сене, описал как пиар-ход.

Фото: commons.wikimedia.org/Meihe Chen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Newsweek: у Германии есть план переброски сил к границе с РФ

Newsweek: у Германии есть план переброски сил к границе с РФ

Германия разработала план быстрой переброски солдат и вооружения к российско-немецкой границе на случай войны с НАТО.

Читать полностью
NYT: рухнувшая энергосистема Украины столкнулась с невероятной жарой

NYT: рухнувшая энергосистема Украины столкнулась с невероятной жарой

Разваленная энергосистема Украины столкнулась с новой напастью, а точнее, с внезапно нагрянувшей жарой, которая способна полностью уничтожить её. Об этом информирует американская газета The New York Times.

Читать полностью

Общество

В Китае создали гибкие литий-ионные батареи для имплантируемой электроники

В Китае создали гибкие литий-ионные батареи для имплантируемой электроники

Китайские учёные разработали гибкие литий-ионные аккумуляторы для имплантируемой электроники.

Читать полностью
В Италии выяснили, что упражнения по 10 минут в день снижают воспаление в организме

В Италии выяснили, что упражнения по 10 минут в день снижают воспаление в организме

Десятиминутные ежедневные тренировки способны снизить уровень хронического воспаления, которое ассоциируется с серьезными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет.

Читать полностью

Новости