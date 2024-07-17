В Москве-реке присутствуют опасные инфекции, включая гепатиты и паразиты, как предупредил Андрей Продеус, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области. Он упомянул, что купание в реке может привести к заражению различными кишечными инфекциями и токсическими поражениями, сообщает News.Ru.
Продеус также отметил, что чистота реки не может быть подтверждена без специальных проб, а действия мэра Парижа Анн Идальго, которая искупалась в Сене, описал как пиар-ход.
Фото: commons.wikimedia.org/Meihe Chen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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