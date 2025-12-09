Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Осенняя река и отражения деревьев
Осенняя река и отражения деревьев
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:39

Невиданное явление в Крыму: реки не опресняют море — что стоит за этим изменением

Исследования МГИ РАН зафиксировали аномальное пересыхание рек в Крыму

Учёные отдела гидрофизики шельфа МГИ РАН провели исследования устьев рек Чёрная, Бельбек и Кача на юго-западном побережье Крыма. Согласно результатам, в обычных погодных условиях воды рек Бельбек и Кача опресняют прибрежную морскую зону в районе устьев на расстояние до двух километров, пишет КИА.

Влияние сильных ливней на опреснение

Во время сильных ливней влияние речного стока усиливается, и опреснение морской воды может распространяться на 6-8 километров от берега. Это связано с увеличением объема речного стока, который смешивается с морской водой, снижая её солёность.

Аномальная засуха и пересыхание рек

Однако в этом году специалисты зафиксировали необычную ситуацию. Из-за длительной засухи и отсутствия осадков русла рек в некоторых местах полностью пересыхали, а приток воды в море был минимальным или вовсе отсутствовал. В этом году наблюдалась длительная межень, и отсутствие осадков привело к пересыханию русел рек, сток которых в устья был минимальным, а иногда отсутствовал. Такое явление фиксируется впервые за последние 10 лет. В основном, сток рек не поступал в море из-за засухи.

