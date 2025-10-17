Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
теплоход на Волге осенью
теплоход на Волге осенью
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:25

По Волге с ветерком и без места: как речной отдых стал роскошью 2025 года

Речной туризм в России замедлил рост — загрузка судов достигла 87%

Речной туризм в России в 2025 году впервые за несколько лет вышел на плато. После стремительного роста, который наблюдался с момента окончания пандемии, спрос на круизы по внутренним водным маршрутам стабилизировался — прибавив всего 1-2% к прошлогодним показателям. При этом цены уверенно пошли вверх, увеличившись примерно на 15%.

Спрос растёт, но флот не поспевает

Главная причина замедления — ограниченные возможности круизных компаний. Как пояснили специалисты Ассоциации туроператоров России, весь доступный флот уже задействован, и добавить новых теплоходов пока просто не из чего.

"Многие клиенты не смогли попасть в круиз летом — каюты закончились задолго до сезона, и им пришлось переносить поездку на осень или следующий год", — отметил генеральный директор Круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский.

С 2019 года количество теплоходов, обслуживающих российских туристов, выросло с 72 до 110, однако этот прирост обеспечен в основном за счёт судов, ранее ориентированных на иностранцев. Средний возраст флота при этом превышает 50 лет, а за три десятилетия в строй ввели или модернизировали лишь шесть судов. Это создаёт реальный дефицит мощностей.

Загрузка теплоходов — под завязку

В разгар лета загрузка судов в среднем составила 87% — особенно на коротких маршрутах по 3-4 дня и на недельных круизах. По более длинным программам (10 дней и более) показатель снизился до 75%: туристы часто бронировали двухместные каюты для одного.

На популярных направлениях — Санкт-Петербург, Карелия, Соловки, Золотое кольцо — мест практически не было. По данным компании "ВодоходЪ", в июне-августе некоторые рейсы уходили с полной загрузкой, а свободные каюты появлялись лишь к осени.

Новые маршруты и семейные программы

Особое внимание туроператоры уделили семьям с детьми. В 2025 году доля таких туристов составила 11%. К примеру, FUN & SUN предложила детский клуб TOUCAN с участием любимых персонажей-мультгероев, а "ВодоходЪ" запустил тематические детские круизы с познавательными программами.

Появилось и больше "повторников" — тех, кто отправляется в несколько круизов за сезон. Некоторые пары, как рассказали в "Мостурфлоте", сделали речной отдых традицией: летом — с детьми, осенью — вдвоём.

Туристы активно интересовались новыми маршрутами и форматами. Среди них — обновлённые классы "Водоход.Премиум" и "Водоход.Лайт", предлагающие разные уровни сервиса. Последний особенно понравился тем, кто хочет составлять программу досуга самостоятельно.

Популярность набрали и необычные туры:
• новая стоянка в Юрино (Марий Эл) с высадкой через "Валдаи" от "Мостурфлота";
• мультимодальный маршрут "На встречу с Арктикой" от "ВодоходЪ" — сочетание теплохода и фирменного поезда "Арктика" до Мурманска с посещением Териберки.

Иностранные туристы вернулись, но скромно

Хотя международная обстановка остаётся сложной, иностранцы снова стали приезжать в российские круизы. В 2025 году по рекам России путешествовало около 500 зарубежных гостей — в основном из стран СНГ, Германии, Франции, Турции, Китая и Таиланда. Это несравнимо с прежними объёмами, но специалисты уверены: если внешнеполитическая ситуация улучшится, восстановить поток можно быстро.

Навигацию осложнили природные и технические проблемы

Сезон 2025 года запомнился не только высоким спросом, но и трудностями. В начале навигации судоходство осложнил аномально низкий уровень воды, а позже произошла авария на Городецком гидроузле, из-за которой на шесть дней остановилось движение по одному из участков Волги.

Из-за этого операторам пришлось срочно перестраивать маршруты. В частности, "ВодоходЪ" вернул деньги более тысячи туристов, не согласившихся на замену рейсов. Несмотря на убытки, большинство путешественников отнеслись к ситуации с пониманием.

Цены выросли, но спрос удержался

Согласно данным туроператоров, в 2025 году расходы на круизный бизнес заметно увеличились: подорожали топливо, продукты и береговые услуги. В результате средняя стоимость одного круизного дня достигла 16-17 тысяч рублей на человека, что примерно на 15% выше прошлогодней.

Для сравнения:
• стандартные круизы стоили от 11-12 тыс. руб. в сутки;
• премиум-форматы — 15-17 тыс. руб.;
• люксовый "Мустай Карим" — от 27 тыс. руб.;
• экспедиционные круизы по Енисею на "Максиме Горьком" — до 73 тыс. руб. в сутки.

Осень продлила сезон

Круизные компании уже несколько лет не ограничиваются летом — навигация плавно перешла в осень. Осенние рейсы сопровождаются акциями и бонусами: скидки 12-20%, "Листопад скидок" у "ВодоходЪ" и программы в духе "Осень на воде".

С 1 сентября по 23 ноября компания "ВодоходЪ" запланировала 629 круизов, что на 24% больше, чем годом ранее. Загрузка к старту сезона составила 77%. У "Мостурфлота" в осеннем расписании — свыше 50 рейсов с тематическими программами.

Осенние маршруты стоят на 10-15% дешевле, чем летние, — около 15 тысяч рублей в день, что делает путешествия более доступными.

Сравнение речного рынка

Показатель 2024 год 2025 год Изменение
Рост пассажиропотока +17% +1-2% Замедление
Средняя загрузка 85% 87% +2 п. п.
Средняя цена в сутки 14 000 руб. 16 500 руб. +15%
Количество теплоходов 108 110 +2
Доля новых туристов 9% 6% -3 п. п.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: откладывать бронирование до начала сезона.
Последствие: дефицит кают и завышенные цены.
Альтернатива: планировать путешествие заранее, особенно на июль и август.

Ошибка: выбирать самый длинный маршрут при ограниченном бюджете.
Последствие: перерасход средств, меньшая частота поездок.
Альтернатива: обратить внимание на короткие 3-4-дневные круизы — они популярны и доступны.

А что если рынок снова вырастет?

Эксперты считают, что спрос на речные круизы будет устойчивым. При появлении новых судов рынок способен быстро вернуться к прежним темпам роста. Однако без обновления флота расширение вряд ли возможно. Поэтому компании уже обсуждают проекты по строительству современных теплоходов на российских верфях.

Плюсы и минусы сезона-2025

Плюсы Минусы
Стабильный интерес туристов Старение флота и нехватка мест
Расширение маршрутов и форматов Рост цен и издержек
Осенние акции и новые программы Зависимость от погодных факторов

FAQ

Почему спрос вырос, а рынок не вырос?
Из-за нехватки судов. Все теплоходы уже задействованы, поэтому количество пассажиров не увеличилось.

Когда лучше бронировать круиз?
Оптимально — за 3-4 месяца до отплытия. На популярные маршруты места разбирают весной.

Можно ли найти бюджетный вариант?
Да. Осенние круизы и короткие маршруты стоят дешевле, а скидки достигают 20%.

Мифы и правда

Миф: речные круизы — только для пенсионеров.
Правда: всё больше семей с детьми и молодёжи выбирают такие путешествия за атмосферу и комфорт.

Миф: круизы недоступны по цене.
Правда: короткие поездки и осенние акции позволяют уложиться в бюджет от 40-50 тысяч рублей.

Миф: иностранных туристов больше нет.
Правда: они возвращаются, пусть пока и в ограниченных масштабах.

Исторический контекст

Речной круизный туризм активно развивался в СССР, когда флот насчитывал более 300 судов. После 1990-х начался спад, но с 2018 года отрасль вновь набрала обороты. Пандемия дала новый импульс внутренним путешествиям, и за последние годы круизы стали одним из самых популярных видов отдыха в России.

Интересные факты

• Самый длинный речной маршрут России — Москва-Астрахань, почти 3 тысячи километров.
• Средний возраст капитана речного судна — 49 лет.
• Рекорд загрузки сезона-2025 составил 100% на маршруте Санкт-Петербург-Соловки.

