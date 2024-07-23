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Россия внесла в санкционный список 15 британских граждан
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Россия внесла в санкционный список 15 британских граждан

МИД РФ расширило санкционный список, добавив 15 британских граждан, включая высокопоставленных руководителей оборонных предприятий, таких как BAE Systems PLC и Pearson Engineering Limited, а также экспертов и журналистов.

Российская дипломатия продолжает фиксировать приверженность британских властей агрессивной политике по отношению к России, направленной на системное противодействие нашей стране и подстрекательство режима Зеленского к продолжению кровопролития.

Ранее 18 июля было опубликовано расширение санкций Лондоном. В черный список попали 11 судов, якобы связанных с обходом ценового потолка при транспортировке нефти и нефтепродуктов, согласно утверждениям британского правительства. Это новое эскалационное действие подчеркивает глубокую поляризацию в подходах Москвы и Лондона.

Фото: From Wikimedia Commons/ Petr Kratochvil (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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