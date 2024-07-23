МИД РФ расширило санкционный список, добавив 15 британских граждан, включая высокопоставленных руководителей оборонных предприятий, таких как BAE Systems PLC и Pearson Engineering Limited, а также экспертов и журналистов.
Российская дипломатия продолжает фиксировать приверженность британских властей агрессивной политике по отношению к России, направленной на системное противодействие нашей стране и подстрекательство режима Зеленского к продолжению кровопролития.
Ранее 18 июля было опубликовано расширение санкций Лондоном. В черный список попали 11 судов, якобы связанных с обходом ценового потолка при транспортировке нефти и нефтепродуктов, согласно утверждениям британского правительства. Это новое эскалационное действие подчеркивает глубокую поляризацию в подходах Москвы и Лондона.
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Новак объявил о возобновлении эмбарго на экспорт нефти с 1 августа
С 1 августа возобновится действие эмбарго на экспорт бензина, которое было введено в конце марта и временно приостановлено в период с июня по июль. О возможном продлении эмбарго на период сентябрь-октябрь будет решено исходя из соотношения спроса и предложения.
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Недавний опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov совместно с телеканалом CBS News, выявил высокий уровень поддержки среди избирателей-демократов решения президента США Джо Байдена отказаться от участия в предстоящих выборах.
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В Новосибирском государственном университете (НГУ) открыт демонстрационный центр новых технологий в сфере ИИ, предназначенный для демонстрации разработок и оказания консультационной поддержки.
IBC Real Estate: средняя цена за номер в отеле в Москве выросла на 65%
Средняя цена за номер в московских гостиницах за последние два года выросла на 65% и достигла 10,1 тыс. рублей.