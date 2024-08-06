Как древние рисовые террасы Азии помогают современным городам справляться с наводнениями и управлять дождевой водой

Рисовые террасы, существующие в Азии уже более 5000 лет, становятся источником вдохновения для современных методов борьбы с наводнениями.
В странах, таких как Таиланд и Китай, архитекторы и проектировщики адаптируют традиционные сельскохозяйственные практики для создания решений, способствующих поглощению, удержанию и очистке дождевой воды в городах. Одним из ярких примеров является проект зеленой крыши Университета Таммасат в Бангкоке, разработанный архитектором Котчакорн Вораакхом. Эта крыша с элементами рисовых террас позволяет собирать дождевую воду и выращивать на ней растения, что помогает снижать риск затоплений и охлаждать здание.
Вораакхом вдохновилась древними практиками, которые активно используются в Азии уже тысячи лет. Современные города Азии, такие как Бангкок, сталкиваются с проблемами, связанными с наводнениями, усиленными изменением климата и быстрой урбанизацией. Учитывая опыт древних систем, такие как рисовые террасы, архитекторы разрабатывают новые решения, которые включают адаптацию открытых пространств и внедрение зелёной инфраструктуры, чтобы эффективно управлять дождевой водой и уменьшать затопления.
Системы на основе рисовых террас помогают замедлить сток воды, снижая риски от чрезмерного дождя и улучшая качество воды. Этот подход уже активно используется в Китае и Вьетнаме и может быть адаптирован для городов с различным климатом, чтобы повысить устойчивость к наводнениям и улучшить качество городской среды.
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