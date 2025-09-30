Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания со штангой
Приседания со штангой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Упражнения-ловушки: почему привычные движения опаснее, чем кажется

Исследователи: жим из-за головы и тяга к подбородку связаны с воспалением плечевых суставов

Любое упражнение в тренажёрном зале способно привести к травме, если техника хромает или выбран слишком тяжёлый вес. Особенно осторожным нужно быть с движениями, где суставы работают на пределе амплитуды и не прощают ошибок. Ниже разберём пять упражнений, которые чаще всего вызывают споры, и посмотрим, как снизить риски при их выполнении.

Тяга штанги к подбородку

Движение считается базовым для трапеции и дельтовидных мышц, но при этом его связывают с повышенной вероятностью импинджмент-синдрома плеча. Когда локти поднимаются выше уровня плеч и плечо скручивается внутрь, щель под акромионом уменьшается. Итог — воспаление сухожилий и боль.

Как снизить риски

  • Брать гриф широким хватом, минимум в два раза шире плеч.

  • Не поднимать локти выше уровня плеч.

  • Контролировать положение плеч в верхней точке — наружная ротация вместо внутренней.

Если такие изменения не помогают, проще убрать упражнение из программы. Хорошая альтернатива — шраги, жим стоя с груди, разведение рук на блочном тренажёре.

Жим штанги из-за головы

Это упражнение прокачивает плечи и трицепсы, равномерно нагружая дельтовидные пучки. Но оно требует хорошей мобильности плечевых суставов. Если грудь впалая, а плечи смещены вперёд, техника неизбежно страдает: плечи заворачиваются внутрь, а пространство под акромионом сокращается.

Как снизить риски

Простой тест с палкой: если вы можете увести её за голову на прямых руках без чрезмерного прогиба груди, значит мобильности хватает. В противном случае пока стоит заменить упражнение на жим с груди и параллельно развивать подвижность плеч с помощью растяжки.

Тяга верхнего блока за голову

Её ценят за нагрузку на широчайшие мышцы и задний пучок дельт. Но при выполнении многие тянут рукоять за голову, вытягивая шею вперёд. Это опасно для шейного отдела. Дополнительно сказывается и узкое субакромиальное пространство при завороте плеч внутрь.

Как снизить риски

Попробуйте выполнить движение без веса. Если удаётся опустить рукоять до верхней части трапеции, сохранив шею и плечи в безопасном положении, упражнение можно оставить в программе. Если техника хромает — лучше тянуть к груди.

Good Morning

Классическое упражнение для задней поверхности бедра и разгибателей спины. При правильном наклоне оно безопасно и полезно. Но на практике большинство людей округляют поясницу, перенося нагрузку с мышц на связки и диски.

Основные причины ошибок

  1. Слабая растяжка задней поверхности бедра.

  2. Гиперлордоз поясничного отдела.

  3. Недостаточная сила мышц верхней и средней части спины.

Как снизить риски

  • Если есть проблемы с позвоночником или осанкой, исключите GM.

  • Замените его на становую тягу, гиперэкстензию, приседания.

  • Для укрепления середины спины добавьте становую тягу широким хватом и тягу в наклоне.

Разгибание ног в тренажёре

Упражнение точечно прокачивает квадрицепс, особенно прямую мышцу бедра. Но оно создаёт сдвигающую нагрузку на коленные суставы и повышает стресс для передней крестообразной связки.

"Во время разгибания ног в тренажёре колени получают больше стресса", — отметил доктор наук Брэд Шоенфэлд.

Как снизить риски

  • Оцените, действительно ли вам нужно изолированное движение. Для общего развития ног лучше подойдут приседания, выпады или жим ногами.

  • Если решите выполнять разгибания, ограничьте амплитуду — работайте в диапазоне от 45° до 90°.

  • Вместо тренажёра используйте утяжелители на ногах: нагрузка на суставы будет мягче.

Советы шаг за шагом

  1. Перед выполнением новых упражнений делайте тест на мобильность.

  2. Начинайте с лёгких весов, даже если движение кажется простым.

  3. Следите за положением плеч, шеи и поясницы.

  4. При малейшем дискомфорте заменяйте упражнение на более безопасное.

  5. Развивайте гибкость: используйте резинки, массажные ролики, упражнения на растяжку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Узкий хват в тяге к подбородку → травма плеча → жим стоя или шраги.

  • Жим из-за головы при слабой мобильности → воспаление → жим с груди.

  • Тяга блока за голову с вытянутой шеей → перегрузка шеи → тяга к груди.

  • Округлённая спина в GM → нагрузка на диски → становая тяга.

  • Глубокая амплитуда разгибаний ног → стресс на ПКС → приседания или жим ногами.

А что если…

Если вы тренируетесь ради здоровья, а не ради спортивных рекордов, вовсе не обязательно включать спорные движения. Есть десятки альтернатив, которые дадут такой же рост силы и мышц, но при этом будут мягче для суставов и позвоночника.

FAQ

Можно ли совсем отказаться от упражнений с риском?
Да, особенно если цель — общее укрепление здоровья, а не соревновательные показатели.

Как выбрать замену для тяги к подбородку?
Хорошо работают шраги и жим стоя, они безопаснее и эффективнее для трапеций.

Сколько стоит тренажёр для разгибаний ног?
Домашние модели стоят от 30-40 тысяч рублей, но большинству любителей он попросту не нужен.

Что лучше для спины: GM или становая тяга?
Для новичков и людей с проблемами позвоночника безопаснее становая в правильной технике.

Мифы и правда

  • Миф: жим из-за головы развивает плечи лучше, чем жим с груди.

  • Правда: нагрузка действительно распределяется равномерно, но без мобильности упражнение опасно.

  • Миф: разгибание ног укрепляет колени.

  • Правда: оно скорее перегружает суставы, чем делает их сильнее.

  • Миф: тяга блока за голову обязательна для широчайших.

  • Правда: тяга к груди даёт не меньший эффект и при этом безопаснее.

3 интересных факта

  1. Импинджмент-синдром плеча впервые описали в середине XX века у профессиональных спортсменов.

  2. Многие современные фитнес-блогеры отказались от жима из-за головы и заменили его жимом Арнольда.

  3. В советских учебниках физкультуры упражнение GM считалось обязательным для гимнастов.

Исторический контекст

  1. Тяга к подбородку стала популярной в бодибилдинге в 1960-е годы.

  2. Жим из-за головы использовался тяжелоатлетами до введения правил, ограничивающих технику.

  3. Тяга за голову активно применялась в 1980-е, но позже её стали критиковать за травмоопасность.

В итоге можно сказать, что большинство спорных упражнений имеют аналоги, которые дают те же результаты без лишнего риска для здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер: становая тяга признана ключевым упражнением для набора массы сегодня в 1:27

Главное движение силы: чем становая тяга выделяется среди всех упражнений

Становая тяга развивает силу, мышцы и гормональный фон. Но есть нюансы: техника, частота и правильный выбор веса. Узнайте больше в материале.

Читать полностью » Виды грифов для штанги: характеристики олимпийского, пауэрлифтерского и стандартного сегодня в 1:10

Один снаряд — шесть лиц: почему штанга никогда не бывает одинаковой

Не все грифы одинаковы: их вес, форма и назначение различаются сильнее, чем кажется. Разбираем, какие виды штанг встречаются в зале и чем они отличаются.

Читать полностью » Комплекс упражнений со скакалкой: как снизить нагрузку на суставы и развить выносливость сегодня в 0:10

Игрушка из детства стала оружием против лишних калорий

Кардионагрузка, координация и тренировка всего тела без тренажёров. Узнайте, как использовать скакалку с пользой и без травм.

Читать полностью » Тренировки только по выходным снижают риски для здоровья так же, как ежедневные занятия вчера в 23:57

Воин выходного дня: как 2 тренировки в неделю работают не хуже пяти

У вас нет сил на спорт в будни? Узнайте, как всего две тренировки в выходные могут заменить полноценный недельный план.

Читать полностью » Гоблет-клин с гирей развивает взрывную силу ног и подходит новичкам вчера в 22:52

Приседания уже не радуют? Попробуйте гоблет-клин — простое, но сильное упражнение

Хотите развить взрывную силу без сложной техники и риска травм? Узнайте, почему гоблет-клин с гирей — лучший вариант для любого уровня.

Читать полностью » Butt wink — округление поясницы в приседе, которое появляется при уходе таза назад вчера в 21:45

Не все приседания одинаково полезны: когда техника бьёт по спине

Приседания — одно из самых спорных упражнений. Как избежать травм и справиться с «подмигиванием тазом»? Ответы в нашем материале.

Читать полностью » Белки расходуют до 30% своей энергии на переваривание, жиры — всего 3–5% вчера в 20:40

Калории есть, а сил — нет? Всё дело в том, откуда они пришли

Калория кажется простой цифрой, но её путь в организме гораздо сложнее. Почему одинаковая энергетическая ценность даёт разный результат?

Читать полностью » Тренировка с бегом и прыжками через скакалку улучшает координацию и снижает стресс вчера в 19:10

Одно упражнение заменяет два: тренировка, которая ломает привычные схемы

Комбинация бега и прыжков через скакалку в формате лесенки помогает развить выносливость и сжечь калории. Узнайте, как построить такой комплекс.

Читать полностью »

Новости
Еда

Торт Новинка с чередованием светлых и тёмных коржей готовится на основе сметанного крема
Садоводство

Садоводы предупреждают: многолетние сорняки осенью опаснее всего
Еда

Салат с авокадо и красной рыбой сохраняет свежесть при заправке оливковым маслом
Красота и здоровье

Врач Демьяновская: офисная работа приводит к остеохондрозу, сколиозу и артрозу суставов
Авто и мото

Эксперт-автоэлектрик: мультиметр показывает состояние предохранителей за минуту
Технологии

Стартап Friend потратил $1 млн на рекламу ИИ-гаджета в метро Нью-Йорка
Питомцы

Лабрадор, ретривер и бигль названы самыми добрыми собаками для детей
Туризм

Музеи и парки Саранска: Мордовское подворье, фонтан Звезда Мордовии, Собор Ушакова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet