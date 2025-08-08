Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:40

Диетолог предостерегает: эта безобидная привычка может обернуться трагедией

Сырые яйца: почему вы должны прекратить их есть прямо сейчас

Употребление сырых яиц несет в себе серьезные риски для здоровья, которые перевешивают любые диетологические преимущества. Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург предостерегает от этой привычки, указывая на опасность развития инфекций и аллергических реакций.

Михаил Гинзбург, научный редактор журнала "Худеем правильно", заявил, что риски, связанные с употреблением сырых яиц, перевешивают все диетологические и терапевтические нормы, что является важным аспектом. Сырые яйца могут вызвать инфекцию из-за сальмонеллы, что является серьезной проблемой для здоровья.

Аллергия на белок: стремительное развитие

Аллергия на белок разовьется быстрее, чем при употреблении вареного яйца, что необходимо учитывать. Риск инфекционных заболеваний настолько велик, что существует приказ, регламентирующий в системах общепита никогда не продавать яйца всмятку, что необходимо для обеспечения безопасности. Всегда речь идет о достаточной термической обработке яиц, что подчеркивает важность приготовления.

При панкреатите и некоторых других недугах возникают проблемы с усвоением сырых яиц, что является важным фактором. Кроме того, они не лечат хронические заболевания, вопреки расхожему заблуждению, что требует правильного подхода к лечению.

Интересные факты:

  • Сальмонелла — бактерия, которая часто обнаруживается в сырых яйцах и мясе.
  • Аллергия на яйца является одной из наиболее распространенных пищевых аллергий.
  • Термическая обработка яиц убивает бактерии и снижает риск развития аллергии.
  • В некоторых культурах употребление сырых яиц является распространенной практикой, но часто связана с повышенным риском заболеваний.

Преимущества термической обработки: безопасность

Доктор Гинзбург подчеркнул необходимость термической обработки яиц, что является ключевым фактором для безопасности. При готовке яиц при температуре свыше 70 градусов по Цельсию сальмонелла погибает, что снижает риск заболеваний.

Вместо сырых яиц рекомендуется употреблять вареные, жареные или приготовленные другими способами яйца, которые прошли термическую обработку. Это позволит избежать рисков, связанных с сальмонеллезом и аллергией, что является важным аспектом для здоровья.

Питательная ценность: сохранность полезных веществ

Яйца являются ценным источником белка, витаминов и минералов. При правильном приготовлении питательные вещества сохраняются, а риски для здоровья минимизируются, что является важным фактором.

Соблюдение рекомендаций по безопасному употреблению яиц поможет сохранить здоровье и избежать неприятных последствий, что является главной целью.

Употребление сырых яиц может быть опасным для здоровья. Важно придерживаться правил безопасности, чтобы избежать инфекций и аллергических реакций.

