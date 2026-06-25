Топливная таблетка обещает вылечить бензин: почему это не всегда удается

Попытки самостоятельно повысить октановое число бензина с помощью так называемых топливных таблеток могут привести к серьезной поломке двигателя. Об этом заявил председатель общественного движения "Форум Такси" Олег Амосов в комментарии NewsInfo.

Ранее эксперты предупреждали, что использование сомнительных присадок с онлайн-площадок, которые якобы улучшают характеристики дешевого топлива, зачастую оборачивается для автовладельцев дорогостоящим капитальным ремонтом силового агрегата.

Изучение состава подобных средств и их реального влияния на качество бензина остается актуальной проблемой для водителей.

Амосов пояснил, что присадки для коррекции октанового числа активно применяются в промышленной среде, однако в домашнем использовании они создают риски химического расслоения топлива. В отличие от заводских условий, в баке автомобиля такая смесь нестабильна.

"Присадки, которые повышают октановое число, более легкие, чем основная масса бензина, основного топлива. Со временем такой бензин разлагается на фракции, более легкие фракции всплывают наверх, а более тяжелые оседают. Это проблема", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что опасность заключается в самом процессе забора горючего из бака. Если бензин с добавками долго стоит без движения, компоненты разделяются, что провоцирует засор ключевых систем автомобиля. Понимание того, как работают скрытые химические процессы в топливном баке, зачастую позволяет избежать критических ошибок при обслуживании машины.

"Вы должны топливо тратить, иначе оно разделится в баке, перестанет перемешиваться, более тяжелые фракции будут наверху, более тяжелые внизу. Если машина долго постояла, ее завели, тяжелые фракции могут забить форсунки или топливный фильтр подсадить", — пояснил Амосов.

Специалист добавил, что при использовании подобных средств цена экономии на горючем становится фатальной ошибкой. Самолечение автомобиля приводит к тому, что электроника выдает ошибку, а двигатель начинает работать нестабильно. При этом стоит учитывать и общие правила заправки автомобиля, которые дисциплинируют водителя и помогают не делать лишних трат. Также важно помнить о других факторах риска, например о том, как полупустой бак в холода ускоряет разрушение топливной системы.

Читайте также