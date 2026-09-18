Дешевый тариф выглядит слишком заманчиво: чем рискуют покупатели SIM-карт на маркетплейсах

Покупка SIM-карт на популярных торговых площадках сопряжена с критическими рисками для персональных данных и финансовых активов пользователей, пояснил NewsInfo специалист по информационной, сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. По его словам, стремление сэкономить на услугах связи часто приводит к потере контроля над банковскими счетами и аккаунтами на государственных сервисах.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 46-летняя жительница Чистополя лишилась 31,5 тысячи рублей после активации SIM-карты, приобретенной на маркетплейсе. Женщина привязала новый номер к банковским приложениям и порталу "Госуслуг", однако после зачисления зарплаты устройство внезапно перезагрузилось, а средства были списаны на сторонние счета.

Вакулин подчеркнул, что безопаснее всего приобретать модули связи исключительно в специализированных офисах операторов или через их официальные сайты.

При этом специалисты напоминают, что государством уже введены штрафы за нарушения с картами, призванные ужесточить контроль над оборотом идентификационных модулей.

"Существует еще такая вещь, как eSIM — это не физическая карта, а электронная, она вшивается в устройство. Намного удобнее, поскольку в дальнейшем не нужно будет ничего переставлять, поэтому с маркетплейсов я бы заказывать не рекомендовал", — пояснил Вакулин.

Специалист отметил, что злоумышленники привлекают жертв архивными или аномально дешевыми тарифными планами, которые невозможно найти в официальной рознице. Пользователи видят предложения с огромными пакетами трафика за минимальную цену, не осознавая, что номер может быть ранее закреплен за другим человеком.

В индустрии также прогнозируют, что в ближайшее время операторы повысят цены на легальные услуги связи, что может спровоцировать новый всплеск интереса к сомнительным предложениям на серых рынках.

"Большинство не изучает официальную информацию у оператора, они видят на маркетплейсе условные триста рублей за пятьсот гигабайт, хотя таких цен не бывает. Похожую выгоду можно найти и у официалов, не прибегая к поискам на сторонних площадках", — рассказал эксперт.

Вакулин привел пример из практики, когда приобретенный в переходе номер оказался привязан к чужому аккаунту на портале "Госуслуг". Это создает прямую угрозу конфиденциальности, так как новый владелец может получить доступ к личной информации постороннего человека или сам стать жертвой блокировки.

Ситуация осложняется тем, что россияне теряют деньги из-за доверчивости к неофициальным точкам продаж и онлайн-платформам. Чтобы минимизировать риски, рекомендуется проверять легальность любых предложений, так как в скором времени маркетплейсам запретят размещать продукцию без обязательной государственной маркировки.

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