Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кактус в офисе
Кактус в офисе
© www.pexels.com by Los Muertos Crew is licensed under Бесплатное использование
Главная / Экономика
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:10

Серая занятость бьет по кошельку сильнее, чем кажется: главный удар приходит в самый неподходящий момент

Отсутствие официального трудового оформления создает иллюзию сиюминутной выгоды, но на деле лишает работника государственных гарантий и ставит его в уязвимое положение перед работодателем. Об этом в беседе с изданием NewsInfo рассказал замдекана юридического факультета Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов.

Ранее издание "Известия" сообщило, что в России в неформальном секторе могут быть заняты от десяти до пятнадцати миллионов человек. Такая статистика включает как сотрудников без договоров, так и специалистов, получающих серые зарплаты или оформленных как самозанятые для подмены реальных трудовых отношений. Важно помнить, что проверка стажа и накоплений сегодня доступна каждому гражданину через цифровые сервисы.

"Отсутствие реальных трудовых отношений при всей кажущейся привлекательности для сиюминутной ситуации и ее участников на самом деле таит в себе много отрицательных моментов. Это краткосрочная выгода, ведь труд в нашей стране в значительной степени лежит в сфере страхования, страховых отношений, которые обеспечивают работнику более-менее приемлемые условия при попадании в нестандартную ситуацию", — отметил эксперт.

Владимир Панкратов подчеркнул, что работник без договора оказывается полностью беззащитен перед работодателем, который обладает преимуществом в управлении финансовыми потоками и графиком труда. При этом налоговый контроль за подменой трудовых отношений год от года становится строже. Специалист пояснил риски, возникающие при потере трудоспособности или наступлении пенсионного возраста.

"Работник лишен государственных гарантий на случай утраты трудоспособности. В первую очередь это связано со здоровьем. Никакого обеспечения по случаю утраты трудоспособности или работоспособности человек не получит. При достижении пенсионного возраста он пенсию не будет получать", — пояснил Владимир Панкратов.

Эксперт добавил, что нелегальная занятость нарушает принцип солидарности в обществе, поскольку именно работающие граждане своими взносами обеспечивают выплаты пенсионерам и поддержку инвалидов. Если работодатель выводит бизнес в "серую" зону, он перекладывает социальные риски на плечи государства и налогоплательщиков. В текущих условиях, когда промышленность сталкивается с дефицитом кадров, легализация труда становится приоритетной задачей. Стоит добавить, что размер выплат при утрате здоровья напрямую зависит от того, производил ли работодатель отчисления в социальные фонды. При этом вопросы расчета больничных остаются в центре внимания законодателей, стремящихся защитить интересы сотрудников.

Проверено экспертом: Эксперт в области технологий Марина Левченко, Эксперт в области технологий Алексей Левшин

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вакансии сами подскажут путь: как не ошибиться с переобучением и не отдать деньги впустую 04.05.2026 в 12:16

HR-эксперт Александр Сивогривов рассказал NewsInfo о самых востребованных сейчас направлениях переобучения.

Читать полностью » Скамейка запасных на рынке труда не работает как в спорте: кадровый резерв оказался с подвохом 27.04.2026 в 13:43

HR-эксперт Гарри Мурадян прокомментировал NewsInfo сокращение кадрового резерва в России. ЛИД

Читать полностью » Цена семейного счастья: стоит ли копировать французские методы поддержки многодетных в России 25.04.2026 в 17:49

Предложение об изменении правил налогообложения для многодетных граждан вызвало широкий резонанс среди экономистов и представителей экспертного сообщества.

Читать полностью » Поддельная банкнота прячется в деталях: эти признаки помогут ее распознать 24.04.2026 в 15:13

Финансист Василий Окулесский рассказал NewsInfo, как распознать поддельную купюру.

Читать полностью » Тайный кэш-бэк: почему россияне внезапно достали из банков триллионы рублей 22.04.2026 в 7:06

Россияне активно снимают средства со счетов, стремясь обезопасить свои финансы на фоне участившихся проблем с доступом к современным технологическим сервисам.

Читать полностью » Четырехдневка оказалась не такой выгодной: за красивой идеей спрятан опасный нюанс 16.04.2026 в 12:44

Эксперт по труду Олег Косырев объяснил NewsInfo, почему четырехдневная рабочая неделя подходит не всем.

Читать полностью » Приходить раньше всех бесполезно: вот что действительно открывает путь к карьере 15.04.2026 в 17:51

HR-эксперт Александр Сивогривов рассказал NewsInfo, нужно ли платить переработками и стрессом за успешную карьеру.

Читать полностью » Россияне чувствуют инфляцию не по отчетам: вот что сильнее всего бьет по кошельку 13.04.2026 в 14:40

Экономист Владимир Косой объяснил NewsInfo причины инфляционных тревог россиян.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Покупатели уходят из новостроек на вторичку: причина оказалась не в сезоне
Авто и мото
Призраки вторичного авторынка: эти модели машин навсегда останутся у прежних хозяев
Садоводство
Листья завяли, хотя земля вокруг хлюпает: рассыпаю это сухое средство по грядкам от перелива
Наука
Пандемия болезни Х снова появилась в прогнозах: реальность оказалась совсем другой
Недвижимость
Застройщик торгует бетоном: 3 правила приемки черновой отделки новостройки
Наука
Стакан холодной воды спасет легкие от засухи: метод проверки влажности в комнате
Авто и мото
В салонах подсунут пустую базу за 2 миллиона: этот б/у кроссовер из Китая в сто раз лучше
Садоводство
Соседи вечно перекапывают огород, а я засыпал это: грядки сами стали рыхлыми и мягкими
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet