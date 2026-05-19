Серая занятость бьет по кошельку сильнее, чем кажется: главный удар приходит в самый неподходящий момент

Отсутствие официального трудового оформления создает иллюзию сиюминутной выгоды, но на деле лишает работника государственных гарантий и ставит его в уязвимое положение перед работодателем. Об этом в беседе с изданием NewsInfo рассказал замдекана юридического факультета Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов.

Ранее издание "Известия" сообщило, что в России в неформальном секторе могут быть заняты от десяти до пятнадцати миллионов человек. Такая статистика включает как сотрудников без договоров, так и специалистов, получающих серые зарплаты или оформленных как самозанятые для подмены реальных трудовых отношений. Важно помнить, что проверка стажа и накоплений сегодня доступна каждому гражданину через цифровые сервисы.

"Отсутствие реальных трудовых отношений при всей кажущейся привлекательности для сиюминутной ситуации и ее участников на самом деле таит в себе много отрицательных моментов. Это краткосрочная выгода, ведь труд в нашей стране в значительной степени лежит в сфере страхования, страховых отношений, которые обеспечивают работнику более-менее приемлемые условия при попадании в нестандартную ситуацию", — отметил эксперт.

Владимир Панкратов подчеркнул, что работник без договора оказывается полностью беззащитен перед работодателем, который обладает преимуществом в управлении финансовыми потоками и графиком труда. При этом налоговый контроль за подменой трудовых отношений год от года становится строже. Специалист пояснил риски, возникающие при потере трудоспособности или наступлении пенсионного возраста.

"Работник лишен государственных гарантий на случай утраты трудоспособности. В первую очередь это связано со здоровьем. Никакого обеспечения по случаю утраты трудоспособности или работоспособности человек не получит. При достижении пенсионного возраста он пенсию не будет получать", — пояснил Владимир Панкратов.

Эксперт добавил, что нелегальная занятость нарушает принцип солидарности в обществе, поскольку именно работающие граждане своими взносами обеспечивают выплаты пенсионерам и поддержку инвалидов. Если работодатель выводит бизнес в "серую" зону, он перекладывает социальные риски на плечи государства и налогоплательщиков. В текущих условиях, когда промышленность сталкивается с дефицитом кадров, легализация труда становится приоритетной задачей. Стоит добавить, что размер выплат при утрате здоровья напрямую зависит от того, производил ли работодатель отчисления в социальные фонды. При этом вопросы расчета больничных остаются в центре внимания законодателей, стремящихся защитить интересы сотрудников.

Проверено экспертом: Эксперт в области технологий Марина Левченко, Эксперт в области технологий Алексей Левшин

