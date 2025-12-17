Производители техники бьют тревогу: цепная реакция подорожания захватила весь рынок

Доступная электроника, к которой привык рынок в последние годы, может вскоре остаться в прошлом. Рост цен на ключевые компоненты уже отражается на стоимости техники в магазинах, и этот процесс, по оценкам экспертов, будет только усиливаться. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на комментарии аналитиков отрасли.

Почему техника перестаёт быть дешёвой

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что эпоха дешёвой электроники фактически подходит к концу. В ближайшей перспективе смартфоны, ноутбуки и компьютеры будут дорожать, поскольку мировые рынки сталкиваются с ростом цен на комплектующие. По его словам, этот фактор уже заложен в стоимость техники и будет влиять на неё в дальнейшем.

Эксперт отметил, что в российском ритейле ноутбуки уже подорожали примерно на 10%. При этом после Нового года рост цен может ускориться. Такая динамика объясняется не локальными причинами, а глобальными изменениями на рынке электронных компонентов.

Роль оперативной памяти и ИИ

Ключевым элементом, который тянет цены вверх, аналитик называет оперативную память. За последние месяцы спрос на неё резко вырос, поскольку крупные IT-компании активно закупают такие компоненты для расширения дата-центров, задействованных в обучении и работе систем искусственного интеллекта. Это привело к росту цен на "оперативку" по всему миру.

Подорожание оперативной памяти стало триггером цепной реакции. Следом начали расти цены на видеокарты, SSD-накопители и жёсткие диски. Поскольку любая современная электроника состоит из этих компонентов, увеличение их стоимости автоматически отражается на конечной цене устройств для потребителей.

Что происходит с бюджетным сегментом

Наиболее заметно изменения проявляются в бюджетной категории. Муртазин привёл конкретные примеры динамики цен на недорогие ноутбуки.

"Если говорить про бюджетные ноутбуки, которые стоили 20-22 тысячи рублей — сейчас они поднялись в цене до 26-27 тысяч. Они продолжат дорожать и к Новому году, и после Нового года — стоимость составит уже 30 тысяч и выше", — сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Эксперт подчеркнул, что сегодня дорожает всё, что напрямую связано с использованием оперативной памяти. Это означает, что даже самые доступные устройства постепенно выходят из прежнего ценового диапазона.

Прогноз для рынка электроники

По оценке Муртазина, избежать подорожания не сможет ни один сегмент рынка. Рост цен затронет не только комплектующие, такие как видеокарты и накопители, но и готовые устройства — смартфоны, ноутбуки и другую потребительскую электронику. Текущая ситуация формирует долгосрочный тренд, при котором ожидать снижения цен в обозримом будущем не приходится.

Таким образом, рынок входит в фазу, где доступность техники всё больше зависит от глобальных факторов — спроса со стороны IT-индустрии, развития ИИ и ограничений в производстве компонентов.