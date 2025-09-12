Загадка Дальнего Востока: почему курсы вождения здесь стоят как полмашины

Стоимость обучения в автошколах России в 2025 году продолжает уверенно расти. По итогам первых семи месяцев года заметно подорожали курсы вождения, что уже стало серьёзной нагрузкой для будущих водителей. Эксперты связывают рост цен с общим подорожанием аренды площадок, автомобилей и увеличением расходов на содержание инструкторов.

Средняя стоимость по стране

По данным исследования, в июле 2025 года средняя цена базового курса обучения вождению легкового автомобиля составила 44 153 рубля. Если учитывать весь период с января по июль, то средний показатель по России равнялся 42 879 рублям.

"Средняя по России стоимость начального курса вождения легкового автомобиля на июль 2025 года — 44 153 рубля. В период с января по июль 2025-го средняя стоимость по стране составила 42 879 рублей", — сообщает издание Газета.ру.

Для сравнения: годом ранее, в 2024-м, такие же курсы стоили примерно на 20% меньше — 35 682 рубля. Таким образом, повышение за год оказалось значительным и ощутимым для многих россиян.

Где обучение дороже всего

По-прежнему самыми затратными регионами для получения водительских прав остаются Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа. Там цены достигают 65 тысяч рублей, что выше, чем в других частях страны.

Среди городов особенно выделяется Санкт-Петербург. Здесь средняя цена курса вождения превышает 55 тысяч рублей — это почти в полтора раза дороже, чем в среднем по стране. В Москве курсы обходятся дешевле — около 46,7 тысячи рублей, а в Подмосковье — 43,8 тысячи.

Доступные регионы

Наиболее низкие цены фиксируются в Приволжском и Северо-Кавказском округах. Здесь стоимость обучения варьируется от 16 до 24 тысяч рублей. Несмотря на заметный рост, эти регионы пока остаются самыми доступными для тех, кто планирует получить права.

Для многих студентов и молодых людей, особенно в небольших городах, автошкола по-прежнему является финансовым испытанием. Однако именно доступные регионы помогают сохранить баланс и позволяют большему числу граждан получить водительское удостоверение.

Почему растут цены

Аналитики отмечают, что основными факторами подорожания являются увеличение затрат автошкол на аренду помещений, обновление автопарка и рост расходов на топливо и запчасти. Немалую роль играет и нехватка квалифицированных инструкторов, которая вынуждает школы поднимать зарплаты преподавателям и, как следствие, увеличивать стоимость обучения.

Как меняется спрос

Несмотря на рост цен, интерес к получению водительских прав остаётся высоким. Для многих россиян наличие автомобиля — не только удобство, но и необходимость, особенно в регионах, где общественный транспорт развит слабо. В результате, даже при дорогих курсах, автошколы не испытывают дефицита учеников.

Будущие водители всё чаще ищут возможности сэкономить: выбирают рассрочку, акции или специальные программы. Некоторые автошколы предлагают дополнительные скидки для студентов или проводят наборы по льготным ценам в низкий сезон.

Перспективы

Эксперты предполагают, что к концу 2025 года цены могут вырасти ещё сильнее. Это связано с возможным подорожанием топлива и ростом стоимости содержания автомобилей. В то же время на рынке могут появиться новые форматы обучения, включая частичное дистанционное изучение теории, что позволит снизить часть расходов.

Тем не менее, практика показывает: в регионах, где спрос стабилен, автошколы редко идут на снижение цен. Поэтому будущим водителям стоит заранее учитывать траты и планировать бюджет на обучение.

Три интересных факта