От Даунинг-стрит к ИИ: Риши Сунак теперь советует тем, кто пишет будущее

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально вошёл в консультативные советы двух ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта — Microsoft и Anthropic. Как сообщает The Wall Street Journal, соглашения носят неполный рабочий характер: Сунак будет консультировать компании по вопросам международной политики, регулирования и геополитических рисков, связанных с развитием ИИ.

"Роль Сунака сосредоточена на глобальной стратегии — взаимодействии с регуляторами, выстраивании международных альянсов и оценке рисков при выходе на новые рынки", — уточнили представители Anthropic.

Почему именно Риши Сунак

Назначение Сунака в советы сразу двух крупнейших технологических игроков выглядит логичным продолжением его политической и экономической карьеры. Ещё будучи премьером, он активно продвигал повестку развития искусственного интеллекта в Великобритании и инициировал проведение AI Safety Summit в 2023 году — первой международной конференции по безопасности ИИ.

Во время своего премьерства Сунак также запустил Институт безопасности искусственного интеллекта - структуру, которая координировала исследования рисков и взаимодействие с компаниями вроде Google DeepMind, OpenAI и Anthropic.

Теперь он возвращается в сферу технологий уже с другой стороны — как стратегический советник, способный соединять интересы государства и бизнеса.

Что будет делать Сунак в Microsoft и Anthropic

В Microsoft

Риши Сунак займётся консультированием топ-менеджмента компании по вопросам взаимодействия с государственными структурами и участия в международных инициативах, связанных с регулированием ИИ.

Это включает помощь корпорации в налаживании отношений с европейскими и азиатскими регуляторами, а также анализ влияния санкционной и экспортной политики на развитие технологий искусственного интеллекта.

В Anthropic

Здесь его роль более "глобальная": Сунак будет помогать компании в разработке международной стратегии - от построения партнёрств до оценки политических рисков при выходе на новые рынки. Anthropic, как один из главных конкурентов OpenAI, стремится к расширению присутствия в Европе и Азии, и участие бывшего премьер-министра может облегчить эти процессы.

В обеих компаниях подчёркивают, что Сунак не будет вовлечён во внутренние дела Великобритании и не нарушит действующие правила, регулирующие деятельность бывших членов правительства.

Почему технокомпании приглашают политиков

Тенденция привлечения бывших государственных лидеров к управлению технологическими компаниями набирает силу. Причины — очевидны:

• Доступ к государственным институтам. Политики хорошо понимают логику принятия решений на уровне правительств и могут помогать компаниям продвигать инициативы или избегать конфликтов с регуляторами.

• Геополитические риски. В условиях борьбы за доступ к вычислительным мощностям и данным компании всё чаще нуждаются в экспертной оценке политических угроз.

• Репутационные преимущества. Присутствие узнаваемых фигур придаёт бизнесу легитимность и доверие со стороны властей и партнёров.

"Крупные технологические корпорации стремятся предвидеть регуляторные риски и укрепить связи с институтами власти", — отметили аналитики WSJ.

Преимущества для обеих сторон

Для Microsoft и Anthropic участие Сунака — это стратегический актив в эпоху, когда регулирование ИИ становится одной из центральных тем мировой политики. Компании всё чаще сталкиваются с вопросами этики, лицензирования и безопасности, и эксперт с опытом на уровне премьер-министра способен предлагать решения, учитывающие баланс между инновациями и государственным контролем.

Для самого Сунака переход в частный сектор выглядит естественным. Он остаётся в центре мирового технологического дискурса, получает доступ к аналитике и ресурсам крупнейших индустриальных игроков и сохраняет влияние на формирование глобальных правил игры в сфере ИИ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать политический фактор при развитии технологий.

Последствие: рост регуляторных барьеров и замедление инноваций.

Альтернатива: интегрировать экспертов с опытом государственного управления. Ошибка: изолировать бизнес от международных переговоров.

Последствие: потеря стратегических рынков.

Альтернатива: создавать консультативные советы с участием дипломатов и экономистов. Ошибка: закрытость в принятии решений.

Последствие: рост подозрений в конфликте интересов.

Альтернатива: прозрачное раскрытие ролей и условий сотрудничества.

Влияние на рынок

Эксперты считают, что участие Сунака усилит позиции Microsoft и Anthropic в диалоге с европейскими и американскими регуляторами. Обе компании активно продвигают свои системы ИИ — от Copilot и Azure OpenAI Services у Microsoft до Claude 3 и будущей Claude Next у Anthropic.

В ближайшие годы рынок будет всё сильнее зависеть не только от инноваций, но и от умения компаний договариваться с государствами. Здесь опыт бывшего премьер-министра Великобритании может стать решающим.

Плюсы и минусы назначения

Плюсы Минусы Улучшение взаимодействия бизнеса и власти Возможные обвинения в конфликте интересов Повышение прозрачности и прогнозируемости регулирования Политизация технологических решений Расширение международных партнёрств Усиление критики со стороны оппозиции Укрепление репутации компаний Риски утечки внутренней информации

FAQ

Какую роль Риши Сунак будет играть в Microsoft и Anthropic?

Он будет консультировать компании по вопросам международной политики, геополитических рисков и взаимодействия с регуляторами.

Затронет ли его работа внутреннюю политику Великобритании?

Нет, обе компании заявили, что деятельность Сунака не связана с британским политическим процессом.

Почему именно эти компании пригласили Сунака?

Microsoft и Anthropic активно развивают проекты в сфере искусственного интеллекта и заинтересованы в формировании устойчивых отношений с властями разных стран.

Какие выгоды получит Сунак?

Он сохранит влияние на формирование глобальной политики в области технологий и получит доступ к стратегическим инсайтам индустрии.

Есть ли риски конфликта интересов?

Критики предупреждают о возможных пересечениях, однако компании уверяют, что соблюдены все юридические процедуры.

Мифы и правда

• Миф: Сунак станет лоббистом Microsoft в британском парламенте.

Правда: его консультативная роль не связана с внутренним законодательством Великобритании.

• Миф: политические связи гарантируют компаниям преференции.

Правда: даже крупные корпорации подчиняются антимонопольным и этическим ограничениям.

• Миф: переход бывших политиков в частный сектор всегда связан с конфликтом интересов.

Правда: при соблюдении прозрачности и ограничений такие назначения могут быть полезны обеим сторонам.

Исторический контекст

Назначение Сунака укладывается в тенденцию последних лет: технологические гиганты всё чаще обращаются к бывшим лидерам стран. Так, бывшая комиссар ЕС Нели Крус консультировала Uber, а экс-премьер Италии Мария Монти участвовал в стратегических советах по цифровой трансформации. Эти связи позволяют компаниям ориентироваться в сложной системе международного регулирования технологий.

3 интересных факта