От Даунинг-стрит к ИИ: Риши Сунак теперь советует тем, кто пишет будущее
Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально вошёл в консультативные советы двух ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта — Microsoft и Anthropic. Как сообщает The Wall Street Journal, соглашения носят неполный рабочий характер: Сунак будет консультировать компании по вопросам международной политики, регулирования и геополитических рисков, связанных с развитием ИИ.
"Роль Сунака сосредоточена на глобальной стратегии — взаимодействии с регуляторами, выстраивании международных альянсов и оценке рисков при выходе на новые рынки", — уточнили представители Anthropic.
Почему именно Риши Сунак
Назначение Сунака в советы сразу двух крупнейших технологических игроков выглядит логичным продолжением его политической и экономической карьеры. Ещё будучи премьером, он активно продвигал повестку развития искусственного интеллекта в Великобритании и инициировал проведение AI Safety Summit в 2023 году — первой международной конференции по безопасности ИИ.
Во время своего премьерства Сунак также запустил Институт безопасности искусственного интеллекта - структуру, которая координировала исследования рисков и взаимодействие с компаниями вроде Google DeepMind, OpenAI и Anthropic.
Теперь он возвращается в сферу технологий уже с другой стороны — как стратегический советник, способный соединять интересы государства и бизнеса.
Что будет делать Сунак в Microsoft и Anthropic
В Microsoft
Риши Сунак займётся консультированием топ-менеджмента компании по вопросам взаимодействия с государственными структурами и участия в международных инициативах, связанных с регулированием ИИ.
Это включает помощь корпорации в налаживании отношений с европейскими и азиатскими регуляторами, а также анализ влияния санкционной и экспортной политики на развитие технологий искусственного интеллекта.
В Anthropic
Здесь его роль более "глобальная": Сунак будет помогать компании в разработке международной стратегии - от построения партнёрств до оценки политических рисков при выходе на новые рынки. Anthropic, как один из главных конкурентов OpenAI, стремится к расширению присутствия в Европе и Азии, и участие бывшего премьер-министра может облегчить эти процессы.
В обеих компаниях подчёркивают, что Сунак не будет вовлечён во внутренние дела Великобритании и не нарушит действующие правила, регулирующие деятельность бывших членов правительства.
Почему технокомпании приглашают политиков
Тенденция привлечения бывших государственных лидеров к управлению технологическими компаниями набирает силу. Причины — очевидны:
• Доступ к государственным институтам. Политики хорошо понимают логику принятия решений на уровне правительств и могут помогать компаниям продвигать инициативы или избегать конфликтов с регуляторами.
• Геополитические риски. В условиях борьбы за доступ к вычислительным мощностям и данным компании всё чаще нуждаются в экспертной оценке политических угроз.
• Репутационные преимущества. Присутствие узнаваемых фигур придаёт бизнесу легитимность и доверие со стороны властей и партнёров.
"Крупные технологические корпорации стремятся предвидеть регуляторные риски и укрепить связи с институтами власти", — отметили аналитики WSJ.
Преимущества для обеих сторон
Для Microsoft и Anthropic участие Сунака — это стратегический актив в эпоху, когда регулирование ИИ становится одной из центральных тем мировой политики. Компании всё чаще сталкиваются с вопросами этики, лицензирования и безопасности, и эксперт с опытом на уровне премьер-министра способен предлагать решения, учитывающие баланс между инновациями и государственным контролем.
Для самого Сунака переход в частный сектор выглядит естественным. Он остаётся в центре мирового технологического дискурса, получает доступ к аналитике и ресурсам крупнейших индустриальных игроков и сохраняет влияние на формирование глобальных правил игры в сфере ИИ.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать политический фактор при развитии технологий.
Последствие: рост регуляторных барьеров и замедление инноваций.
Альтернатива: интегрировать экспертов с опытом государственного управления.
-
Ошибка: изолировать бизнес от международных переговоров.
Последствие: потеря стратегических рынков.
Альтернатива: создавать консультативные советы с участием дипломатов и экономистов.
-
Ошибка: закрытость в принятии решений.
Последствие: рост подозрений в конфликте интересов.
Альтернатива: прозрачное раскрытие ролей и условий сотрудничества.
Влияние на рынок
Эксперты считают, что участие Сунака усилит позиции Microsoft и Anthropic в диалоге с европейскими и американскими регуляторами. Обе компании активно продвигают свои системы ИИ — от Copilot и Azure OpenAI Services у Microsoft до Claude 3 и будущей Claude Next у Anthropic.
В ближайшие годы рынок будет всё сильнее зависеть не только от инноваций, но и от умения компаний договариваться с государствами. Здесь опыт бывшего премьер-министра Великобритании может стать решающим.
Плюсы и минусы назначения
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение взаимодействия бизнеса и власти
|Возможные обвинения в конфликте интересов
|Повышение прозрачности и прогнозируемости регулирования
|Политизация технологических решений
|Расширение международных партнёрств
|Усиление критики со стороны оппозиции
|Укрепление репутации компаний
|Риски утечки внутренней информации
FAQ
Какую роль Риши Сунак будет играть в Microsoft и Anthropic?
Он будет консультировать компании по вопросам международной политики, геополитических рисков и взаимодействия с регуляторами.
Затронет ли его работа внутреннюю политику Великобритании?
Нет, обе компании заявили, что деятельность Сунака не связана с британским политическим процессом.
Почему именно эти компании пригласили Сунака?
Microsoft и Anthropic активно развивают проекты в сфере искусственного интеллекта и заинтересованы в формировании устойчивых отношений с властями разных стран.
Какие выгоды получит Сунак?
Он сохранит влияние на формирование глобальной политики в области технологий и получит доступ к стратегическим инсайтам индустрии.
Есть ли риски конфликта интересов?
Критики предупреждают о возможных пересечениях, однако компании уверяют, что соблюдены все юридические процедуры.
Мифы и правда
• Миф: Сунак станет лоббистом Microsoft в британском парламенте.
Правда: его консультативная роль не связана с внутренним законодательством Великобритании.
• Миф: политические связи гарантируют компаниям преференции.
Правда: даже крупные корпорации подчиняются антимонопольным и этическим ограничениям.
• Миф: переход бывших политиков в частный сектор всегда связан с конфликтом интересов.
Правда: при соблюдении прозрачности и ограничений такие назначения могут быть полезны обеим сторонам.
Исторический контекст
Назначение Сунака укладывается в тенденцию последних лет: технологические гиганты всё чаще обращаются к бывшим лидерам стран. Так, бывшая комиссар ЕС Нели Крус консультировала Uber, а экс-премьер Италии Мария Монти участвовал в стратегических советах по цифровой трансформации. Эти связи позволяют компаниям ориентироваться в сложной системе международного регулирования технологий.
3 интересных факта
-
Риши Сунак окончил Оксфорд и Стэнфорд, где изучал экономику и технологическое предпринимательство.
-
На AI Safety Summit 2023 он лично встречался с руководителями OpenAI, DeepMind и Anthropic.
-
Anthropic — одна из немногих компаний, где Microsoft не имеет доли, но активно сотрудничает по облачным инфраструктурам.
