Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спагетти
Спагетти
© www.pexels.com by JÉSHOOTS is licensed under Бесплатное использование
Главная / Советы и рекомендации
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:39

Кухонные мелочи против бытовых раздражителей: простые приёмы экономят время каждый день

Уксус при варке делает макароны более упругими и менее клейкими — PrimaMedia

Иногда именно мелочи решают, получится ли блюдо удачным и насколько комфортной будет готовка. Простые приёмы, не требующие специальных навыков или техники, способны сэкономить время и избавить от бытовых неудобств. Об этом рассказал автор дзен-блога "Карамелька", подборку публикует PrimaMedia.

Зачем добавлять уксус при варке макарон

Некоторые повара советуют добавлять в воду для пасты несколько капель яблочного или винного уксуса — примерно половину чайной ложки на один литр воды. Такой приём не влияет на вкус готового блюда, но заметно улучшает результат.

Уксус помогает сделать текстуру макарон более упругой, приближая её к состоянию al dente. Кроме того, паста становится менее клейкой и лучше удерживает соус, особенно если речь идёт о томатных или насыщенных заправках. После варки привкуса уксуса не остаётся.

Как сделать рассыпчатый рис или гречку без промывания

Если рис или гречка получились липкими, ситуацию можно исправить без промывания и повторной варки. Для этого достаточно накрыть кастрюлю бумажной салфеткой или кухонным полотенцем, а затем закрыть крышкой.

Через 10-15 минут салфетка впитает излишки влаги, и крупа станет более рассыпчатой. Этот способ подходит как для риса, так и для гречки и особенно выручает, если блюдо уже почти готово к подаче.

Как убрать запах чеснока и лука с рук

Запах чеснока или лука после готовки часто остаётся даже после мытья рук с мылом. Однако избавиться от него можно без ароматизаторов. Достаточно под струёй холодной воды потереть пальцы ложкой из нержавеющей стали, уделяя внимание области вокруг ногтей.

Запах исчезает полностью, при этом способ работает и после разделки рыбы. Такой приём давно используют профессиональные повара и считают его одним из самых эффективных.

Простые кухонные хитрости не требуют дополнительных затрат, но делают процесс приготовления еды заметно удобнее. Со временем такие мелочи легко превращаются в полезную привычку и экономят силы каждый день.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Натуральные средства из цитрусовых более безопасны для деликатных поверхностей 29.11.2025 в 9:51
Поняла, что цедра апельсина — это универсальный помощник в уборке: теперь не покупаю средства

Высушенная цитрусовая кожура может заменить часть бытовой химии: ею очищают сантехнику, ароматизируют пространство и экономят на покупках средств для дома.

Читать полностью » Метод с наволочкой экономит время и помогает избежать лишней химии 29.11.2025 в 9:51
Наволочка вместо щётки для трудных мест — теперь пыль не оседает за шкафами и под диваном

Обычная наволочка может стать незаменимым инструментом для уборки. Как простая ткань помогает проникнуть туда, где бессилен пылесос, и почему метод работает лучше привычных тряпок?

Читать полностью » Молоты с магнитной рукояткой предотвращают потерю крепежа в труднодоступных местах 29.11.2025 в 9:51
Больше не наклоняюсь к полу за каждым гвоздем — мой новый инструмент с магнитной фиксацией

Простой магнит способен кардинально преобразить процесс ремонта: гвозди всегда под рукой, руки свободны, а работа становится безопаснее и быстрее.

Читать полностью » HR-эксперт Булкина назвала три правила составления сопроводительного письма к резюме 01.11.2025 в 14:34
Сопроводительное письмо решает судьбу резюме: три абзаца, которые кадровики читают до конца

Эксперт в сфере HR Елена Булкина рассказала NewsInfo, как правильно оформить сопроводительное письмо к резюме.

Читать полностью » Аналитик Моженков: специальные приложения помогут прекратить поток спам-звонков 15.10.2025 в 17:55
Телефон горит от звонков — этот способ выключает спам одним кликом

Аналитик Николай Моженков в беседе с NewsInfo советует жаловаться в надзорные органы в случае нарушения антиспамового законодательства.

Читать полностью » Логопед Елена Мельникова: исправить дефекты речи можно в любом возрасте 09.10.2025 в 18:52
Слова снова звучат чётко: вот как тренировки пробуждают речь

Даже во взрослом возрасте можно исправить дефекты речи. Логопед Елена Мельникова рассказала Pravda. Ru, с чего начать и как работает нейропластичность мозга.

Читать полностью » Анна Хуруджи: финансовое воспитание ребенка нужно начинать с шести лет 09.10.2025 в 18:06
Разговоры о деньгах меняют характер ребёнка: вот почему молчание обходится дороже

С какого возраста стоит говорить с детьми о деньгах и как объяснить ценность труда и накоплений — советы эксперта MoneyTimes.

Читать полностью » Психолог Абравитова рассказала о пользе рукоделия для психики 08.10.2025 в 17:32
Мозг отдыхает, руки заняты: это хобби стало новой антистресс-практикой

Психолог Абравитова назвала NewsInfo хендмейд способом поправить своё психическое здоровье.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Умеренность помогает пережить праздники без тяжести — диетолог Анна Белоусова
Красота и здоровье
Обезвоживание становится главной причиной похмелья — врач Надежда Чернышова
Общество
Юрист Ирина Сивакова назвала январь невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году — PrimaMedia
ДФО
Запрет на продажу алкоголя будет действовать весь период новогодних мероприятий — ДВ-РОСС
Технологии
LG анонсировала гуманоидного домашнего робота CLOiD к выставке CES 2026 — LG Newsroom
Технологии
Lenovo выпустила пауэрбанк ThinkPlus с максимальной мощностью 190 Вт — Gizmochina
Красота и здоровье
Изношенные вещи в гардеробе отражают отношение человека к себе — стилисты
Общество
Дело Долиной не создаёт универсального механизма пересмотра — адвокат Людмила Айвар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet