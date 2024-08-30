Выиграй время: 3 простых совета, как ускорить созревание винограда

Виноград по праву считается одной из самых популярных и любимых ягод садоводов. Однако в северных регионах, где лето короткое, а осень прохладная, виноградари часто сталкиваются с проблемой недостаточного созревания урожая. К счастью, существует несколько простых и эффективных способов ускорить этот процесс.
Укрывание винограда
Одним из самых действенных приемов является укрытие кустов винограда специальными пленками или агроволокном. Это помогает сохранить тепло у корней и вокруг зеленой массы растений в пасмурные и прохладные дни. Как правило, укрытие применяется в период цветения и завязывания ягод, а также за 1-2 месяца до предполагаемого созревания.
Обрезка листьев
Умеренное удаление части листьев с кистей винограда в период их интенсивного роста и развития также способствует ускорению созревания ягод. Это связано с тем, что без лишней зелени больше энергии растения направляется на созревание плодов. Обрезать рекомендуется только небольшое количество листьев, не более 30% от общей массы.
Мульчирование почвы
Ещё один простой и эффективный способ ускорить созревание винограда - это мульчирование приствольных кругов темными материалами. Например, можно использовать черную полиэтиленовую пленку или темную садовую землю. Темная мульча лучше аккумулирует тепло, что способствует более быстрому прогреву почвы и корней винограда.
Применяя эти простые агротехнические приемы, вы сможете существенно продвинуть сроки созревания винограда даже в неблагоприятных климатических условиях. Однако помните, что винограду по-прежнему необходим солнечный свет, регулярный полив и качественное удобрение. Только комплексный уход позволит получить богатый и вкусный урожай.
Фото: ANKAWÜ.
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