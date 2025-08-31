Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Арбузы
Арбузы
© Adobe Stock by Klymentii is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:15

Красивый снаружи, пустой внутри: как не попасться на обман с арбузом

Агрономы: округлая форма и широкие полосы на кожуре говорят о сладости арбуза

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с разочарованием: выбираешь на рынке или в магазине большой и красивый арбуз, несёшь его домой в предвкушении сладкой мякоти, а в итоге разрезаешь — и получаешь бледный, водянистый плод без вкуса. Чтобы избежать подобных промахов, стоит знать несколько простых правил, которые помогут определить спелый и сочный арбуз без всяких гаданий и сомнительных методик.

Почему старые методы не работают

Многие до сих пор стучат по арбузу, пытаясь услышать "правильный звук", или стараются уловить аромат. Но эти приёмы почти бесполезны. У дыни запах действительно подскажет зрелость, но арбуз до разреза ничем не пахнет. А различить на слух тонкие оттенки "гулкого" или "пустого" звука способен разве что человек с большим опытом. Для обычного покупателя это скорее игра в угадайку, чем реальный способ.

Правило двух пальцев

Один из самых лёгких и при этом надёжных способов. Посмотрите на зелёные полосы на арбузе и приложите к ним два пальца. Если полоса примерно равна ширине ваших пальцев или даже шире, плод, скорее всего, уже созрел. Этот метод не требует никакого опыта и легко запоминается.

Форма плода имеет значение

Не все обращают внимание на то, какой формы арбуз. А зря: округлые экземпляры чаще оказываются сладкими и насыщенными по вкусу.

Продолговатые и овальные варианты, как правило, содержат больше воды и могут быть менее ароматными. Конечно, форма — не стопроцентная гарантия, но в сочетании с другими признаками это хороший ориентир.

Земляное пятно

На каждом арбузе есть светлое пятно — место, где он лежал на земле. По его цвету можно многое сказать о спелости. Чем оно темнее и насыщеннее — от кремового до золотисто-жёлтого, — тем дольше арбуз созревал на бахче и тем он слаще. Белое или очень бледное пятно — верный признак того, что плод сорвали раньше времени.

Секрет паутинистых узоров

Обратите внимание на тонкие линии и "шрамы" на кожуре, особенно возле земляного пятна. Эти узоры образуются в результате опыления. Чем больше таких отметин, тем интенсивнее происходил процесс и тем выше шанс, что арбуз окажется сладким. Толстые коричневатые линии или сетка узоров — знак хорошего качества.

Матовая или блестящая кожура

Ещё один важный показатель — поверхность арбуза. Если она слишком блестящая, скорее всего, плод ещё недозрел. А вот тёмная матовая кожура говорит о том, что арбуз достиг нужной спелости и набрал вкус. Это простой визуальный тест, который легко запомнить.

Чтобы найти сладкий арбуз, вовсе не обязательно стучать по нему или пытаться уловить запах. Гораздо надёжнее присмотреться к цвету пятна, форме, поверхности кожуры и характерным полоскам. Эти простые наблюдения помогут выбрать по-настоящему вкусный плод и избежать неприятных сюрпризов.

