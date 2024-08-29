Бывшую невестку Назарбаева приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за похищение

В Казахстане суд признал Гульмиру Сатыбалды, бывшую супругу племянника первого президента страны Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды (развод был оформлен в 2002 году), виновной в ряде преступлений. Её приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд также обязал Сатыбалды возместить материальный ущерб потерпевшему в размере 2,6 миллиарда тенге и выплатить 10 миллионов тенге за моральный вред. Кроме того, водитель Мади Батыршаев обязан выплатить 2 миллиона тенге.

Оба обвиняемых не признали свою вину. Прокурор просил для них 13 и 10 лет лишения свободы соответственно.

Суд установил, что в 2019 году Гульмира Сатыбалды обвинила своего родственника и бизнес-партнёра Абая Жунусова в хищении 5 миллиардов тенге. Однако Жунусов отрицал эти обвинения. После этого Сатыбалды обратилась за помощью к Мади Батыршаеву. Вместе они привезли Жунусова к нему домой, забрали его телефон и паспорт и удерживали его в изоляции в течение 165 дней.

За это время Жунусов и его родственники были вынуждены переписать на доверенных лиц Сатыбалды несколько компаний, квартиры в Астане и Алматы, офисное помещение и автомобиль.

Водитель Мади Батыршаев получил девятилетний срок лишения свободы, как сообщает orda. kz. Суд установил, что по указанию Сатыбалды Абай Жунусов был незаконно удержан, а его братья лишились имущества, которое было передано Сатыбалды.

Это уже третий приговор для Гульмиры Сатыбалды. В мае 2023 года её приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в самоуправстве и похищении человека. А в июне того же года она была приговорена к восьми годам колонии за растрату чужого имущества.

Гульмира Сатыбалды — бывшая жена Кайрата Сатыбалды, племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он входил в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan.

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