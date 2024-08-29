Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 91,4548
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 101,7714
Суд признал бывшую невестку Назарбаеву виновной в похищении человека
  1. Главная
  2. Мир

Бывшую невестку Назарбаева приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за похищение

Суд признал бывшую невестку Назарбаеву виновной в похищении человека

В Казахстане суд признал Гульмиру Сатыбалды, бывшую супругу племянника первого президента страны Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды (развод был оформлен в 2002 году), виновной в ряде преступлений. Её приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд также обязал Сатыбалды возместить материальный ущерб потерпевшему в размере 2,6 миллиарда тенге и выплатить 10 миллионов тенге за моральный вред. Кроме того, водитель Мади Батыршаев обязан выплатить 2 миллиона тенге.

Оба обвиняемых не признали свою вину. Прокурор просил для них 13 и 10 лет лишения свободы соответственно.

Суд установил, что в 2019 году Гульмира Сатыбалды обвинила своего родственника и бизнес-партнёра Абая Жунусова в хищении 5 миллиардов тенге. Однако Жунусов отрицал эти обвинения. После этого Сатыбалды обратилась за помощью к Мади Батыршаеву. Вместе они привезли Жунусова к нему домой, забрали его телефон и паспорт и удерживали его в изоляции в течение 165 дней.

За это время Жунусов и его родственники были вынуждены переписать на доверенных лиц Сатыбалды несколько компаний, квартиры в Астане и Алматы, офисное помещение и автомобиль.

Водитель Мади Батыршаев получил девятилетний срок лишения свободы, как сообщает orda. kz. Суд установил, что по указанию Сатыбалды Абай Жунусов был незаконно удержан, а его братья лишились имущества, которое было передано Сатыбалды.

Это уже третий приговор для Гульмиры Сатыбалды. В мае 2023 года её приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в самоуправстве и похищении человека. А в июне того же года она была приговорена к восьми годам колонии за растрату чужого имущества.

Гульмира Сатыбалды — бывшая жена Кайрата Сатыбалды, племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он входил в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan.

Фото: From Wikimedia Commons/ kremlin.ru (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

Мир

Фицо заявил, что Словакия сохраняет память о кладе СССР в победу над фашизмом

Фицо заявил, что Словакия сохраняет память о кладе СССР в победу над фашизмом

В последние годы правда о решающем вкладе народов СССР в победу над фашизмом, к сожалению, начала подвергаться сомнению. Эта тенденция коснулась и Словакии. Однако, как отметил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, в стране всё ещё есть политики, которые твёрдо помнят и отстаивают эту важную истину.

Читать полностью
Вучич рассказал, что Макрон просил его ввести санкции против России

Вучич рассказал, что Макрон просил его ввести санкции против России

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал пожелание, чтобы Сербия присоединилась к санкциям в отношении России. Однако Сербия приняла иное решение и не испытывает из-за этого угрызений совести. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Читать полностью

Общество

За год iPhone 15 подешевел в России почти в два раза

За год iPhone 15 подешевел в России почти в два раза

С момента поступления в продажу в России осенью 2023 года цена на базовую модель iPhone 15 снизилась более чем на 50 тысяч рублей.

Читать полностью
Тина Канделаки намекнула на будущее Сердюкова и Бородиной: его звезда уже взошла

Тина Канделаки намекнула на будущее Сердюкова и Бородиной: его звезда уже взошла

Телеведущая Тина Канделаки объяснила, что думает о романе Ксении Бородиной и Николая Сердюкова.

Читать полностью

Новости