Lada стала бенефициарам нового рекорда по продажам автомобилей в России

С 1 по 7 сентября 2024 года в России был установлен новый рекорд продаж автомобилей за последние пять месяцев — 38 115 единиц. Эти данные были получены аналитическим агентством "Автостат" на основе статистических сведений, которые указывают на заметный рост спроса на новые машины.

Этот показатель немного уступает (на 294 автомобиля) рекорду, который был установлен в конце марта, когда за неделю было продано 38 409 автомобилей.

Бренд Lada вновь стал лидером по продажам в начале осени, продав 8028 машин. На втором месте оказался китайский производитель Haval с результатом 5023 проданных автомобиля. Третье место занял ещё один представитель Китая — Chery, который реализовал 4427 автомобилей. В пятёрку лидеров также вошли Geely (4294 автомобиля) и Changan (3035 автомобилей).

Рост продаж новых автомобилей в России продолжается уже несколько месяцев подряд. По данным Минпромторга, в августе продажи увеличились на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 146,4 тысячи автомобилей. С начала года, по информации ведомства, было реализовано 1 173 614 новых машин, что на 52% больше, чем за тот же период предыдущего года.

Ранее сообщалось, что по итогам августа российский автомобильный рынок занял второе место среди европейских стран. Аналитики также отметили, что в августе в ряде европейских стран наблюдалось снижение продаж, что позволило России улучшить свои позиции на рынке. В июне страна находилась лишь на пятом месте в этом рейтинге.

Лидером по итогам августа осталась Германия, где было продано 197 тысяч автомобилей. Если учитывать российские данные, то она заняла второе место с показателем в 148 тысяч машин. Замкнула тройку Великобритания, где было реализовано 84,5 тысячи автомобилей.

Фото: From Wikimedia Commons/ Vyacheslav Bukharov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)