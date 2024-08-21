NASA переключила камеры "Юноны" в режим дозиметра, чтобы следить за спутниками-пастухами

Учёные, занимающиеся зондом "Юнона", исследующим Юпитер и его окрестности, составили полную трёхмерную карту радиации вокруг планеты и её спутников. Об этом сообщили в NASA во вторник.

Для этого были использованы данные с Advanced Stellar Compass (ASC) и Stellar Reference Unit (SRU) — навигационных камер "Юноны", которые переключили в режим регистрации ионизирующего излучения.

"На "Юноне" мы пытаемся изобрести новые способы применения наших датчиков для изучения природы, и мы использовали многие из наших научных инструментов способами, для которых они не были предназначены. Это первая подробная карта радиации на более высоких энергиях, что является важным шагом в понимании того, как работает радиационная среда Юпитера", — сказал Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио.

В обычном режиме ASC фотографирует небо четыре раза в секунду, чтобы по звёздам ориентировать космический аппарат. "Очень энергичные электроны, которые проникают сквозь его защиту, оставляют на наших изображениях характерную сигнатуру, похожую на след светлячка. Прибор запрограммирован на подсчёт количества этих "светлячков", что дает нам точный расчёт количества радиации", — пояснил Джон Лейф Йоргенсен из Технического университета Дании, разработавшего прибор.

По собранным ASC и SRU данным стало очевидным взаимодействие так называемых спутников-пастухов, удерживающих кольца Юпитера, с его радиационным полем.

"Всё ещё много загадок в том, как образовались кольца Юпитера, и очень мало изображений было получено предыдущими космическими аппаратами. Иногда нам везёт, и один из спутников-пастухов попадает в кадр", — поделилась Хайди Беккер из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, которая руководит миссией.