Римлянин и собака в Древнем Риме
Римлянин и собака в Древнем Риме
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:20

Римские бани и туалеты не спасали от неизведанных болезней: микробы, которые оставались невидимыми

Римляне страдали от паразитов, несмотря на развитую инфраструктуру — Nature

Даже развитая инфраструктура не спасала древних римлян от болезней, которые сегодня кажутся следствием плохой гигиены. Археологические данные свидетельствуют: солдаты Римской империи, служившие в форте Виндоланда на севере современной Англии, массово страдали от паразитарных инфекций желудочно-кишечного тракта. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Что нашли в римских уборных

Ученые изучили почти 60 образцов отложений из сточной канавы общественного туалета Виндоланды, который, как предполагается, использовался в III веке нашей эры. Форт располагался у стены Адриана и был занят римскими войсками с I по IV век.

С помощью микроскопии исследователи обнаружили яйца двух кишечных паразитов — аскариды и власоглава. Кроме того, анализ выявил следы одноклеточного паразита Giardia duodenalis (лямблии), идентифицированного с применением антител, связывающихся с его белками. Все три возбудителя вызывают заболевания ЖКТ, которые особенно тяжело протекают у детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Санитария без понимания микробов

Авторы исследования подчеркивают, что наличие бань, уборных, акведуков и фонтанов не означало реального контроля над инфекциями. Эти элементы инфраструктуры в первую очередь улучшали запах и создавали видимость чистоты, но не предотвращали распространение паразитов.

"Несмотря на все их старания по созданию римских удобств — бань и общественных туалетов, — они все равно страдали от диареи и глистных инвазий", — отмечает археолог и специалист по медицинской истории Пирс Митчелл из Кембриджского университета.

По словам ученого, римляне не располагали знаниями о микроскопических возбудителях болезней и не понимали механизмов заражения, что делало даже развитую по тем временам санитарию малоэффективной.

Насколько массовой была проблема

Так как сточная канава содержала смешанные фекалии большого числа людей, точно определить долю зараженных невозможно. Однако яйца паразитов были обнаружены по всей длине стока, что указывает на широкое распространение инфекций среди посетителей туалета.

Дополнительные раскопки в другом участке форта, относящемся к I веку и, вероятно, входившем в оборонительную систему, также дали положительные результаты на аскарид и власоглава. Это подтверждает, что проблема существовала на протяжении длительного времени.

Контекст для всей Римской империи

Аскариды и власоглавы ранее уже находили на археологических памятниках по всей территории Римской империи. Однако лямблии до сих пор фиксировались в римском контексте лишь в Италии и Турции, что делает находку в Виндоланде особенно показательной.

Исследование демонстрирует: даже цивилизация с репутацией высокоорганизованной и "чистой" оставалась уязвимой перед инфекциями, природу которых люди тогда просто не могли понять.

