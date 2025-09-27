Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Oleh Kernytskyi is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:43

Правый руль, левый поток: как японские машины завоёвывают российские дороги

В России насчитывается почти 4 млн автомобилей с правым рулем — данные "Автостата"

Россияне активно приобретают автомобили с правым расположением руля, и к середине 2025 года их количество достигло почти 4 миллионов единиц. Еще 645 тысяч машин с правым рулем относятся к коммерческому транспорту, преимущественно это легкие коммерческие автомобили (LCV), сообщил в своем Telegram-канале директор "Автостата" Сергей Целиков.

Только с 2022 года в страну было ввезено свыше 800 тысяч автомобилей с правым рулем. При этом в Москве их насчитывается всего 21 тысяча — это лишь 0,4% от общего числа легковых машин в столице (4,8 млн ед.).

География праворульных автомобилей

Распределение праворульного автопарка по регионам страны показывает яркую концентрацию на Дальнем Востоке: здесь зарегистрировано более половины таких автомобилей (53,2%). В Сибири их доля составляет 34,9%, а на Северо-Западе и Северном Кавказе встречаются крайне редко — 0,6% и 0,7% соответственно. В Приморском крае, который считается традиционным центром притяжения японских автомобилей, праворульные машины составляют 84% парка легковых автомобилей.

Популярные марки

Лидером среди праворульных автомобилей в России является Toyota — на ее долю приходится 52,8% всего автопарка с правым рулем (2,43 млн ед.). Второе место занимает Nissan с 15,3% (705 тыс. ед.). Также в пятерку популярных брендов входят Honda (544 тыс. ед.), Mazda (238 тыс. ед.) и Mitsubishi (212 тыс. ед.).

Аналитик отмечает, что доля правого руля среди всех легковых автомобилей России составляет 8,8%, что отражает устойчивый интерес к японским и некоторым европейским моделям.

Динамика ввоза и тенденции

Сергей Целиков подчёркивает, что разговоры о возможных ограничениях на эксплуатацию праворульных автомобилей всплывают регулярно, но, как правило, не получают практического продолжения. Параллельно растет осознанный спрос: многие россияне рассматривают праворульные машины не как временную меру, а как полноценный выбор для повседневной эксплуатации.

Советы при покупке праворульного автомобиля

  1. Уточните возможность регистрации машины в вашем регионе — некоторые регионы предъявляют особые требования.

  2. Обратите внимание на комплектацию и состояние рулевого управления — правый руль требует другой эргономики и иногда особых запчастей.

  3. Проверьте наличие сервисной поддержки и доступность оригинальных запчастей, особенно если речь идет о редких моделях.

Плюсы и минусы праворульных машин

Плюсы Минусы
Более доступная цена на вторичном рынке Ограниченный выбор сервисных центров
Часто более компактные модели Усложнённое движение по левостороннему потоку
Широкий выбор японских и некоторых европейских моделей Трудности с установкой некоторых дополнительных устройств
Высокая остаточная стоимость для редких моделей Меньше вариантов страховки в некоторых регионах

А что если…

Если праворульный автомобиль эксплуатировать в условиях российского правостороннего движения, важно учитывать угол обзора, поведение на трассе и необходимость адаптации водителя к непривычной эргономике.

FAQ

Как выбрать праворульный автомобиль?
Выбирайте проверенные марки, обращайте внимание на комплектацию и наличие сервисной поддержки.

Сколько стоит обслуживание праворульного автомобиля?
Стоимость зависит от бренда, доступности запчастей и региона проживания. В среднем, обслуживание немного дороже стандартного леворульного автомобиля.

Что лучше для дальневосточного региона — правый или левый руль?
В ДФО праворульные автомобили традиционно более популярны, но выбор зависит от конкретных потребностей и маршрутов движения.

Исторический контекст

Праворульные автомобили начали активно ввозиться в Россию после распада СССР. Первые партии японских автомобилей появились на Дальнем Востоке еще в 1990-х, и постепенно сформировался целый сегмент рынка, включающий как легковые, так и коммерческие модели.

3 интересных факта

  1. Более 70% праворульных автомобилей в Дальневосточном федеральном округе.

  2. Приморский край — регион с наибольшей концентрацией праворульных машин: 84%.

  3. Наиболее популярный бренд среди праворульных машин — Toyota, на нее приходится более половины автопарка.

