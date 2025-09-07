Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Праворульный автомобиль
© commons.wikimedia.org by Oleh Kernytskyi is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:31

Авто под запретом — жизнь под угрозой: чем может обернутся для Дальнего Востока удар по правому рулю

Эксперт "Автостата" Целиков: запрет праворульных машин на Дальнем Востоке невозможен

На Дальнем Востоке России разговоры о возможном запрете праворульных автомобилей вспыхивают с завидной регулярностью, но для жителей региона эта тема воспринимается как личная. Практически каждая семья здесь так или иначе связана с машинами японского производства, и попытка ограничить их использование может обернуться серьёзными социальными проблемами.

Почему правый руль так популярен

В отличие от центральной части страны, где преобладают отечественные марки или новые иномарки, Дальний Восток десятилетиями живёт на "правом руле". Сюда японские автомобили попадают сравнительно легко: близость к аукционам и портам Японии делает поставки логичными и выгодными. Автомобили с пробегом в 5-7 лет можно приобрести за 1,2-1,5 млн рублей — это дешевле и надёжнее многих новых моделей на российском рынке.

Кроме того, японские машины отличаются долговечностью: даже с возрастом они способны безотказно служить 10-15 лет, что особенно важно для регионов с суровым климатом и большими расстояниями.

Мнение экспертов

По словам Сергея Целикова, директора агентства "Автостат", сама идея запрета таких автомобилей нереалистична.

"В текущей ситуации, я считаю, запрет практически невозможен из-за массового использования этих машин", — сказал директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Он подчеркнул, что около 90% жителей Дальнего Востока ездят на праворульных авто. Любые жёсткие ограничения привели бы к транспортному коллапсу и росту социальной напряжённости.

Социальная и экономическая зависимость

Фактически праворульные машины стали частью инфраструктуры региона. Они обслуживают такси, доставку, личные поездки и даже малый бизнес. Замена всего парка на автомобили с левым рулём потребовала бы не только огромных расходов со стороны населения, но и создания новой логистики поставок.

