Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Салон праворульного авто
Салон праворульного авто
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:32

На Дальнем Востоке авторынок замер: лаборатории перестали выдавать документы на праворульные авто

Регистрацию праворульных авто приостановили из-за фар — Autonews

Тема возможного запрета праворульных автомобилей в России вновь оказалась в центре внимания из-за проблем с их легализацией. Владельцы и импортеры столкнулись с приостановкой оформления документов, а рынок — с ростом неопределенности. При этом речь идёт не о прямом запрете, а о пересмотре технических норм. Об этом сообщает Autonews, анализируя ситуацию вокруг новых регламентов.

Почему возникли проблемы с регистрацией

Сложности связаны с действующими техническими требованиями к автомобилям с правым расположением руля. Световое оборудование таких машин — фары и фонари — изначально проектируется для левостороннего движения и не соответствует российским нормативам. Это создаёт правовую коллизию при проведении обязательных испытаний.

Как отмечает Autonews, в результате испытательные лаборатории на Дальнем Востоке прекратили выдачу сертификатов соответствия для праворульных автомобилей. Это автоматически заблокировало оформление СБКТС и последующую регистрацию машин в ГИБДД. Более того, часть ранее выданных документов была отозвана, что уже привело к судебным разбирательствам.

Реакция лабораторий и последствия для рынка

Фактически сложилась патовая ситуация: лаборатории фиксируют несоответствия, но действующие нормы не позволяют легально их интерпретировать. Пока регламенты не обновлены, законный ввоз и регистрация значительной части праворульных автомобилей остаются приостановленными.

Это уже отразилось на рынке. По данным Autonews, выросло число нерастаможенных машин, усилилась ценовая напряжённость, а покупатели оказались в состоянии неопределённости. Импортёры вынуждены либо откладывать сделки, либо закладывать дополнительные риски в стоимость автомобилей.

Что предлагают изменить в правилах

Для выхода из ситуации НАМИ выступил с инициативой пересмотра соответствующего ГОСТа. Предлагаемые изменения должны учитывать особенности не только праворульных автомобилей, но также гибридных и электрических моделей, чтобы узаконить работу испытательных центров. В институте подчёркивают, что обновлённые правила позволят лабораториям действовать строго в правовом поле и возобновить оформление необходимых документов.

"Новые правила дадут возможность лабораториям функционировать в соответствии с законодательством и возобновить оформление необходимых документов", — подчеркнули в НАМИ.

Речь идёт именно о корректировке стандартов, а не о введении дополнительных запретов.

Грозит ли праворульным автомобилям запрет

По информации Autonews, полного запрета на эксплуатацию праворульных автомобилей в России не планируется. Однако после введения новых правил процесс ввоза и оформления может стать более сложным и затратным по времени. Импортёрам, вероятно, придётся учитывать дополнительные процедуры и проверки.

Эксперты отмечают, что спрос на такие автомобили остаётся высоким, особенно на фоне роста таможенных сборов на другие иномарки. Поэтому основная цель изменений, как считают участники рынка, — не вытеснение праворульных машин, а создание понятных, прозрачных и безопасных норм, которые снизят правовые риски и для государства, и для автовладельцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

АвтоВАЗ выпустил 325 тысяч автомобилей в 2025 году — Максим Соколов сегодня в 2:15
АвтоВАЗ сбросил обороты, но не амбиции: почему меньше машин — не провал

АвтоВАЗ скорректировал планы и выпустил меньше машин, чем годом ранее, но не утратил амбиций: компания делает ставку на устойчивость, модернизацию и рост в 2026 году.

Читать полностью » Включение печки зимой замедляет прогрев двигателя — автомеханики сегодня в 0:34
Хочешь, чтобы двигатель служил дольше? Перестань делать это, садясь в холодную машину

Включённая печка зимой может замедлить прогрев двигателя и повлиять на его ресурс. Автомастер напомнил, как правильно прогревать авто в мороз.

Читать полностью » Использование смартфона и превышение скорости за рулём увеличивают риск аварий — Авто Mail вчера в 22:58
Водительские привычки запускают ДТП: от этих мелочей на дороге челюсть отвисает

Какие привычки незаметно повышают риск ДТП и почему именно внимание, скорость и состояние водителя чаще всего становятся решающими факторами на дороге.

Читать полностью » Цены на автомобили в 2026 году увеличатся на уровне инфляции — аналитики вчера в 20:25
Немцы ушли, японцы вернулись: как новые правила утильсбора перевернули рынок

После изменения правил утильсбора российские покупатели переключились на автомобили с мощностью до 160 л.с., а спрос на немецкие и японские модели снова растёт.

Читать полностью » Стиль вождения нужно менять зимой из-за гололеда — автоэксперт вчера в 18:49
Беру дистанцию и скорость — и гололёд не страшен: привычка, которая заменяет кучу помощников

Гололёд проверяет водителя на внимательность: 5 приёмов из автошколы, которые помогут снизить риск ДТП зимой, даже в плотном потоке и снегопад.

Читать полностью » LADA подешевела в 2025 году в среднем на 5%, сообщил глава АВТОВАЗа Соколов вчера в 17:24
Китайские скидки изменили рынок: LADA снизила цены на свои модели

Автомобили LADA снизили цены на 5% в 2025 году, несмотря на инфляцию. Узнайте, что привело к таким изменениям и как это повлияло на рынок!

Читать полностью » вчера в 17:18
Передний и полный привод: что известно о новых кроссоверах "Москвича"

Бренд "Москвич" представил новые кроссоверы M70 и M90, которые обещают изменить рынок SUV в России. Мы расскажем, что скрывают эти модели.

Читать полностью » Кроссоверы не всегда подходят для бездорожья — большинство моделей оснащены передним приводом — портал Авто Mail вчера в 16:41
Почему кроссоверы не всегда оправдывают ожидания: опасность, которую скрывает высокий клиренс

Кроссоверы давно стали лидерами рынка, но вокруг SUV накопилось немало мифов — от безопасности до зимней езды и практичности салона.

Читать полностью »

Новости
Происшествия
Охранница признала вину после нападения в школе — ТАСС
Наука
Статины вызывают мышечную боль через кальциевые каналы — JCI
Наука
Качественный сон омолаживает мозг на восемь лет — Таннер
Туризм
Мечеть Ала ад-Дина в Конье стала старейшей в городе
Еда
Шеф-повар Гордон Рамзи готовит болтунью в холодной кастрюле со сливочным маслом
Происшествия
Самолёт Air Astana вернулся в Алма-Ату из-за задымления — Минтранс РК
Дом
Статусный интерьер формируется не только мебелью, но и атмосферой — дизайнеры
Происшествия
Подростку за нападение на школу в посёлке Горки-2 грозит до 10 лет тюрьмы — Багатурия
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet