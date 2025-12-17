На Дальнем Востоке авторынок замер: лаборатории перестали выдавать документы на праворульные авто

Тема возможного запрета праворульных автомобилей в России вновь оказалась в центре внимания из-за проблем с их легализацией. Владельцы и импортеры столкнулись с приостановкой оформления документов, а рынок — с ростом неопределенности. При этом речь идёт не о прямом запрете, а о пересмотре технических норм. Об этом сообщает Autonews, анализируя ситуацию вокруг новых регламентов.

Почему возникли проблемы с регистрацией

Сложности связаны с действующими техническими требованиями к автомобилям с правым расположением руля. Световое оборудование таких машин — фары и фонари — изначально проектируется для левостороннего движения и не соответствует российским нормативам. Это создаёт правовую коллизию при проведении обязательных испытаний.

Как отмечает Autonews, в результате испытательные лаборатории на Дальнем Востоке прекратили выдачу сертификатов соответствия для праворульных автомобилей. Это автоматически заблокировало оформление СБКТС и последующую регистрацию машин в ГИБДД. Более того, часть ранее выданных документов была отозвана, что уже привело к судебным разбирательствам.

Реакция лабораторий и последствия для рынка

Фактически сложилась патовая ситуация: лаборатории фиксируют несоответствия, но действующие нормы не позволяют легально их интерпретировать. Пока регламенты не обновлены, законный ввоз и регистрация значительной части праворульных автомобилей остаются приостановленными.

Это уже отразилось на рынке. По данным Autonews, выросло число нерастаможенных машин, усилилась ценовая напряжённость, а покупатели оказались в состоянии неопределённости. Импортёры вынуждены либо откладывать сделки, либо закладывать дополнительные риски в стоимость автомобилей.

Что предлагают изменить в правилах

Для выхода из ситуации НАМИ выступил с инициативой пересмотра соответствующего ГОСТа. Предлагаемые изменения должны учитывать особенности не только праворульных автомобилей, но также гибридных и электрических моделей, чтобы узаконить работу испытательных центров. В институте подчёркивают, что обновлённые правила позволят лабораториям действовать строго в правовом поле и возобновить оформление необходимых документов.

"Новые правила дадут возможность лабораториям функционировать в соответствии с законодательством и возобновить оформление необходимых документов", — подчеркнули в НАМИ.

Речь идёт именно о корректировке стандартов, а не о введении дополнительных запретов.

Грозит ли праворульным автомобилям запрет

По информации Autonews, полного запрета на эксплуатацию праворульных автомобилей в России не планируется. Однако после введения новых правил процесс ввоза и оформления может стать более сложным и затратным по времени. Импортёрам, вероятно, придётся учитывать дополнительные процедуры и проверки.

Эксперты отмечают, что спрос на такие автомобили остаётся высоким, особенно на фоне роста таможенных сборов на другие иномарки. Поэтому основная цель изменений, как считают участники рынка, — не вытеснение праворульных машин, а создание понятных, прозрачных и безопасных норм, которые снизят правовые риски и для государства, и для автовладельцев.