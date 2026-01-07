Риелторы под контролем: Госдума планирует закон с минимумом правил и максимумом ответственности

Закон, регулирующий деятельность риелторов, должен быть лаконичным и содержать только основные положения о правах, обязанностях и ответственности специалистов. Это мнение выразил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью ТАСС.

Минимум правил, максимальный эффект

Крашенинников отметил, что для регулирования риелторской деятельности не требуется сложный и многосложный закон. По его словам, достаточно ограничиться основными принципами, которые бы определяли права и обязанности риелторов, а также их ответственность.

"Я думаю, не нужно расписывать на сто статей. Нужно просто базовые моменты обозначить: как, кто, какие права, какие обязанности, какая ответственность, и как все взаимодействует", — отметил депутат, добавив, что можно ограничиться небольшим законом, чтобы обеспечить возможность дальнейшей работы в этой сфере.

Серая зона: отсутствие регулирования

На данный момент в России не существует федерального закона, который бы регулировал деятельность риелторов. Как отметил Крашенинников, их работа находится в "серой зоне". В 1990-е годы регулирование осуществлялось на уровне субъектов РФ, и в некоторых городах, например, в Москве, действовала городская экзаменационная комиссия, которая проводила экзамены и выдавала лицензии риелторам. Также существовала система ответственности, вплоть до лишения лицензии и внесения в черный список.

Однако с принятием федерального законодательства о лицензировании деятельность риелторов "выпала" из регулирования, что и привело к нынешнему положению дел. Крашенинников подчеркнул, что представителям отрасли нужно официальное законодательное регулирование для того, чтобы работать "в белую", поскольку многие из них опасаются взаимодействовать с риелторами.

"Многие боятся риелторов и как-то перестраховываются с ними", — отметил депутат, добавив, что риелторы должны работать по установленным правилам.

Возможные варианты регулирования

Ранее Крашенинников предложил принять закон, который бы регулировал деятельность риелторов, и представил два возможных варианта для его реализации. Он предложил ввести либо лицензирование риелторской деятельности на уровне субъектов РФ, либо создать саморегулируемые организации с обязательным участием всех риелторов.