Проверять квартиры перед покупкой скоро будут иначе: рынок недвижимости готовят к изменениям

Новые поправки о защите добросовестных покупателей жилья не решат проблему мошеннических схем без появления ответственных посредников на рынке, заявил независимый эксперт по недвижимости Никита Журавлев. О законодательной инициативе по оспариванию сделок с недвижимостью специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Сначала вернул деньги покупателю, а потом получил квартиру обратно — такой принцип предлагается установить для случаев оспаривания сделок на рынке недвижимости, сообщило ранее издание "Российская газета". Напомним, что данная практика получила известность, благодаря истории с квартирой певицы Ларисы Долиной.

Журавлев считает, что предложенные поправки не устраняют главную проблему — отсутствие четкой системы контроля и ответственности при проведении сделок с недвижимостью. По его мнению, законодатели пытаются бороться уже с последствиями мошенничества, а не предотвращать подобные случаи заранее.

"Необходимо структурировать, систематизировать институт риелторства, брокерский функционал. В этом функционале должна участвовать юридическая компетенция, которая будет ответственна нотариально, заверять все документы, проверять, нести ответственность за все сделки, которые происходят на рынке недвижимости. Тогда появится ответственность, а не постответственность", — отметил Журавлев.

Эксперт подчеркнул, что сегодня обычные граждане выходят на рынок недвижимости редко и не обладают достаточными знаниями для самостоятельной проверки юридической чистоты сделок.

"Должно быть юридическое лицо, которое несет ответственность уголовную и административную за проведение сделки. Где покупателя проверяют и продавца проверяют. Тогда будет меньше мошеннических схем", — подчеркнул эксперт.

При этом Журавлев выразил уверенность, что со временем рынок недвижимости все же придет к более жесткому регулированию. В качестве примера он привел ситуацию с обманутыми дольщиками, проблема которых, по его словам, со временем была практически решена.